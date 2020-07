Nasr da positivo por coronavirus; Chaves lo reemplazará en IMSA

Nasr, piloto de Fórmula 1 en 2015 y 2016, se contagió de coronavirus en la ciudad de Miami, donde se estaba preparando para el reinicio de la actividad del IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

El brasileño informó que al conducir hacia la pista de Daytona este jueves comenzó a sentirse mal, por lo que decidió realizarse la prueba de COVID-19.

"No me sentía bien", dijo Nasr en un comunicado. "Así que antes de ir a la pista o reunirme con mi equipo o con cualquiera del deporte motor, fui y me hice la prueba y, desafortunadamente, di positivo".

Nasr, campeón 2018 de la Serie IMSA, agregó que "sentía que había estado haciendo todo correctamente" mientras evitaba el contacto con "cualquiera del deporte motor" durante su permanencia en Miami.

"He estado esperando tanto tiempo este fin de semana para volver a las carreras", dijo el ex piloto de Sauber. "Con suerte, me recuperaré rápidamente, y mis doctores me autorizarán a volver a las carreras pronto", finalizó.

El caso del brasileño con coronavirus es el primero que se conoce de un piloto de una categoría de nivel internacional.

El lugar de Nasr en el Cadillac DPi-V.R #31 de Whelen Engineering Racing que comparte con Pipo Derani será ocupado por Gabby Chaves, quien ya disputó Petit Le Mans para el equipo en 2018.

El colombiano, quien fuera campeón de Indy Lights, disputó algunas carreras de IMSA también entre 2014 y 2015, siendo su mejor resultado un cuarto puesto en Road Atlanta.