Nick Tandy y el fenómeno 'Rexy': De ganar Le Mans a conducir el coche más popular del mundo

El nombre de Nick Tandy no está alejado de los reflectores dentro del deporte motor; el piloto británico es el único que, hasta ahora, ha logrado ganar las carreras más importantes de resistencia en la clasificación general, desde las 24 Horas de Daytona, Le Mans, Nürburgring y Spa. Esos resultados le han dado fama entre los amantes del deporte motor, pero su nueva aventura en el equipo A.O. Racing lo ha llevado a una fama que, tal vez, él nunca pensó que tendría.

Pero para un piloto acostumbrado a la élite de los prototipos, ganando Le Mans al lado de Nico Hülkenberg o Daytona junto a Felipe Nasr, la temporada trae un desafío que no se mide en caballos de fuerza, sino en carisma. Al subirse al Porsche 911 GT3 R de A.O. Racing, Tandy no solo toma el volante de una máquina de competición; toma las riendas de un fenómeno cultural: Rexy.

Los GTP sin duda llaman la atención de todos, pero el 911 GT3 verde con una decoración de dinosaurio es al día de hoy no solo la imagen de IMSA, sino también un ícono de la resistencia que hace palidecer a sus rivales y se ha convertido en un fenómeno cultural.

"Es probablemente el coche más popular del mundo", admite Tandy en entrevista a Motorsport.com, antes de señalar que está viviendo una experiencia diferente a la que ha tenido en cualquier otro proyecto.

N.º 77 AO Racing Porsche 911: Nick Tandy, Harry King, Alessio Picariello Photo by: Jake Galstad

“Ves los nuevos modelos de Lego, todo este tipo de cosas. Yo he visto el coche desde atrás en los últimos años, pero ahora que estoy en el equipo y con toda la gente que se acerca, es simplemente una locura. Es genial para el deporte, especialmente para los niños y jóvenes”.

Tandy confiesa que la experiencia ha sido una "locura" inesperada. Ha visto cómo el dinosaurio verde actúa como un imán intergeneracional: niños que nunca antes se habían interesado por el automovilismo ahora arrastran a sus padres a los circuitos solo para ver pasar esa sonrisa dentada.

“Veo padres y madres que dicen: ‘nosotros apoyamos este coche y puse tu diseño [livery] en mi auto cuando compito en simuladores [sim racing] o cosas así’, y sus hijos nunca antes habían estado interesados. Y ahora se acercan, me ven conduciendo el auto en línea y entonces quieren ver las carreras. Así que está atrayendo gente al deporte, lo cual creo que es fantástico. Así que es increíble. Me encanta”.

Pero Tandy, un hombre experimentado en la presión, entiende que sus resultados son lo único que importa y, a pesar del diseño de un coche, la clave es estar en lo más alto del podio el domingo cuando las manecillas del reloj cumplan dos giros completos. En ese momento la gente solo recordará al vencedor y no al coche con un diseño especial.

Laurens Vanthoor, Nick Tandy y Felipe Nasr, pilotos del Porsche Penske Motorsports 963 nº 7, celebran su victoria en la Rolex 24. Photo by: James Gilbert - Motorsport Images

“Tenemos dos partes en el fin de semana de carrera. Una es conducir el auto, por supuesto, y competir en la pista. Y la otra es, ya sabes, interactuar con los fanáticos, porque esto es lo que hace a nuestro deporte. Si no hay nadie mirando, nadie corre, pero la parte que no cambia, de estar en un coche como el GTP de Porsche o el GT, es correr e intentar competir por victorias y posiciones es exactamente la misma. La diferencia está fuera de la pista y la atención que implica”.