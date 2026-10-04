Laurens Vanthoor se impone a BMW y da a Porsche una histórica victoria en la Petit Le Mans

Laurens Vanthoor se impuso a sus rivales en una reanudación en los últimos compases de la carrera y dio a Porsche Penske Motorsport la victoria en la Motul Petit Le Mans, celebrada en el Michelin Raceway Road Atlanta.

El belga, que compartía el volante del Porsche 963 n.º 6 con Kevin Estre y Matt Campbell, se vio obligado a contener a Sheldon van der Linde, del BMW M Team WRT, en un sprint de 10 minutos hasta la meta, logrando la victoria por 1,205 s en el circuito de 12 curvas y de 2,54 millas. Fue la primera vez que Porsche lograba una victoria en la categoría reina en el circuito de Braselton, Georgia (la victoria de 2015 la consiguió un coche de la clase GT).

Louis Deletraz, Jordan Taylor y Colton Herta, del equipo Cadillac Wayne Taylor Racing, se hicieron con el último puesto del podio después de que Tom Blomqvist, del equipo Acura Meyer Shank Racing, se viera obligado a entrar en boxes al llegar a la bandera blanca.

Alex Quinn (Crowdstrike Racing by APR) se recuperó tras haber perdido el liderato —y de unos daños que requirieron la sustitución del alerón trasero— cuando quedaban menos de dos horas para el final, y se alzó con la victoria en la categoría LMP2, junto a sus copilotos George Kurtz y Toby Sowery. Quinn terminó justo por delante de Tom Dillmann (Inter Europol Competition), el piloto con el que había tenido un contacto anteriormente.

Car Blanche se alzó con la victoria en GTD Pro, mientras que Winward Racing selló su tercer título consecutivo en GTD en el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar con una victoria en GTD.

La recta final hacia la meta de Petit Le Mans

Ricky Taylor situó al Cadillac del Wayne Taylor Racing en cabeza mientras la segunda mitad de la carrera se desarrollaba bajo bandera amarilla, con Frederik Vesti, al volante del Cadillac de Whelen, justo detrás en segunda posición.

La carrera se reanudó 15 minutos después de la mitad de la prueba, y Vesti se vio inmediatamente amenazado por Julien Andlauer, de Porsche Penske Motorsport, al volante del Porsche 963 n.º 7. A pesar de la presión, Vesti se mantuvo firme y conservó una ventaja de 1,3 s sobre Ricky Taylor.

Vesti acabó realizando un brillante adelantamiento por el exterior a Ricky Taylor al entrar en la curva 10 para hacerse con el liderato. Poco después, una ronda de paradas en boxes aupó al piloto de Heart of Racing, Roman De Angelis, al primer puesto al volante del Aston Martin Valkyrie n.º 23. De Angelis entró en boxes cuando quedaban algo menos de cuatro horas para el final y cedió el volante a Alex Riberas.

Momentos después, Nick Yelloly, que había tomado el relevo del Acura ARX-06 n.º 93 de Acura Meyer Shank Racing del cinco veces campeón de la IndyCar Series, Alex Palou, hizo un trompo en la curva 5 y provocó la novena bandera amarilla de la prueba. Yelloly pudo reanudar la carrera.

Tras una ronda de paradas en boxes, el Porsche 963 n.º 7 se aupó al liderato de la carrera, con Laurin Heinrich sustituyendo a Andlauer. Jack Aitken se turnó con Vesti y situó al Cadillac n.º 31 en segunda posición.

Durante la bandera amarilla, el líder de la categoría GTD Pro, Mike Rockenfeller, sufrió un percance y acabó detenido en pista con el Ford Mustang GT3 n.º 64 de Ford Racing. Tras ser empujado por la grúa, volvió a ponerse en marcha y consiguió mantener el liderato.

Heinrich encabezó el pelotón en la reanudación, cuando quedaban 3 h 36 m. Unos minutos más tarde, Robin Frijns entró demasiado rápido en la curva 10 y se salió por la hierba con el BMW M Hybrid V8 n.º 24 (BMW M Team WRT), antes de reincorporarse justo delante de Kevin Estre (Porsche Penske Motorsport) y Will Stevens, que sustituía a Ricky Taylor. El impulso hizo que Frijns diera medio giro de cola antes de seguir adelante.

Estre, por su parte, logró alcanzar rápidamente a Aitken y adelantarlo para hacerse con el segundo puesto. El francés continuó su remontada, recortando poco a poco la ventaja de Heinrich y reduciendo la diferencia de 3,8 s a 0,9 s en tan solo dos vueltas.

A falta de 3 h 19 m, Rockenfeller se vio amenazado en el liderato de la categoría GTD Pro, cuando Thomas Preining, de Manthey, realizó un fuerte adelantamiento en la curva 10. Harry King, de AO Racing, siguió su ejemplo con una maniobra por el exterior que relegó a Rockenfeller al tercer puesto. Nico Varrone (Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports) adelantó a su Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n.º 4, pilotado por Rockenfeller, poco después para situarse tercero.

King intentó adelantar a Preining por el liderato de la categoría cuando quedaban poco más de tres horas, y ambos chocaron a la salida de la curva 10, lo que provocó que King acabara en el bordillo exterior. El contacto permitió a Varrone ascender al segundo puesto y, a continuación, presionar a Preining. La Dirección de Carrera impuso a Preining una penalización de paso por boxes por ser responsable del incidente tras el contacto con King.

Mientras tanto, Heinrich logró ampliar su ventaja a 2,1 s sobre Estre cuando quedaban tres horas; Aitken se encontraba a 9,6 s.

Se activó la bandera amarilla por décima vez después de que Yelloly, al parecer por un problema mecánico, se estrellara contra la barrera de neumáticos en la curva 12.

Tras una ronda de paradas en boxes, Aitken se situó en cabeza de la clasificación general, seguido de Frijns, con Estre y Heinrich en tercera y cuarta posición, respectivamente. Mientras aún estaba en bandera amarilla, el Ferrari 296 GT3 Evo n.º 033 de Triarsi Competizione, pilotado por Miguel Molina, se detuvo en pista en la curva 1.

La siguiente reanudación sería breve debido a otra bandera amarilla más, esta vez después de que Lorenzo Patrese (Conquest Racing) intentara adelantar por el interior a Antonio Fuoco (AF Corse USA) para hacerse con el liderato y perdiera el control en la recta principal antes de dar una vuelta de campana. El Ferrari 296 GT3 Evo n.º 34 de Patrese se deslizó por la zona de grava y se estrelló con fuerza contra la barrera de neumáticos de la curva 1. Fue la undécima bandera amarilla. Fuoco recibió una penalización de parada en boxes más 60 segundos por parte de la Dirección de Carrera por ser responsable del incidente.

Aitken llevó al pelotón a otra reanudación, esta vez a 2 h 17 m del final. Mientras Toby Sowery (Crowdstrike Racing by APR) lideraba en LMP2 y Antonio García, que sustituía a Varrone, lideraba en GTD Pro, la mejor lucha en pista a menos de dos horas del final se daba en GTD. Callum Ilott (Wright Motorsports) se hizo con el liderato de la categoría después de que Fuoco cumpliera su sanción y se vio inmediatamente amenazado por Philip Ellis (Winward Racing). Sin embargo, Ilott solo tardó un par de vueltas más en ampliar su ventaja a 1,3 s sobre Ellis.

Y justo en ese momento, se produjo otra bandera amarilla cuando Tijmen van der Helm sufrió un accidente en la curva 10, arrollando la señalización por el camino antes de que su Porsche 963 n.º 5 de JDC-Miller MotorSport se detuviera. Fue la duodécima bandera amarilla.

Las paradas en boxes comenzaron poco después, a excepción de Ross Gunn, de Heart of Racing, que entró en sustitución de Riberas —quien había parado unas vueltas antes y había realizado un cambio de piloto—, y se situó en cabeza de la carrera. La remontada del Acura ARX-06 n.º 60 de Meyer Shank Racing casi completó el círculo: tras repostar solo un poco —después de situarse en la vuelta del líder una bandera amarilla antes—, el poleman Tom Blomqvist logró ascender hasta la segunda posición. Bamber, que sustituyó a Aitken, fue el primero en repostar energía al máximo y rodaba tercero.

Gunn, que tenía un 85 % de energía, lideró el pelotón en la reanudación a 1 h 47 m del final. El drama se produjo momentos después, cuando el líder de LMP2, Alex Quinn (Crowdstrike by APR), fue embestido por detrás por su rival por el título y líder de la clasificación de la categoría, Tom Dillmann (Inter Europol Competition), lo que le causó daños importantes que provocaron un roce en el neumático trasero izquierdo de Quinn, quien redujo la velocidad y llegó a boxes para cambiar el conjunto trasero. Además, se ondeó la bandera amarilla por decimotercera vez después de que Hunter McElrea (United Autosport USA) hiciera un trompo en la curva 10.

Gunn encabezó el pelotón en la reanudación, a 1 h 39 m del final, con Blomqvist pisándole los talones. Momentos después, la Dirección de Carrera impuso a Dillmann una penalización de paso por boxes por el contacto con Quinn.

A 1 h 30 m del final, Nasr se abría paso entre el tráfico e intentó una maniobra a tres en paralelo junto a su compañero de equipo Laurens Vanthoor, en el n.º 6 de Estre, y King, de AO Racing. Durante la maniobra, Nasr chocó contra Vanthoor y fue empujado hacia King, lo que le lanzó con fuerza contra el muro exterior; al dar vueltas de campana, el coche se elevó en el aire antes de detenerse en la curva 1. El incidente provocó la decimocuarta bandera amarilla de la prueba, igualando el récord de 2017.

Durante la bandera amarilla, Dillmann entró en boxes y le colocaron un nuevo alerón delantero debido al contacto anterior con Quinn. También comenzaron las paradas en boxes: Filipe Albuquerque apostó por un repostaje corto para situarse en cabeza, con Laurens Vanthoor segundo y Bamber y Blomqvist tercero y cuarto. Gunn fue sustituido por Roman De Angelis, con el Aston Martin Valkyrie en sexta posición, justo detrás de Sheldon van der Linde (BMW M Team WRT), que ocupaba la quinta.

Tras una breve reanudación, se produjo la decimoquinta bandera amarilla —récord en la carrera—, con enormes implicaciones para el líder del campeonato GTD Pro, Nicky Catsburg (y su copiloto Tommy Milner), en el Chevrolet Corvette GT3 n.º 4.R (Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports) tras un contacto con el Ford Mustang GT3 n.º 64 de Ford Racing, pilotado por Dennis Olsen, que lo sacó de la pista y lo dejó varado en la zona de grava de la curva 10. Catsburg fue remolcado fuera, pero perdió una vuelta. En otra parte del circuito, se produjo un contacto entre dos competidores de la categoría LMP2: el n.º 99 de AO Racing, pilotado por Dane Cameron, y el de Bryan Herta Autosport con PR1/Mathiasen, pilotado por Harry Tincknell, lo que dejó a ambos atascados en la curva 1.

Blomqvist se dirigió al pit lane para realizar su última parada en boxes cuando quedaban 1m04s y la reanudación ya estaba en marcha. Comenzaron a imponerse sanciones por los incidentes anteriores; concretamente, Olsen recibió una penalización de drive-through por ser responsable del choque con Catsburg.

Poco después de la reanudación, Albuquerque se vio amenazado por Laurens Vanthoor, quien logró una agresiva y acertada maniobra para hacerse con el liderato con un adelantamiento por el interior en la curva 12, cuando faltaba 1 h 2 m para el final. Poco después, Albuquerque realizó su última parada en boxes, lo que aupó a van der Linde al segundo puesto, a 2,4 s del líder.

Otros competidores de la GTP de la « » también comenzaron a realizar sus últimas paradas en boxes, entre ellos van der Linde, Bamber y Louis Deletraz, en el Cadillac V-Series.R n.º 40 de Wayne Taylor Racing, junto con De Angelis. Laurens Vanthoor entró en boxes —y solo cambió dos neumáticos del lado izquierdo— desde la cabeza de carrera cuando quedaban 51 minutos.

Laurens Vanthoor se salió dos veces en su vuelta de salida, lo que permitió a Bamber hacerse con el liderato. Sin embargo, su liderazgo duró poco, ya que logró alcanzar y adelantar a Bamber para recuperar el primer puesto mientras se abría paso entre el tráfico en la curva 12. Bamber perdió otra posición en la vuelta siguiente después de que van der Linde le adelantara por los estrechos.

Las luchas se reanudaron en las categorías GT. Barnicoat, de Vasser Sullivan, lideraba en GTD Pro, pero solo con una ventaja de 0,563 s sobre King. Wadoux mantenía una ventaja de 0,172 s sobre Ellis en GTD. Sin embargo, Ellis adelantó a Wadoux en una carrera de velocidad en la curva 10, completando la maniobra en la siguiente curva. Wadoux realizó su última parada en boxes y cedió el volante a Fuoco, quien se hizo cargo del coche de AF Corse USA.

Tras las últimas paradas en boxes de la categoría LMP2, Quinn logró recuperarse de su desastre anterior y mantuvo una ventaja de 8,3 s sobre Di Resta.

Barnicoat cedió el liderato de GTD Pro a , al ser adelantado por Mattia Drudi (Car Blanche) y King, lo que relegó al británico al tercer puesto.

A 21 minutos del final, la ventaja de Laurens Vanthoor sobre van der Linde era de 1,2 s, con Blomqvist en un distante tercer puesto, a 11 s.

Y dos minutos más tarde, Bamber sufrió un accidente en la curva 1 tras un contacto con De Angelis mientras intentaba un adelantamiento por el interior, lo que provocó la decimosexta bandera amarilla. De Angelis fue sancionado con un drive-through como consecuencia del contacto.

Laurens Vanthoor encabezó el pelotón en la reanudación a poco más de 10 m de la meta, con van der Linde pegado a su alerón trasero. La ventaja se amplió a 0,8 s en las siguientes vueltas.

Quinn siguió manteniéndose firme al frente de la LMP2, con una ventaja de 0,8 s sobre Di Resta. En ambas categorías GT se vivió cierto drama en cuanto a la energía, ya que los líderes iban extremadamente ligeros: Drudi lideraba en GTD Pro y Ellis en GTD.

A menos de tres minutos del final, van der Linde alcanzó a Laurens Vanthoor aprovechando el tráfico. Sin embargo, fue solo momentáneo, ya que el Porsche 963 n.º 6 logró volver a abrir hueco rápidamente. Blomqvist se vio obligado a entrar en boxes para una parada tardía para repostar, al igual que Di Resta en LMP2.

Al final, Laurens Vanthoor aguantó el tipo y le dio a Porsche su primera victoria absoluta de máxima categoría en la categoría « » en Road Atlanta.