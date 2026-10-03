Kevin Magnussen fuera de Petit Le Mans tras un accidente en el que su coche voló al chocar con Alex Palou

Una dramática serie de incidentes marcó un punto de inflexión a mitad de carrera en las Motul Petit Le Mans, culminando en un violento accidente en el que el coche salió despedido por los aires, dejando a Kevin Magnussen fuera de la última prueba de la temporada del campeonato IMSA WeatherTech SportsCar en el circuito Michelin Raceway Road Atlanta.

Magnussen, al volante del BMW M Hybrid V8 n.º 25 del equipo WRT, chocó contra la parte trasera del Acura ARX-06 n.º 93 de Meyer Shank Racing, pilotado por Alex Palou, justo al entrar en la curva 3. Palou, que se reincorporaba a la pista con neumáticos lisos (*slicks*) sobre un asfalto húmedo que se estaba secando, se encontraba en su vuelta de salida de boxes cuando el coche GTP del piloto danés impactó con fuerza contra el suyo. El choque hizo que el BMW de Magnussen se elevara brevemente en el aire antes de estrellarse violentamente contra la barrera de neumáticos.

Magnussen salió de los restos del vehículo por sus propios medios; posteriormente fue evaluado y dado de alta en el centro médico del circuito, según un portavoz de la IMSA. Palou, cinco veces campeón de la IndyCar Series, sufrió daños en la parte trasera debido al impacto, pero logró mantenerse en pista y continuar bajo la séptima bandera de precaución general de la carrera.

Este fuerte accidente marcó el final de una secuencia caótica de cinco minutos para el equipo Meyer Shank Racing. Instantes antes, los dos coches de la escudería habían colisionado mientras luchaban por el liderato absoluto. Renger van der Zande, al volante del Acura n.º 93, chocó contra su compañero de equipo Colin Braun, quien conducía el coche n.º 60. Los comisarios de carrera determinaron finalmente que van der Zande fue el responsable, imponiendo al equipo del n.º 93 una penalización de paso por boxes (*drive-through*) por haber causado el incidente.

Ricky Taylor, al volante del Cadillac V-Series.R n.º 10 de Wayne Taylor Racing, lidera la carrera al llegar a la mitad de la prueba.