Los pilotos de IndyCar, NASCAR y F1 que compiten en las 24 Horas de Daytona

Las 24 Horas de Daytona son la carrera de resistencia más grande de Estados Unidos y una de las pruebas de autos deportivos más prestigiosas del mundo. Este año, 60 inscripciones repartidas en cuatro clases, con cientos de pilotos, se dan cita en Daytona Beach para la 64ª edición del clásico de 24 horas.

Esa lista incluye a algunos de los mejores pilotos de la resistencia, desde el vigente campeón de IMSA GTP Matt Campbell hasta el actual campeón del WEC James Calado, además de varios ex ganadores de las 24 Horas de Le Mans y, por supuesto, vencedores comprobados de las 24 Horas de Daytona.

Pero también atrae a figuras provenientes de fuera del mundo de las carreras de autos deportivos, en parte por su prestigio y también por su ubicación en el calendario, antes de que la mayoría de las grandes categorías inicien su nueva temporada.

Así que repasemos algunos de los nombres más destacados con experiencia en F1, IndyCar y NASCAR, que estarán en la grilla de la edición 2026 de las 24 Horas de Daytona:

Pilotos actuales de IndyCar

Alex Palou (Nº 93 Meyer Shank Acura ARX-06): cuatro veces campeón y actual campeón de IndyCar, con 19 victorias en su carrera, y vigente ganador de las 500 Millas de Indianápolis.

Scott Dixon (Nº 60 Meyer Shank Acura ARX-06): seis veces campeón de IndyCar y ganador de las 500 Millas de Indianápolis 2008, segundo en la lista histórica de victorias con 59 triunfos. Ya cuenta con tres victorias absolutas en las 24 Horas de Daytona.

Will Power (Nº 75 / 75 Express Mercedes-AMG GT3): dos veces campeón de IndyCar con 45 victorias y 71 poles en su carrera (récord histórico), y ganador de las 500 Millas de Indianápolis 2018.

Kyle Kirkwood (Nº 14 Vasser Sullivan Racing Lexus RC F GT3): cinco victorias en IndyCar y ex campeón de Indy NXT.

Marcus Ericsson (Nº 45 Wayne Taylor Racing Lamborghini Huracan GT3 EVO2): cuatro victorias en IndyCar, incluida la de las 500 Millas de Indianápolis 2022. También ex piloto de F1 con 97 largadas y un mejor resultado de octavo puesto.

Scott McLaughlin (Nº 36 DXDT Racing Corvette Z06 GT3.R): siete victorias en IndyCar y ex poleman de las 500 Millas de Indianápolis. Además, tres veces campeón de Supercars con 56 victorias en esa categoría.

Christian Rasmussen (Nº 99 AO Racing ORECA LMP2 07): una victoria en IndyCar (con una actuación sobresaliente en Milwaukee) y ex campeón de Indy NXT.

Kyffin Simpson (Nº 8 Tower Motorsports ORECA LMP2 07): dos temporadas como piloto titular de IndyCar con un podio.

Nolan Siegel (Nº 343 Inter Europol Competition ORECA LMP2 07): 29 participaciones en IndyCar en las últimas dos temporadas, con un mejor resultado de séptimo.

Callum Ilott (Nº 120 Wright Motorsports Porsche 911 GT3 R): 55 largadas en IndyCar con un mejor resultado de quinto y ex piloto de pruebas de F1.

Otros ganadores destacados en IndyCar

*Allmendinger figura en la lista de pilotos actuales de NASCAR

Colton Herta (Nº 40 Wayne Taylor Racing Cadillac): nueve victorias en IndyCar y más de 100 largadas, pero ahora piloto de reserva de Cadillac en F1, que inicia su primera temporada completa en F2 con Hitech.

Sebastien Bourdais (Nº 8 Tower Motorsports ORECA LMP2 07): cuatro títulos de Champ Car con 37 victorias entre IndyCar y Champ Car. También ex piloto de F1 con 27 largadas y un mejor resultado de séptimo.

James Hinchcliffe (Nº 9 Pfaff Motorsports Lamborghini Huracan GT3 EVO2): seis victorias en IndyCar y ex poleman de las 500 Millas de Indianápolis.

Pilotos actuales de NASCAR

Connor Zilisch (Nº 31 Action Express Cadillac V-Series.R): novato en la Cup Series con Trackhouse Racing, que ganó diez carreras de la NASCAR O’Reilly Auto Parts Series en 2025, liderando a todos los pilotos y finalizando el año como subcampeón. Zilisch logró una victoria de clase LMP2 en su debut en las 24 Horas de Daytona hace dos años con Era Motorsport.

AJ Allmendinger (Nº 60 Meyer Shank Acura ARX-06): veterano de Kaulig Racing con casi 500 largadas en la Cup Series y tres victorias al máximo nivel de los stock cars, además de 18 triunfos en la NASCAR O’Reilly Auto Parts Series. También suma cinco victorias como piloto de Champ Car. Allmendinger ganó la clasificación general de las 24 Horas de Daytona en 2012.

Pilotos con participaciones en F1 (ninguno está activo)

*Ericsson y Bourdais figuran en la lista de IndyCar

Kevin Magnussen (Nº 25 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8): 185 largadas en F1 con un podio y un mejor resultado de segundo en el Gran Premio de Australia 2014; más recientemente en la grilla con Haas en 2024.

Logan Sargeant (Nº 18 Era Motorsport ORECA LMP2 07): 37 largadas en F1 con un mejor resultado de décimo en el Gran Premio de Estados Unidos 2023; más recientemente en la grilla con Williams en 2024.

Romain Grosjean (Nº 16 Myers Riley Motorsports Ford Mustang GT3): 179 largadas en F1 con diez podios y un mejor resultado de segundo en el Gran Premio de Canadá 2012 y el Gran Premio de Estados Unidos 2013; más recientemente en la grilla con Haas en 2020. Grosjean también cuenta con experiencia en IndyCar, donde suma seis podios.

Felipe Nasr (Nº 7 Penske Porsche 963): actualmente tricampeón de IMSA y dos veces ganador de las 24 Horas de Daytona, Nasr también tiene 39 largadas en F1 con un mejor resultado de quinto en el Gran Premio de Australia 2015; más recientemente en la grilla con Sauber en 2016.

Will Stevens (Nº 10 Wayne Taylor Racing Cadillac V-Series.R): campeón del WEC y ganador de clase en las 24 Horas de Le Mans, Stevens también suma 18 largadas en F1 con un mejor resultado de 13º en el Gran Premio de Gran Bretaña 2015; más recientemente en la grilla con Marussia en 2015.

Paul di Resta (Nº 22 United Autosports ORECA LMP2 07): 59 largadas en F1 con un mejor resultado de cuarto en el Gran Premio de Singapur 2012 y el Gran Premio de Baréin 2013; más recientemente en la grilla con Williams en 2017.

Jack Aitken (Nº 31 Action Express Cadillac V-Series.R): una largada en F1 con Williams en el Gran Premio de Sakhir 2020, finalizando 16º.

Pietro Fittipaldi (Nº 73 Pratt Miller Motorsports ORECA LMP2 07): dos largadas en F1 con Haas en 2020, con un mejor resultado de 17º en el Gran Premio de Sakhir. Fittipaldi también disputó una temporada completa de IndyCar en 2024.