Memo Rojas anuncia su retiro como piloto profesional

Memo Rojas, de 42 años, ha sido uno de los grandes representantes que ha tenido México en el deporte motor a nivel mundial en las primeras décadas del Siglo XXI y un estandarte de la Escudería Telmex.

El piloto nacido en la Ciudad de México en agosto de 1981 se destacó especialmente en las carreras coches deportivos y puntualmente en el campeonato Grand-Am, serie en la que ganó cuatro títulos (2008, 2010, 2011 y 2012), además de cosechar 27 victorias y 59 podios entre 2007 y 2013 corriendo siempre para Chip Ganassi Racing, una de las organizaciones más destacadas del automovilismo estadounidense.

Dentro de esas victorias se destacan tres triunfos en las 24 Horas de Daytona, siendo el mexicano más exitosos en este tradicional evento al superar los dos triunfos de Pedro Rodríguez.

Rojas fue también campeón en dos oportunidades de la European Le Mans Series (2017y 2019) y también se destacó en las 24 Horas de Le Mans, donde tuvo su última participación en la edición 2023 con el Alpine ELF Team.

"He decidido retirarme como piloto profesional de autos. Después de 31 años de carrera, después de múltiples éxitos en el automovilismo mundial, seis campeonatos de prototipos, después de haber triunfado en Europa, en Norteamérica, he tomado la decisión de parar en este deporte que tanto quiero, que tanto amo", dijo Memo Rojas.

"Ha sido una decisión muy difícil, nada fácil. Tras muchos meses se asimilación, de pensamiento, pero ha llegado un punto en mi vida donde creo que es momento de dar paso a las nuevas generaciones, creo que es momento de dar un poco de regreso a nuestro amado deporte después de todo lo que me ha dado a mí. Sobre todo, es momento de poner mi energía en otras partes de mi vida que quizá que tenido en pausa durante tantos años".

"Han sido muchos años de máximo esfuerzo, de máximo sacrificio que evidentemente no me arrepiento de nada. Cada uno de esos sacrificios han valido la pena porque las satisfacciones han sido mucho mayores. Esta noticia más que anunciar mi retiro, quiero que sirva para agradecer a toda la gente que me ha apoyado, a toda mi familia y patrocinadores que ha sido parte de este largo camino, a la prensa. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Seguiré en el automovilismo involucrado de otras formas y espero darles una sorpresa pronto. Quiero agradecer a mis patrocinadores Telmex, Telcel, Mecano, Banorte, Red Bull y Aeroméxico Rewards", finalizó Rojas.

La última carrera de Memo Rojas como piloto profesional fue en las 8 Horas de Bahréin del Campeonato Mundial de Resistencia (imagen abajo) a principios de noviembre con el Alpine ELF Team.