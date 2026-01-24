Porsche va por el triplete en Daytona, pero advierte un escenario más cerrado con BMW

El objetivo de Porsche Penske Motorsport en las 24 Horas de Daytona es claro: lograr la tercera victoria consecutiva, luego de dos años en que han obtenido el triunfo con el Porsche 963. Sin embargo, la confianza en el garaje no se traduce en complacencia. El equipo es consciente de que la brecha con sus competidores se ha cerrado drásticamente y que, para conseguir este triplete en Daytona, la velocidad pura no será suficiente este sábado y domingo.

Sobre la posibilidad de pelear por la victoria y la complejidad de este año, Thomas Laudenbach, responsable de Porsche Motorsport, admite que el Daytona 2026 podría ser aún más complicado que las ediciones pasadas, en las que han superado a Cadillac y Acura en las horas finales.

“Tenemos la oportunidad de un hat-trick. Ganamos Daytona dos veces seguidas. Obviamente, queremos tener la tercera. Va a ser difícil. Si miro todos los tiempos de vuelta y miro las pruebas de resistencia de nuestros competidores, creo que va a estar muy reñido.

Y pensaría que el rendimiento a una sola vuelta no será decisivo. Creo que se tratará de estrategia y de no cometer errores. Sin penalizaciones. La gestión correcta de los neumáticos. Y creo que el que ejecute mejor ganará esa carrera. Pero, por supuesto, vamos por la tercera victoria consecutiva”, indicó el directivo.

La incógnita de BMW y el respeto a la competencia

Uno de los puntos clave de esta edición es la reestructuración de la parrilla, específicamente con BMW operando bajo una nueva estructura junto al equipo WRT, el mismo con el que trabajan en el WEC (World Endurance Championship). Aunque un cambio de esta magnitud suele requerir tiempo de adaptación, en Porsche mantienen un respeto absoluto por la capacidad de sus rivales, sin descuidar a los fabricantes estadounidenses, que ya demostraron su fuerza el año pasado, aunque señalan a sus compatriotas alemanes como los que más dolores de cabeza podrían darles el fin de semana.}

#7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Felipe Nasr, Julien Andlauer, Laurin Heinrich Photo by: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

“Probablemente BMW es un poco diferente porque cambiaron el equipo de operaciones, lo cual siempre necesita algún tipo de trabajo de construcción y adaptación. Pero nunca subestimamos a WRT. Son uno de los mejores equipos. Así que esperamos que sean fuertes, aunque tengan que hacer ese trabajo de adaptación.

Si hablamos de Cadillac y Acura, están bien organizados. Fueron muy fuertes el año pasado. Así que, créeme, los tomamos en serio. Saben cómo hacer el trabajo y será una pelea dura. Definitivamente no subestimamos a nadie”.

La salida del WEC y la estabilidad en IMSA

Finalmente, Laudenbach señaló que la salida del Mundial de Resistencia (WEC) no impacta a la operación norteamericana. Lejos de ver una interrupción, el equipo destaca la independencia operativa que siempre han mantenido ambas estructuras y cómo la disponibilidad de personal experimentado podría jugar a su favor esta temporada.

“No es mucha diferencia. Aunque teníamos un socio con Penske para ambas series, siempre nos aseguramos de que la operación funcionara por su cuenta en el WEC, principalmente por los choques de calendario. Así que, para el equipo de Estados Unidos y las actividades aquí, no hay una gran diferencia.

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Laurens Vanthoor, Kevin Estre, Matt Campbell Photo by: Brandon Badraoui

Por supuesto, tiene un impacto. Y probablemente incluso nos da más posibilidades, porque ahora tenemos mucha gente con experiencia del WEC trabajando aquí. Pero diría que es una influencia menor”.

Aunque el año pasado señaló que IMSA está confirmado para 2026, el directivo no quiere entrar en detalles sobre 2027, especialmente tan temprano en la temporada. “Tenemos un programa confirmado en IMSA. Así que, ahora mismo, no hay necesidad de hablar de salir o algo parecido”.