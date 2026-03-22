Quienes esperaban que la rueda de prensa celebrada tras las 12 Horas de Sebring de 2026 fuera un espectáculo de relaciones públicas de Porsche para celebrar su nueva doble victoria en el Campeonato IMSA SportsCar, se llevaron una sorpresa a última hora del sábado por la noche. Y es que el ambiente en el equipo era tenso.

En el centro de atención se encuentran los dos líderes de los dos Porsche 963 de fábrica: Felipe Nasr, desde hace años el líder indiscutible del Porsche n.º 7 en la IMSA, y Kevin Estre, la superestrella europea de Porsche. Este último se incorporó a la IMSA tras la retirada de la marca del WEC. El brasileño y el francés ya han dado inicio a la rivalidad interna del equipo en la segunda carrera de la temporada.

Mientras Nasr celebraba, junto con Julien Andlauer y Laurin Heinrich, su tercera victoria general en la clásica carrera de resistencia de Florida, las emociones de Kevin Estre estaban a flor de piel. El francés, que compartió el #6 con Matt Campbell y Laurens Vanthoor, no dejó lugar a dudas en la rueda de prensa de que se siente privado de la victoria por culpa del coche hermano.

Según Estre, hubo una orden clara desde la sala de mando una hora antes del final de la carrera. Dado que el #6 rodaba en ese momento con neumáticos más nuevos y ambos coches tenían que ahorrar combustible para llegar al final sin más paradas, se debía invertir el orden.

Pero Nasr, al parecer, lo vio de otra manera: solo tras dos reinicios acató la orden del equipo y dejó pasar a Estre. Sin embargo, poco después volvió a atacar: con una maniobra agresiva en la curva 17, el brasileño se colocó de nuevo por delante de Estre, una maniobra que, según el francés, no estaba acordada.

Estre, frustrado: "No es precisamente justo"

"Hubo una indicación del equipo que no se respetó. Yo seguí las instrucciones e intenté optimizar la estrategia, porque teníamos que ahorrar combustible. Felipe decidió hacer otra cosa", dice Estre.

Debido a una fase de bandera amarilla tardía a 16 minutos del final, el tema del ahorro de combustible quedó en nada, pero en el remolino de aire detrás del coche de su equipo, Estre no encontró manera de adelantar a Nasr en el sprint final. «Esa es la razón por la que todos estamos muy frustrados. Desde mi punto de vista, no fue precisamente justo, pero así son las cosas».

Felipe Nasr, por su parte, se muestra taciturno y prefiere centrarse en el resultado antes que en las desavenencias internas del equipo. "Siempre habrá diferentes versiones: la mía, la del equipo y la de los demás pilotos", afirma secamente el brasileño.

Cuando se le pregunta por la acusación de haber desobedecido las órdenes del equipo, responde secamente: "Sinceramente, no tengo mucho que decir al respecto. Al fin y al cabo, estoy aquí para ganar. Lo hice por el equipo, eso es lo que cuenta. Hemos conseguido una doble victoria y sumado puntos importantes para toda la organización".

A lo que Estre replicó: "Hemos luchado durante toda la carrera. Sabíamos en todo momento que esto podía pasar. Siempre es así cuando los compañeros de equipo compiten entre sí. Tenemos el mismo coche, las mismas fortalezas y debilidades. También debemos pensar en Porsche y Penske, que nos pagan, y respetar lo que dicen. No diré nada más al respecto".

Porsche, de nuevo en otra dimensión

El intercambio de golpes en la rueda de prensa le dio sabor a un asunto que, por lo demás, estaba bastante claro en las 12 Horas de Sebring de 2026. Los dos Porsche 963, con un diseño retro al estilo del Porsche 911 GT1 de 1996, volvieron a correr a otro nivel respecto a la competencia. Y eso a pesar de una peor clasificación en el Balance of Performance (BoP) en comparación con Daytona.

Porsche simplemente opera en todos los aspectos a un nivel ligeramente superior al de todos los demás fabricantes de la IMSA. Quizás por eso los pilotos ya están marcando su territorio dentro del equipo. Al igual que el año pasado, cuando Penske ganó las cuatro primeras carreras consecutivas, vuelve a existir el peligro de que el Campeonato IMSA SportsCar sea «vencido hasta la muerte» por el fabricante alemán.

"Fuimos rápidos, los pilotos estuvieron soberbios y todos los equipos trabajaron de forma óptima; no podríamos haberlo deseado mejor", afirma el director de Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach, tras la vigésima victoria de Porsche en Sebring, coincidiendo con el 75.º aniversario de Porsche Motorsport.

Urs Kuratle, director de Motorsport de fábrica LMDh, añade: «Con nuestros triunfos en Daytona y Sebring, al igual que el año pasado, somos los ganadores de las “36 Horas de Florida”; mi más sincera enhorabuena al equipo. Desde la simulación hasta las pruebas y la carrera: todo ha salido a la perfección».

A Laurin Heinrich le debe parecer un sueño haber ganado, tras la victoria en Daytona, también la segunda clásica estadounidense de coches deportivos en su primer intento de conseguir la victoria general. "Haber ganado ahora también en Sebring, después de Daytona, es una experiencia única. Es increíble. Nuestro equipo ha vuelto a demostrar claramente lo fuerte que es. Para mí es un día perfecto", comentó.