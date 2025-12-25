Kyle Larson, campeón de la NASCAR, dispuesto a volver a la Rolex 24
El bicampeón de la NASCAR Cup Series corrió por última vez la joya de la corona de IMSA en 2016
Kyle Larson está listo para volver a Daytona para la Rolex 24 Horas.
El bicampeón de la NASCAR Cup Series ha participado en tres ocasiones en la prueba reina de IMSA, pero no lo hacía desde 2016. Consiguió la victoria general con Chip Ganassi Racing en 2015, copilotando con Scott Dixon, Tony Kanaan y Jamie McMurray.
En un episodio recientemente publicado de Dinner with Racers, un podcast copresentado por Ryan Eversley y Sean Heckman, se le preguntó a Larson sobre su interés en regresar para el clásico de resistencia si Chrevolet lo llamaba.
"Creo que a estas alturas de mi carrera, sí, volvería a hacerlo", dijo Larson, piloto del Chevrolet nº 5 de Hendrick Motorsports en la NASCAR. "Me divertí los tres años que lo hice. No quería seguir haciéndolo cada año".
#02 Chip Ganassi Racing Riley DP Ford: Scott Dixon, Tony Kanaan, Jamie McMurray, Kyle Larson
Pocos están tan bien equipados como Larson para manejar un apretado calendario de carreras. Además de sus compromisos en la Copa, también compite en High Limit Racing, una serie de Sprint Car de la que es copropietario con el cinco veces campeón del World of Outlaws Brad Sweet. También hay carreras aleatorias de Midgets y viajes al otro lado del mundo fuera de temporada.
"La temporada baja es cada vez más ajetreada", dice Larson. "Hay más carreras y más cosas. Ahora voy a Australia, a la Chili Bowl y a las carreras de Midgets de la Costa Oeste. Es mucho y, en cierto modo, quiero tiempo libre. Pero ha pasado tanto tiempo desde que corrí que casi llegas al punto en que te olvidas un poco de ello, ¿verdad? Recuerdo que me lo pasé muy bien corriendo esa carrera, así que quiero ir allí y revivirlo".
El californiano de 33 años también disfrutaría de la oportunidad de compartir la experiencia con su familia, señalando que el mayor de sus tres hijos, Owen, tiene 11 años, pero era un recién nacido cuando Larson ganó el evento.
"Sería genial que mis hijos participaran", dijo Larson, que también ha participado en las 500 Millas de Indianápolis en los dos últimos años.
También ayuda a reforzar unas vacaciones en familia cuando Disney World está aproximadamente a una hora de distancia.
"Sí, eso también", dijo. "Así que sí, probablemente lo volvería a hacer".
Sin embargo, Larson, que intentó expresar no conocer a nadie en IMSA para sacar adelante la idea, sí tiene un requisito: "Quiero estar en el mejor coche".
Cuando el tema empezó a desvanecerse, Larson exprimió su nivel de interés hasta convertirlo en una declaración.
"Definitivamente quiero volver a hacerlo en el futuro".
