Jack Aitken logra una contundente pole en Watkins Glen para Cadillac

Jack Aitken envió un mensaje al resto del paddock tras arrasar para lograr la pole en las 6 Horas de Watkins Glen.

Con menos de 10 minutos restantes en la clasificación, Aitken hizo que el #31 Cadillac V-Series.R de Whelen Cadillac marcara una vuelta lanzada impresionante de 1m31.284s, inalcanzable en el circuito de 3.4 millas y 11 curvas, confirmada más tarde como un nuevo récord de pista de GTP.

Tom Blomqvist de Acura Meyer Shank Racing hizo un último intento por el primer puesto, pero al final quedó a 0.197s y se ubicó segundo. Louis Deletraz puso el #40 Wayne Taylor Racing Cadillac en tercero, a 0.203s.

La sesión fue pospuesta por extensas reparaciones en la pista después de que se rompiera un trozo de bordillo durante la carrera de Pilot Challenge.

Tras un retraso de 2h40m, comenzó la clasificación, pero tuvo un incidente en GTD que provocó la bandera roja debido a un accidente y llevó a que la clase comenzara según los puntos de los equipos.

Jack Aitken dijo después de la sesión que estaba contento con su resultado: "Terminó siendo un día bastante largo esperando la sesión retrasada. Pero el coche se sintió bien. La pista se siente bien y se siente rápida.

"Sinceramente, estoy muy contento con la vuelta que logré completar. Sabía que estaría ajustado y había un par de pilotos a unas pocas décimas. Es muy fácil pasarse de manejo por aquí y realmente te invita a seguir empujando más y más, así que solo intenté estar controlado. Fue agradable y limpia, y tenemos el mejor puesto de salida para mañana."

GTP

#93 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06: Renger van der Zande, Nick Yelloly, Kaku Ohta Photo by: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

Aitken marcó un 1m32.026s con poco menos de 10 minutos restantes, y luego fue aún más rápido con un 1m31.284s en la vuelta siguiente para aumentar su dominio del primer puesto.

A pesar de que sus rivales lanzaron sus mejores intentos, no fue suficiente para superar al británico. Aitken elogió el impulso del equipo desde Detroit por su ritmo actual.

"Cadillac Whelen ha estado fantástico en las últimas carreras y queremos mantenerlo. "(La victoria en Detroit) fue realmente especial. Había tantos amigos y familiares con nosotros. Fue la carrera local para la marca.

"Ver la alegría en el pitlane después fue realmente genial para algunos invitados muy distinguidos, y todos estaban saltando, animando y gritando. Son corredores como el resto de nosotros. Me alegra haber conseguido esa victoria y nos dio un gran impulso."

Blomqvist marcó una vuelta lanzada de 1m31.481s cuando quedaban alrededor de dos minutos, lo que lo elevó al segundo lugar. Deletraz se mantuvo tercero con una vuelta de 1m31.487s en el #40 Wayne Taylor Racing Cadillac.

Renger van der Zande de Acura Meyer Shank Racing fue cuarto, con Laurin Heinrich clasificando quinto en el #5 Porsche 963 de JDC-Miller MotorSports.

LMP2

#43 Inter Europol Competition ORECA LMP2 07: Tom Dillmann, Bijoy Garg, Jeremy Clarke Photo by: IMSA

Jeremy Clarke de Inter Europol Competition marcó la vuelta más rápida con menos de tres minutos por delante, impulsando su #43 ORECA LMP2 07 a un registro de 1m35.124s. Esto marcó su segunda pole de la temporada, y la primera desde la Rolex 24 At Daytona.

PJ Hyett fue desplazado del primer puesto al final por Clarke, e intentó responder tarde, pero marcó una vuelta de 1m35.216s en el #99 de AO Racing. Sin embargo, debido a que causó una bandera roja al final de la segunda práctica, perdió su vuelta más rápida de clasificación. No importó, sin embargo, ya que la siguiente mejor vuelta de Hyett, de 1m35.268s, le permitió conservar el segundo puesto.

Daniel Goldberg de United Autosport USA fue tercero, a 0.394s de Clarke. George Kurtz (Crowdstrike Racing by APR) y Misha Goikhberg (Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen) completaron el cuarto y quinto puesto, respectivamente.

GTD Pro

#14 Vasser Sullivan Racing w/Dreyer & Reinbold Lexus RC F GT3: Jack Hawksworth, Ben Barnicoat, James Calado Photo by: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

Jack Hawksworth, conduciendo el #14 Lexus RC F GT3 para Vasser Sullivan Racing, asociado con Dreyer & Reinbold en homenaje al fallecido Dennis Reinbold, se puso al frente con menos de cinco minutos restantes con una vuelta de 1m43.827s. Fue aún más rápido en la vuelta siguiente con un registro de 1m43.701s.

Esta es la tercera pole de la temporada para Hawksworth, con sus dos anteriores logradas en Sebring International Raceway y WeatherTech Raceway Laguna Seca. Además, marca la 17.ª pole de la carrera de Hawksworth, rompiendo el récord establecido previamente por Ben Keating.

El #77 Porsche 911 GT3 R de AO Racing, de Harry King, hizo un empuje tardío por la pole de la clase, pero terminó quedando a 0.213s de la marca establecida por Hawksworth. Neil Verhagen (Paul Miller Racing) acabó tercero, a 0.388s, en el #1 BMW M4 GT3 Evo.

Chistopher Mies de Ford Racing fue cuarto, por delante de James Calado de Triarsi Competizione en quinto.

GTD

Frankie Montecalvo de Vasser Sullivan Racing se puso P1 con nueve minutos restantes con una vuelta de 1m44.906s, pero momentos después se mostró la bandera roja cuando el #57 Mercedes-AMG GT3 de Russell Ward perdió el control en la bus stop y golpeó de frente contra la barrera de neumáticos en la salida de la Curva 5.

El incidente no permitió que la clase alcanzara el tiempo mínimo bajo bandera verde, anulando los resultados y estableciéndolos “por otros medios”. La parrilla finalmente se definió por los puntos de los equipos, colocando a Zacharie Robicon de Heart of Racing Team saliendo primero en el #27 Aston Martin Vantage GT3 EVO.

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