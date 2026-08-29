Por qué el WEC no puede sustituir el BoP por un tope de gastos estilo F1

En la Fórmula 1, el límite presupuestario forma parte fija del reglamento desde 2021. Pero ese mismo modelo no puede trasladarse de la misma manera al WEC, dicen en Toyota y Porsche.

Aunque hay un debate en curso en la categoría Hypercar sobre sustituir el controvertido Balance of Performance (BoP) por regulaciones financieras, Toyota y Porsche sostienen que la estructura de las carreras de Hypercar hace que un sistema así sea extremadamente difícil de implementar.

Tanto el director técnico de Toyota, David Floury, como Urs Kuratle, jefe del programa oficial LMDh en Porsche, ven enormes obstáculos para su implementación.

La principal dificultad es la variedad de estructuras utilizadas por los fabricantes del WEC. Mientras que la Fórmula 1 opera bajo estructuras organizativas en gran medida uniformes, con equipos que actúan como sus propios constructores, la categoría Hypercar reúne filosofías, marcos regulatorios y conceptos operativos muy diferentes.

David Floury ist kein Fan der BoP, aber ein Cost Cap ist für ihn nicht umsetzbar Foto: Getty Images

"Un límite presupuestario, para responder a esta pregunta, es, creo, muy difícil de establecer en el WEC porque tienes, por naturaleza, estructuras de programa muy diferentes", dijo David Floury a Motorsport.com.

"Tienes equipos que utilizan equipos externos para operar su programa, pero hacen los desarrollos ellos mismos, incluso con un proveedor de chasis base. Algunos otros, como Ferrari o nosotros, estamos mucho más integrados en una sola unidad."

Los programas duales complican aún más las cosas: varios fabricantes compiten simultáneamente en el WEC y en el IMSA SportsCar Championship. Además, algunas marcas dependen de coches cliente, mientras que otras llevan a cabo esfuerzos puramente oficiales.

"Poner un límite presupuestario a parámetros tan diferentes es, creo, muy complicado. Diría que casi imposible", dijo el francés.

Supone un revés para todos aquellos que esperaban controlar el deporte mediante límites de gasto en lugar de ajustes artificiales de rendimiento, incluido el propio Floury, quien criticó duramente el BoP allá por 2025.

¿Podría el WEC combinar el BoP con límites de desarrollo?

Urs Kuratle spricht sich für eine vielschichtige Lösung aus Foto: Porsche

Si un límite de costos integral resulta poco práctico, el desarrollo sin restricciones presenta los problemas opuestos. Kuratle dice que el desarrollo sin restricciones corre el riesgo de recrear la costosa carrera armamentística vista durante la era LMP1.

"Hay otra cosa que es 100% segura: no puedes dejarlo libre porque entonces tienes una guerra de desarrollo", dijo, recordando la era LMP1 de la década de 2010.

"Y en un par de años, mucha gente volvería a abandonar el campeonato por esto. Así que, al final del día, solo quedan una o dos marcas porque cuesta muchísimo dinero."

En el otro extremo, permitir el desarrollo sin restricciones podría reducir la necesidad de equilibrar el rendimiento, pero con el riesgo de disparar los costos. Por tanto, el desafío es equilibrar la competencia técnica con la asequibilidad.

#93 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06: Renger van der Zande, Nick Yelloly Photo by: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Kuratle cree que el debate no tiene por qué ser una elección binaria entre BoP y un límite de costos. "Ni siquiera está claro si realmente es una decisión de una cosa u otra", dijo el suizo.

"Quizá también sea posible una mezcla de todo ello. Por ejemplo, un límite de costos exclusivamente para tener jokers (de desarrollo)." Acura había citado los costosos jokers Evo como una razón clave al pausar su compromiso oficial en IMSA.

La dirección actual del ACO es diferente. En lugar de controlar directamente el gasto, el ACO ha favorecido lo que llama un "límite presupuestario virtual": reglas técnicas destinadas a llegar a un punto en el que gastar sustancialmente más produzca rendimientos decrecientes en el rendimiento.

Un ejemplo destacado que se cita a menudo es el esfuerzo de Toyota en la Fórmula 1 en la década de 2000, cuando el fabricante japonés no logró alcanzar el éxito esperado pese a operar con uno de los mayores presupuestos de la parrilla.

En consecuencia, el borrador del reglamento se basa en la estandarización técnica y el BoP como mecanismos de control. Los jokers Evo y los límites de costos no figuran en el borrador.

"Hay muchas ideas circulando. También hay muchas discusiones entre bastidores con los organismos de gobierno sobre qué es lo mejor", añadió Kuratle.

"Hay una cosa segura: definitivamente no existe una única solución buena. De lo contrario, los organismos de gobierno ya habrían adoptado esa solución hace mucho tiempo. Tiene que haber un compromiso en algún punto."