La cruzada de Jack Aitken para sentenciar prácticamente el campeonato antes de tiempo está en pleno apogeo. Si el británico sale de Indianápolis con una ventaja de más de 166 puntos sobre sus rivales, su coche solo tendría que cruzar la línea de salida en la última prueba de Road Atlanta para asegurarse el título. Sin embargo, lograrlo no será tarea fácil en Indianápolis.

Aunque el Cadillac V-Series.R ha recibido un BoP relativamente estable para la "Battle on the Bricks", varios de los principales contendientes han obtenido algunas ventajas. En particular, los Porsche de fábrica con especificaciones de 2026 han vuelto por fin a situarse a la altura del resto del pelotón, aunque siguen cargando con el mayor peso.

En un giro sorprendente, el Porsche de Penske con especificaciones de 2026 ha recibido incluso un BoP más favorable en los tramos de baja velocidad que su homólogo con especificaciones de 2025 de JDC-Miller Motorsports.

Por debajo de los 230 km/h (143 mph)

La relación potencia-peso de cada coche en Indianápolis por debajo de los 230 km/h es:

Aston Martin Valkyrie - 1.962 kg/kW

BMW M Hybrid V8 - 1.981

Acura ARX-06 - 2.023

Cadillac Serie V.R - 2.073

Porsche 963 - 2.098

Porsche 963 antiguo - 2.116

Aston Martin se mantiene en su clasificación de 1.020 kilogramos, un peso que arrastra desde Watkins Glen. El BMW M Hybrid V8 también conserva su BoP de Road America, mientras que Acura ocupa el tercer puesto con una diferencia significativa.

La segunda mitad de la tabla depara las mayores sorpresas: por primera vez en la historia, el Porsche de especificaciones de 2026 ha recibido un BoP más favorable en en el crucial rango de baja velocidad que el 963 de especificaciones de 2025 inscrito por equipos privados.

Además, la diferencia entre el Porsche de especificación 2026 y el Cadillac V-Series.R se ha reducido a su nivel más bajo desde la Rolex 24 de Daytona, que abrió la temporada, lo que brinda a Laurin Heinrich una oportunidad real de luchar por sus aspiraciones al título tras su regreso al equipo oficial de Porsche.

Si analizamos los cambios desde Road America, el Porsche de especificación 2026 se perfila como el gran ganador:

Porsche 963 -0,027 kg/kW

Acura ARX-06 -0,007

Aston Martin Valkyrie +-0,000

BMW M Hybrid V8 +-0,000

Cadillac V-Series.R +0,004

Porsche 963 antiguo +0,017

Estos cambios son relativamente menores, ya que la diferencia entre los dos perfiles de circuito es menos drástica que al pasar de Watkins Glen a Elkhart Lake. Sin embargo, algunas diferencias clave hacen que la relación potencia-peso sea ligeramente menos determinante aquí que en Road America.

El interior del Indianapolis Motor Speedway presenta curvas en S más cerradas y exige un gran agarre mecánico en las curvas a baja velocidad. En comparación con Road America, se pasa menos tiempo a acelerador a fondo. En el IMS, la velocidad de rodadura al atravesar combinaciones de curvas cerradas y un frenado en curva eficaz son cruciales.

Porsche destaca en ambos extremos del espectro. Por primera vez desde Sebring, el Porsche de fábrica baja de los 2,1 kilogramos por kilovatio, lo que subraya lo difícil que resultó encontrar un equilibrio de rendimiento (BoP) adecuado para el coche LMDh actualizado tras sus victorias en ambas clásicas de resistencia a principios de año.

Por el contrario, el 963 con especificaciones de 2025 solo es 4 kilogramos más ligero que su homólogo de 2026, al tiempo que recibe menos potencia en los tramos de baja velocidad, lo que le confiere una relación potencia-peso peor que la del modelo más nuevo.

Una comparación con la "Battle on the Bricks" de 2025 muestra mejoras significativas para casi todos los coches, teniendo en cuenta que todos los coches, excepto el Porsche de 2025 y el Aston Martin, han recibido actualizaciones desde entonces:

BMW M Hybrid V8 -0,125 kg/kW

Porsche 963 -0,111

Porsche 963 antiguo -0,093

Acura ARX-06 -0,084

Cadillac Serie V.R -0,041

Aston Martin Valkyrie -0,019

Allá por 2025, la referencia del BoP se basaba en gran medida en el Lamborghini SC63 y el Aston Martin Valkyrie, lo que dejaba a todos los demás coches con clasificaciones más estrictas. Desde entonces, esa brecha se ha reducido, y Aston Martin ha sido el que menos ha mejorado (una reducción de peso de 10 kg).

El mayor salto lo da el BMW M Hybrid V8, que ha disfrutado de la segunda mejor relación potencia-peso de la categoría desde Long Beach. Después de que problemas técnicos en ambos coches frustraran las esperanzas de WRT de lograr su primera victoria en GTP en Road America, BMW tiene aquí una segunda oportunidad.

A pesar de contar con la mejor relación potencia-peso de la parrilla, ambos modelos de Porsche siguen beneficiándose de un mejor equilibrio de rendimiento (BoP) que el año pasado, cuando el 963 estaba limitado a 480 kW en el rango de bajas velocidades. Ahora cuenta con 30 kW más (especificación 2026) y 23 kW más (especificación 2025), frente a ligeros aumentos de peso de 10 kg y 6 kg, respectivamente.

Mientras que Acura se sitúa discretamente en el medio en todas las estadísticas de baja velocidad, el avance de Cadillac es mucho menor tras su doble victoria del año pasado —un resultado que dio inicio a la notable racha de podios de Jack Aitken, que solo llegó a su fin en Road America tras un contacto con Kévin Estre—.

Por encima de los 240 km/h (149 mph)

Debido a que las rectas son más cortas, el equilibrio de rendimiento (BoP) a alta velocidad es menos decisivo que en Elkhart Lake. Sin embargo, hay dos rectas importantes en las que los coches pasan varios segundos a plena aceleración por encima del umbral.

Las relaciones potencia-peso por encima de los 240 km/h son:

Aston Martin Valkyrie - 1.962 kg/kW

Acura ARX-06 - 1.992

BMW M Hybrid V8 - 1.997

Cadillac Serie V.R - 2.037

Porsche 963 antiguo - 2.067

Porsche 963 - 2.078

A primera vista, poco ha cambiado desde la última carrera. Sin embargo, al analizar los ajustes respecto a Road America, se observan pequeños cambios:

Acura ARX-06 -0,017 kg/kW

BMW M Hybrid V8 -0,014

Aston Martin Valkyrie +-0,000

Porsche 963 antiguo +0,004

Cadillac Serie V.R +0,004

Porsche 963 +0,012

Tanto Acura como BMW se han acercado a Aston Martin, situándose por debajo de los 2,0 kg/kW. Dado que Aston Martin, el Porsche de la especificación 2025 y Cadillac han sufrido cambios mínimos o nulos, el Porsche de la especificación 2026 está perdiendo gradualmente las concesiones en la relación potencia-peso que había obtenido antes de Watkins Glen.

La comparación de las relaciones potencia-peso a alta velocidad con las de Indianápolis 2025 pone de manifiesto cambios más significativos, teniendo en cuenta de nuevo las actualizaciones aplicadas a cuatro modelos LMDh:

BMW M Hybrid V8 -0,087

Porsche 963 antiguo -0,032

Porsche 963 -0,021

Acura ARX-06 -0,019 kg/kW

Aston Martin Valkyrie -0,019

Cadillac Serie V.R +0,025

Una vez más, BMW se lleva la ventaja más generosa. En ambos rangos de velocidad, el M Hybrid V8 presenta una mejor relación potencia-peso que durante su doble victoria en 2024. Sin embargo, las comparaciones directas siguen siendo complejas debido a las actualizaciones posteriores de los coches.

Tras los pequeños ajustes realizados en los modelos de Porsche, Acura y Aston Martin, el Cadillac V-Series.R destaca como el único coche que presenta una relación potencia-peso peor que la del año pasado.

Conclusión

Aunque ahora las cosas pintan mejor para Porsche, las cifras sitúan a Acura y BMW como los principales aspirantes a la victoria. Ambos coches obtuvieron unos resultados relativamente buenos aquí el año pasado, mientras que Cadillac se ve frenado en términos relativos.

Aunque el Acura ARX-06 solo destaca una vez en las tablas, su posición general en el BoP parece sólida de cara a su penúltima salida. Por su parte, BMW presentó el coche más rápido en Road America, pero no pudo traducir ese ritmo en un resultado debido a problemas de fiabilidad. Con las lecciones aprendidas y una distancia de carrera más corta, cabe esperar que WRT apueste fuerte por lograr su primera victoria en la categoría GTP de la IMSA.

Porsche debería volver a estar en la lucha, pero seguirá teniendo que confiar en la ejecución de la carrera, ganando posiciones durante las paradas en boxes y sacando más rendimiento del que sugieren las cifras brutas. Incluso con su BoP más favorable desde el revés de Long Beach, una victoria absoluta sería un gran logro.

Cadillac se enfrenta a una dura batalla, lastrado por la mayor relación potencia-peso en los tramos de baja velocidad, al tiempo que pierde terreno notablemente frente a BMW y Acura a altas velocidades.

En cuanto a Aston Martin, le espera otra carrera difícil debido a una desventaja relativa en el BoP en comparación con el año pasado, cuando su rendimiento no fue demasiado impresionante. Es posible que el equipo Heart of Racing tenga que esperar a la última prueba de la temporada, donde el Valkyrie logró su primer podio el año pasado.

Batalla del BoP en "The Bricks" 2026

(Diferencias respecto a Road America 2026 / Indianápolis 2025 entre paréntesis)

Acura ARX-06

Peso mínimo: 1.036 kg (-9 kg / +6 kg)

Potencia máxima a <, 230 km/h: 512,20 kW (-2,60 kW / +23,40 kW); 687 hp

Potencia máxima a >240 km/h: 520,00 kW (+0,00 kW / +7,80 kW); 697 hp

Régimen máximo del motor: 9.512 rpm

Energía máxima por tanda: 908 MJ (-4 MJ / +11 MJ)

Reposición de combustible: 22,700 MJ/s (-0,100 MJ/s / +0,275 MJ/s)

Aston Martin Valkyrie

Peso mínimo: 1.020 kg (+0 kg / -10 kg)

Potencia máxima a <230 km/h: 520,00 kW (+0,00 kW / +0,00 kW); 697 hp

Potencia máxima a >240 km/h: 520,00 kW (+0,00 kW / +0,00 kW); 697 hp

Régimen máximo del motor: 8.400 rpm

Energía máxima por tanda: 908 MJ (-4 MJ / +1 MJ)

Reposición de combustible: 22,700 MJ/s (-0,100 MJ/s / +0,025 MJ/s)

BMW M Hybrid V8

Peso mínimo: 1.030 kg (+0 kg / -6 kg)

Potencia máxima <230 km/h: 520,00 kW (+7,80 kW / +28,08 kW); 697 hp

Potencia máxima a >, 240 km/h: 515,84 kW (-4,16 kW / +, 18,72 kW); 692 hp

Régimen máximo del motor: 8.000 rpm

Energía máxima por tanda: 905 MJ (-1 MJ / +19 MJ)

Reposición de combustible: 22,625 MJ/s (-0,025 MJ/s / +0,475 MJ/s)

Cadillac V-Series.R

Peso mínimo: 1.053 kg (+0 kg / +11 kg)

Potencia máxima a <230 km/h: 508,04 kW (-1,04 kW / +15,08 kW); 681 hp

Potencia máxima a >240 km/h: 516,88 kW (-1,04 kW / -1,04 kW); 693 hp

Régimen máximo del motor: 8.800 rpm

Energía máxima por tanda: 906 MJ (-2 MJ / +5 MJ)

Reposición de combustible: 22,650 MJ/s (-0,050 MJ/s / +0,125 MJ/s)

Porsche 963 ( Homologación de 2025 / "antiguo")

Peso mínimo: 1.066 kg (+4 kg / +6 kg)

Potencia máxima a <230 km/h: 503,88 kW (-2,08 kW / +23,92 kW); 676 hp

Potencia máxima >240 km/h: 515,84 kW (+1,04 kW / +10,92 kW); 692 hp

Régimen máximo del motor: 8.158 rpm

Energía máxima por tanda: 907 MJ (+1 MJ / +13 MJ)

Reposición de combustible: 22,675 MJ/s (+0,025 MJ/s / +0,325 MJ/s)

Porsche 963 (homologación de 2026)

Peso mínimo: 1.070 kg (+4 kg / +10 kg)

Potencia máxima a <230 km/h: 510,12 kW (+8,32 kW / +30,16 kW); 684 hp

Potencia máxima a >, 240 km/h: 514,80 kW (-1,04 kW / +9,88 kW); 690 hp

Régimen máximo del motor: 8.158 rpm

Energía máxima por tanda: 910 MJ (+3 MJ / +16 MJ)

Reposición de combustible: 22,750 MJ/s (+0,075 MJ/s / +0,400 MJ/s)