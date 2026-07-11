Parrilla de salida del Chevrolet Grand Prix de IMSA: Jeremy Clarke logra la pole tras un ajustado duelo en LMP2

Jeremy Clarke consiguió la pole para el Chevrolet Grand Prix en la pista de Canadian Tire Motorsport Park.

Fue una lucha feroz por el primer puesto, con Clarke imponiéndose con una vuelta lanzada de 1m07.904s en el #43 ORECA LMP2 07 de Inter Europol Competition en el circuito de carretera de terreno natural de 10 curvas y 2.459 millas. Marca la cuarta pole de la carrera de Clarke, pero la primera en la pista ampliamente reconocida como ‘Mosport’.

“Esa es una vuelta fantástica,” dijo Clarke. “Fue muy divertido. El coche estuvo increíble. Estos chicos trabajaron muy duro para poner a punto ese coche, y estuvo impecable.”

Misha Goikhberg, al volante de la máquina #52 para Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen, terminó segundo por 0.173s. PJ Hyett, de AO Racing, colocó el #99 tercero, a 0.282s de la mejor marca.

Actualización de IMSA: Tras la inspección técnica posterior a la clasificación, "El #99 (AO Racing) será trasladado al fondo de la parrilla de LMP2, ya que la inspección técnica posterior a la clasificación reveló que el coche no cumplía con el requisito de altura mínima para los componentes ubicados por delante del eje delantero. Todos los demás coches inspeccionados cumplían con la normativa."

LMP2

Hyett marcó la referencia inicial con una vuelta de 1m08.376s, pero Clarke rápidamente lanzó su propia candidatura al primer puesto con una vuelta de 1m08.224s cuando quedaban ocho minutos.

Los dos fueron alternándose, ya que Hyett respondió marcando una vuelta de 1m08.186s, pero Goikhberg se unió a la pelea colocándose segundo con un 1m08.195s.

Goikhberg luego entró en boxes por un juego nuevo de neumáticos y salió con cinco minutos restantes, mientras Hyett se quedó en pista y siguió marcando tiempos rápidos en el primer sector, pero no pudo convertirlo en una vuelta para recuperar el primer puesto.

A medida que el tiempo corría, Clarke volvió a saltar al primer puesto con menos de dos minutos por delante con un 1m08.019s, mientras Goikhberg pasaba a segundo con 1m08.077s.

Cuando el reloj llegó a cero, el empuje final vio a Clarke ir aún más rápido con un 1m07.904s para conservar la pole position provisional.

GTD Pro

BOWMANVILLE, CANADA - JULY 10: #1: Paul Miller Racing, BMW M4 GT3 EVO, GTD Pro: Neil Verhagen, Connor De Phillippi during the IMSA WeatherTech SportsCar Championship Chevrolet Grand Prix at Canadian Tire Motorsport Park on July 10, 2026 in Bowmanville, Canada. Photo by: Jake Galstad/Lumen via Getty Images

Neil Verhagen, de Paul Miller Racing, envió un mensaje al resto de la parrilla después de marcar una sólida vuelta de 1m14.382s para conseguir la pole de la clase GTD Pro.

La vuelta rápida de Verhagen llegó a falta de poco menos de dos minutos en el #1 BMW M4 GT3 Evo, que, en ese momento, era casi medio segundo más rápido que sus rivales. Se mantuvo para la segunda pole consecutiva de Verhagen en el circuito canadiense.

“Dos veces aquí, dos veces pole, así que supongo que hay algo especial entre esta pista y yo,” dijo Verhagen. “Simplemente amo esta pista; la alta velocidad, el compromiso. Es muy divertida. Incluso en mi primera salida tuve una pequeña salida en la Curva 3, que fue un poco delicada, así que eso me emocionó un poco. Pero sí, los chicos de Paul Miller Racing proporcionaron un coche increíble. El coche estuvo realmente increíble y estoy muy contento con los pasos que dimos de los entrenamientos a la clasificación.”

Max Esterson saltó al segundo puesto en el #59 McLaren 720S GT3 Evo de RLL Team McLaren, terminando a 0.185s de la marca de referencia de Verhagen.

Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports copó el tercer y cuarto puesto, respectivamente, liderado por Alexander Sims por delante de su compañero Nicky Catsburg.

Scott Andrews de Car Blanche fue quinto, con Jack Hawksworth de Vasser Sullivan ocupando el sexto lugar.

GTD

‘Dudu’ Barrichello consiguió la pole de la clase GTD con una deportiva vuelta lanzada de 1m15.130s.

Se volvió un poco más dramático después de que el #27 Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3 Evo del brasileño fuera retenido en el pit lane durante los primeros cinco minutos de la sesión de 15 minutos. Sin embargo, salió y en aproximadamente cuatro minutos marcó el tiempo que finalmente le dio el primer puesto.

Para Barrichello, líder del campeonato en la clase, marca su segunda pole de la temporada.

“Oh, los cinco minutos más largos de mi vida,” dijo Barrichello sobre la espera. “Me divertí mucho. El coche estaba mega y estoy súper feliz de compartir el coche con Roman (De Angelis), especialmente en su carrera de casa. Es súper especial.”

#36 Chevrolet Corvette Z06 GT3.R de DXTD Racing, con Mason Filippi al volante, obtuvo el segundo puesto, a 0.243s de Barrichello.

“Fue bueno,” dijo Filippi. “Nuestro Corvette estaba realmente conectado en ese primer sector. Es la primera vez que clasifico en GT3, y fue muy divertido... probablemente lo más divertido que he tenido en un coche de carreras jamás. DXDT Racing me dio un gran coche, y realmente aprecio que me hayan dado un Corvette tan bueno hoy. Estamos deseando que llegue la carrera de mañana."

Benjamin Pedersen, pilotando el #12 Lexus RC F GT3 de Vasser Sullivan, terminó tercero. Russell Ward de Winward Racing fue cuarto en el #57 Mercedes-AMG GT3.

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