Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

IMSA Mosport

Parrilla de salida del Chevrolet Grand Prix de IMSA: Jeremy Clarke logra la pole tras un ajustado duelo en LMP2

Jeremy Clarke marcó la mejor vuelta en los instantes finales de la clasificación para superar a Misha Goikhberg, mientras que Neil Verhagen y Dudu Barrichello fueron los más rápidos en las clases GTD en Mosport.

Joey Barnes
Joey Barnes
Editado:
GettyImages-2284924511

Jeremy Clarke consiguió la pole para el Chevrolet Grand Prix en la pista de Canadian Tire Motorsport Park.

Fue una lucha feroz por el primer puesto, con Clarke imponiéndose con una vuelta lanzada de 1m07.904s en el #43 ORECA LMP2 07 de Inter Europol Competition en el circuito de carretera de terreno natural de 10 curvas y 2.459 millas. Marca la cuarta pole de la carrera de Clarke, pero la primera en la pista ampliamente reconocida como ‘Mosport’.

“Esa es una vuelta fantástica,” dijo Clarke. “Fue muy divertido. El coche estuvo increíble. Estos chicos trabajaron muy duro para poner a punto ese coche, y estuvo impecable.”

Misha Goikhberg, al volante de la máquina #52 para Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen, terminó segundo por 0.173s. PJ Hyett, de AO Racing, colocó el #99 tercero, a 0.282s de la mejor marca.

Actualización de IMSA: Tras la inspección técnica posterior a la clasificación, "El #99 (AO Racing) será trasladado al fondo de la parrilla de LMP2, ya que la inspección técnica posterior a la clasificación reveló que el coche no cumplía con el requisito de altura mínima para los componentes ubicados por delante del eje delantero. Todos los demás coches inspeccionados cumplían con la normativa."

LMP2

Hyett marcó la referencia inicial con una vuelta de 1m08.376s, pero Clarke rápidamente lanzó su propia candidatura al primer puesto con una vuelta de 1m08.224s cuando quedaban ocho minutos.

Los dos fueron alternándose, ya que Hyett respondió marcando una vuelta de 1m08.186s, pero Goikhberg se unió a la pelea colocándose segundo con un 1m08.195s.

Goikhberg luego entró en boxes por un juego nuevo de neumáticos y salió con cinco minutos restantes, mientras Hyett se quedó en pista y siguió marcando tiempos rápidos en el primer sector, pero no pudo convertirlo en una vuelta para recuperar el primer puesto.

A medida que el tiempo corría, Clarke volvió a saltar al primer puesto con menos de dos minutos por delante con un 1m08.019s, mientras Goikhberg pasaba a segundo con 1m08.077s.

Cuando el reloj llegó a cero, el empuje final vio a Clarke ir aún más rápido con un 1m07.904s para conservar la pole position provisional.

GTD Pro

BOWMANVILLE, CANADA - JULY 10: #1: Paul Miller Racing, BMW M4 GT3 EVO, GTD Pro: Neil Verhagen, Connor De Phillippi during the IMSA WeatherTech SportsCar Championship Chevrolet Grand Prix at Canadian Tire Motorsport Park on July 10, 2026 in Bowmanville, Canada.

BOWMANVILLE, CANADA - JULY 10: #1: Paul Miller Racing, BMW M4 GT3 EVO, GTD Pro: Neil Verhagen, Connor De Phillippi during the IMSA WeatherTech SportsCar Championship Chevrolet Grand Prix at Canadian Tire Motorsport Park on July 10, 2026 in Bowmanville, Canada.

Photo by: Jake Galstad/Lumen via Getty Images

Neil Verhagen, de Paul Miller Racing, envió un mensaje al resto de la parrilla después de marcar una sólida vuelta de 1m14.382s para conseguir la pole de la clase GTD Pro.

La vuelta rápida de Verhagen llegó a falta de poco menos de dos minutos en el #1 BMW M4 GT3 Evo, que, en ese momento, era casi medio segundo más rápido que sus rivales. Se mantuvo para la segunda pole consecutiva de Verhagen en el circuito canadiense.

“Dos veces aquí, dos veces pole, así que supongo que hay algo especial entre esta pista y yo,” dijo Verhagen. “Simplemente amo esta pista; la alta velocidad, el compromiso. Es muy divertida. Incluso en mi primera salida tuve una pequeña salida en la Curva 3, que fue un poco delicada, así que eso me emocionó un poco. Pero sí, los chicos de Paul Miller Racing proporcionaron un coche increíble. El coche estuvo realmente increíble y estoy muy contento con los pasos que dimos de los entrenamientos a la clasificación.”

Max Esterson saltó al segundo puesto en el #59 McLaren 720S GT3 Evo de RLL Team McLaren, terminando a 0.185s de la marca de referencia de Verhagen.

Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports copó el tercer y cuarto puesto, respectivamente, liderado por Alexander Sims por delante de su compañero Nicky Catsburg.

Scott Andrews de Car Blanche fue quinto, con Jack Hawksworth de Vasser Sullivan ocupando el sexto lugar.

GTD

‘Dudu’ Barrichello consiguió la pole de la clase GTD con una deportiva vuelta lanzada de 1m15.130s.

Se volvió un poco más dramático después de que el #27 Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3 Evo del brasileño fuera retenido en el pit lane durante los primeros cinco minutos de la sesión de 15 minutos. Sin embargo, salió y en aproximadamente cuatro minutos marcó el tiempo que finalmente le dio el primer puesto.

Para Barrichello, líder del campeonato en la clase, marca su segunda pole de la temporada.

“Oh, los cinco minutos más largos de mi vida,” dijo Barrichello sobre la espera. “Me divertí mucho. El coche estaba mega y estoy súper feliz de compartir el coche con Roman (De Angelis), especialmente en su carrera de casa. Es súper especial.”

#36 Chevrolet Corvette Z06 GT3.R de DXTD Racing, con Mason Filippi al volante, obtuvo el segundo puesto, a 0.243s de Barrichello.

“Fue bueno,” dijo Filippi. “Nuestro Corvette estaba realmente conectado en ese primer sector. Es la primera vez que clasifico en GT3, y fue muy divertido... probablemente lo más divertido que he tenido en un coche de carreras jamás. DXDT Racing me dio un gran coche, y realmente aprecio que me hayan dado un Corvette tan bueno hoy. Estamos deseando que llegue la carrera de mañana."

Benjamin Pedersen, pilotando el #12 Lexus RC F GT3 de Vasser Sullivan, terminó tercero. Russell Ward de Winward Racing fue cuarto en el #57 Mercedes-AMG GT3.

Parrilla

Todas las estadísticas
 
Cla Pilotos # Chasis Tiempo Km/h
1 France T. Dillmann
J. Clarke Inter Europol Competition
 43 ORECA LMP2 07

1'07.904

 130.366
2 Canada M. Goikhberg United States R. Taylor PR1 Mathiasen Motorsports 52 ORECA LMP2 07

+0.173

1'08.077

 130.035
3 United States P. Hyett United States D. Cameron AO Racing 99 ORECA LMP2 07

+0.282

1'08.186

 129.827
4
D. Goldburg
United Kingdom B. Hanley United Autosports USA 		22 ORECA LMP2 07

+0.393

1'08.297

 129.616
5 United States G. Kurtz
A. Quinn Crowdstrike Racing by APR
 04 ORECA LMP2 07

+0.593

1'08.497

 129.238
6
P. Fayer
Denmark M. Mac Jensen United Autosports USA 		2 ORECA LMP2 07

+1.437

1'09.341

 127.665
7 Brazil P. Fittipaldi Canada C. Cumming Pratt Miller Motorsports 73 ORECA LMP2 07

+1.811

1'09.715

 126.980
8 Canada T. Lutke Switzerland M. Beche TDS Racing 11 ORECA LMP2 07

+1.850

1'09.754

 126.909
9 Canada J. Farano Spain S. Alvarez Tower Motorsports 8 ORECA LMP2 07

+2.506

1'10.410

 125.726
10 United States N. Verhagen United States C. de Phillippi Paul Miller Racing 1 BMW M4 GT3 EVO

+6.478

1'14.382

 119.013
11
M. Esterson
N. Johnson RLL Team McLaren
 59 McLaren 720S GT3 EVO

+6.663

1'14.567

 118.717
12 Spain A. Garcia United Kingdom A. Sims Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports 3 Corvette Z06 GT3.R

+6.665

1'14.569

 118.714
13 United States T. Milner Netherlands N. Catsburg Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports 4 Corvette Z06 GT3.R

+6.701

1'14.605

 118.657
14 France V. Hasse-Clot Australia S. Andrews Car Blanche 68 Aston Martin Vantage GT3 Evo

+6.929

1'14.833

 118.295
15 United Kingdom J. Hawksworth United Kingdom B. Barnicoat Vasser Sullivan Racing 14 Lexus RC F GT3

+6.961

1'14.865

 118.245
16 Brazil D. Barrichello Canada R. Angelis Heart Of Racing Team 27 Aston Martin Vantage GT3 Evo

+7.226

1'15.130

 117.828
17 United Kingdom N. Tandy
H. King AO Racing
 77 Porsche 911 GT3 R (992)

+7.230

1'15.134

 117.821
18 Italy A. Caldarelli United Kingdom S. Mitchell Pfaff Motorsports 9 Lamborghini Temerario GT3

+7.316

1'15.220

 117.687
19 United Kingdom B. Barker Norway D. Olsen Ford Racing 64 Ford Mustang GT3

+7.354

1'15.258

 117.627
20 Germany C. Mies Belgium F. Vervisch Ford Racing 65 Ford Mustang GT3

+7.386

1'15.290

 117.577
21 United States M. Filippi Canada R. Wickens DXDT Racing 36 Corvette Z06 GT3.R

+7.469

1'15.373

 117.448
22 United States A. Telitz Denmark B. Pedersen Vasser Sullivan Racing 12 Lexus RC F GT3

+7.478

1'15.382

 117.434
23 United States R. Ward Switzerland P. Ellis Winward Racing 57 Mercedes-AMG GT3

+7.495

1'15.399

 117.407
24 Costa Rica D. Formal United States T. Hindman Wayne Taylor Racing 45 Lamborghini Huracan GT3 EVO2

+7.752

1'15.656

 117.009
25 United States P. Gallagher United States R. Foley Turner Motorsport 96 BMW M4 GT3 EVO

+7.824

1'15.728

 116.897
26 Italy G. Altoè United Kingdom C. Stevenson Dragonspeed 81 Corvette Z06 GT3.R

+7.879

1'15.783

 116.812
27 Spain A. Costa Italy L. Patrese Conquest Racing 34 Ferrari 296 GT3

+8.308

1'16.212

 116.155
28 United States J. Walker United States C. Lewis Gradient Racing 66 Ford Mustang GT3

+8.581

1'16.485

 115.740
29 United States A. Adelson United Kingdom C. Ilott Wright Motorsports 120 Porsche 911 GT3 R (992)

+8.611

1'16.515

 115.695
30 United States B. Iribe Switzerland F. Schandorff Inception Racing 70 Ferrari 296 GT3

+8.901

1'16.805

 115.258
31 United States S. Monk Brazil F. Fraga Myers Riley Motorsports 16 Ford Mustang GT3

+9.255

1'17.159

 114.729
32 Canada O. Fidani United Kingdom M. Bell 13 Autosport 13 Corvette Z06 GT3.R

+9.734

1'17.638

 114.021
Ver los resultados completos
Lee también:

 

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo “Deberías preguntárselo a él”; Nasr mantiene presión sobre Penske por un asiento en IndyCar

Comentarios destacados
Más de
Joey Barnes

iRacing e IndyCar anuncian el lanzamiento del primer juego oficial en 20 años

IndyCar
IndyCar
iRacing e IndyCar anuncian el lanzamiento del primer juego oficial en 20 años

IndyCar Mid-Ohio 2026: Ganadores y perdedores

IndyCar
IndyCar
Mid-Ohio
IndyCar Mid-Ohio 2026: Ganadores y perdedores

Rinus VeeKay sigue escribiendo su historia como "outsider" al terminar cuarto en Mid-Ohio

IndyCar
IndyCar
Mid-Ohio
Rinus VeeKay sigue escribiendo su historia como "outsider" al terminar cuarto en Mid-Ohio

Últimas noticias

Lando Norris estrena el McLaren MCL-HY en público en Goodwood

Festival de la Velocidad de Goodwood
Festival de la Velocidad de Goodwood
Lando Norris estrena el McLaren MCL-HY en público en Goodwood

Ryan Blaney logra la pole con Daniel Suárez en el top 5 en la clasificación de NASCAR Cup en Atlanta

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Atlanta II
Ryan Blaney logra la pole con Daniel Suárez en el top 5 en la clasificación de NASCAR Cup en Atlanta

Parrilla de salida del Chevrolet Grand Prix de IMSA: Jeremy Clarke logra la pole tras un ajustado duelo en LMP2

IMSA
IMSA IMSA
Mosport
Parrilla de salida del Chevrolet Grand Prix de IMSA: Jeremy Clarke logra la pole tras un ajustado duelo en LMP2

El ingeniero de George Russell en Mercedes explica la clave del éxito en la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
El ingeniero de George Russell en Mercedes explica la clave del éxito en la F1