Nico Pino, el piloto que liderará a JDC Miller en Daytona: el reglamento de IMSA es el ideal

Llegamos a Daytona, una cita más que importante para ti dado que aquí has tenido grandes actuaciones con podios, ahora en un GTP de JDC Miller Porsche. ¿Cómo te sientes regresar aquí a Daytona?

“Es el quinto Daytona, es uno cuando se da cuenta todas las ediciones que he estado acá, pero sí es un circuito que me sienta bien. Hemos tenido un muy buen fin de semana por ahora, siempre estando adelante en las prácticas, buenos promedios y todo. Así que feliz de estar acá, feliz de volver a los GTP. Como ya mencionaste, he estado en los LMP3, aquí el podio en los LMP3, en los LMP2 también, y ahora en los GTP, que es la máxima categoría de IMSA donde espero lograr lo mismo.

Vienes de un año en donde mezclaste IMSA con el WEC con Proton. ¿Qué te dejó esa experiencia de correr en WEC con la temporada completa con Proton?

Yo creo que lo principal es ajustarse al campeonato, a la dinámica, el trabajo con el equipo, entender el auto, que es súper importante, tiene millones de sistemas, es un auto mucho más complejo que cualquier otro. O sea, cuando uno ya entra a la GTP es otro mundo, más allá de solo manejar, tienes que estar pendiente de millones de cosas. Entonces fue la experiencia de cómo gestionar la energía, cómo gestionar los sistemas durante la carrera, qué cosa apela a los ingenieros, interacción con los ingenieros, y también capacidad de ir desarrollando junto al equipo.

¿Qué te ha gustado más, Le Mans, que ya lo hiciste con un LMDh, o Daytona?

Le Mans. Es que Le Mans siempre me va a gustar más. La principal diferencia es el desgaste mental del punto de vista de piloto, porque tienes coches en pista mucho más tiempo. Aquí hay 60 coches en un circuito mucho más pequeño. En Le Mans son 60 pero en 13 kilómetros, entonces te vas cansando menos, tienes que estar pendiente de menos cosas, son muchas más vueltas acá que en Le Mans, entonces uno también se puede ir cansando de la repetición. Luego, en términos deportivos, las reglas acá son muy distintas: aquí da igual donde clasifiques, siempre puedes tener grandes chances al final, porque siempre hay un safety car o pasa algo y recuperas la vuelta, están todos en condiciones similares; en cambio, en Le Mans tú cometes un error y se acabó la carrera.

#85 JDC-Miller MotorSports Porsche 963: Tijmen van der Helm, Nico Pino, Kaylen Frederick Photo by: Jake Galstad

¿Qué opinas de la decisión de Porsche de salirse del WEC, considerando que aquí los clientes como JDC Miller, hemos visto que son muy competitivos, que tienen oportunidades?

Yo creo que la decisión va más allá de quien es financiero, entonces yo creo que tiene que ver un poco más con cómo está hecho el campeonato. Vimos durante la temporada que Ferrari podía dominar en cualquier condición, porque son reglamentos distintos, entonces es muy difícil ir a pelear, y tener que hacer esa inversión para quedar segundo no hace mucho sentido, y al final Porsche está enfocado en los dos campeonatos, entonces es muy difícil pelear con Ferrari, en especial en Le Mans.

Mucho tiempo se dijo que el modelo de IMSA, que en este caso son los LMDh, era el camino ideal, porque permite una gran competencia, ¿tú piensas que es el camino correcto en lugar de tener dos categorías principales?

Yo creo que es lo ideal, o sea tiene que ser un reglamento, tener dos distintos es muy difícil emparejarlos, porque estás ya en condiciones distintas. Tienes a los LMH con motor delantero, puede ajustar las alas al frente, atrás, es más fuerte; sí los LMDh están mucho más limitados, puedes hacer lo que quieras con el BoP, pero no te permite seguir avanzando más. Yo creo que tener solo una regla, o solo un libro de reglas, es lo ideal.

¿Cómo ha cambiado el chico que conocimos en LMP3 al que ahora pelea en la categoría mayor?

Yo creo que soy igual de ambicioso, obsesivo al detalle, y siempre buscando más oportunidades, sigue siendo igual, con más experiencia.

#85 JDC Miller MotorSports Porsche 963: Tijmen Van Der Helm, Gianmaria Bruni Photo by: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Este año el plan será distinto aquí por la configuración de JDC Miller. ¿Qué han hablado de tus turnos?

Bueno, somos 3 pilotos, primera Daytona que corro con solo 3 pilotos. Por ahora voy rápido, fue desafortunado en la clasificación, porque nos bloquearon las 3 vueltas que llevamos fuertes, pudimos haber estado quizás segundos, pero no pasa nada, son 24 horas, y no importa la clasificación acá. Arrancaré la carrera y lo más seguro es que también la cierre, entonces van a ser intensas 24 horas, espero manejar bastante.