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Crónica de clasificación
IMSA Indianápolis

Parrilla de salida de la IMSA en Indianápolis: Tom Blomqvist coloca a Acura Meyer Shank en la pole

Así queda formada la parrilla para la 2026 IMSA Weathertech.com Battle Of The Bricks en Indianápolis, con las clases GTP, LMPII, GTD y GTD Pro volviendo a compartir la pista el domingo.

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
#60 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06: Tom Blomqvist, Colin Braun

Tom Blomqvist puso a Acura Meyer Shank Racing en la pole en una clasificación afectada por el clima en la Battle on the Bricks en el Indianapolis Motor Speedway.

Al volante del Acura ARX-06 #60 del equipo, Blomqvist logró una vuelta rápida de 1m14.674s para quedarse con el primer puesto en el circuito rutero de 2.439 millas y 14 curvas. Supone la séptima pole de la carrera de Blomqvist y la 25.ª pole en el IMSA WeatherTech SportsCar Championship para Meyer Shank Racing.

"Fue una sesión complicada", dijo Blomqvist, quien comparte el auto con Colin Braun. "Es un poco de quién sabe qué va a pasar con el clima, pero sí, sabíamos que teníamos ritmo de auto. Los pilotos nunca están contentos, ¿verdad? Así que no fue una sesión de práctica súper fluida … El auto era difícil de manejar. Mi auto realmente solo tenía una vuelta. Simplemente había que esperar y rezar, por así decirlo, para que se agarrara. El auto me ha estado dando confianza en zonas clave por aquí, lo que desbloquea los tiempos de vuelta. Gracias a los muchachos, han estado trabajando muy, muy duro. Obviamente, es una gran manera de encarar nuestro último par de carreras con el programa".

El líder del campeonato, Jack Aitken (Whelen Cadillac), realizó un intento tardío para clasificarse segundo, pero quedó a 0.301s del tiempo de referencia de Blomqvist.

GTP

Julien Andlauer (Porsche Penske Motorsport) marcó la primera referencia con un 1m15.235s en el Porsche 963 #7. A falta de cuatro minutos, Aitken (Whelen Cadillac) se acercó con un 1m15.262s en el Cadillac V-Series.R #31 para colocarse segundo.

Luego Blomqvist marcó el mejor tiempo, registrando la primera vuelta del fin de semana por debajo de 1m15s con un 1m14.674s en el Acura ARX-06 #60 a menos de tres minutos del final. Desbancó a Dries Vanthoor, de BMW M Team WR, quien momentos antes había logrado una vuelta de 1m15.073s en el BMW M Hybrid V8 #24.

En los segundos finales, Aitken permaneció en pista para un último intento desesperado y pudo subir al segundo lugar con una vuelta rápida de 1m14.975s.

LMP2

Hubo que esperar hasta aproximadamente la mitad de la sesión de 15 minutos para que los neumáticos tomaran temperatura en la clase LMP2. A falta de unos seis minutos, comenzaron a llegar los tiempos competitivos, con PJ Hyett (AO Racing) estableciendo la primera marca en 1m17.796s.

Momentos después, Jon Farano (Tower Motorsports) rozó el piano y se salió hacia la barrera de neumáticos en la curva 6. Pudo continuar, manteniendo la sesión bajo bandera verde.

Daniel Goldburg (United Autosports USA) pasó entonces al primer puesto con una vuelta de 1m17.713s, pero fue destronado cuando Jeremy Clarke (Inter Europol Competition) contraatacó con una vuelta rápida de 1m17.555s. Goldburg intentó responder, pero solo logró una vuelta de 1m17.600s a falta de aproximadamente un minuto.

Las opciones de Hyett de subir desde el tercer lugar se desvanecieron por el tráfico y se quedó tercero con una vuelta de 1m17.770s. Al final, la vuelta más rápida de Clarke fue suficiente para conservar la pole de la clase. La vuelta más rápida de Goldburg en la clasificación fue eliminada como sanción por un incidente anterior en la práctica

GTD Pro y GTD

Tras un retraso por el clima debido a rayos, se cancelaron las sesiones de clasificación de las clases GTD Pro y GTD.

Las parrillas de ambas clases se establecieron según los puntos de los equipos, con el BMW M4 GT3 EVO #1 de Paul Miller Racing, pilotado por Neil Verhagen y Connor De Phillippi, en la pole en GTD Pro, seguido por Nicky Catsburg y Tommy Milner en el Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #4 de Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports.

En GTD, el dúo de Winward Racing formado por Philip Ellis y Russell Ward en el Mercedes-AMG GT3 #57 saldrá desde la pole. El Aston Martin Vantage GT3 Evo #27 de Heart of Racing, de Eduardo ‘Dudu’ Barrichello y Tom Gamble, saldrá segundo.

IMSA - Indianapolis Motor Speedway - Clasificación

Todas las estadísticas
 
Cla Pilotos # Chasis Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1 United Kingdom T. Blomqvist United States C. Braun Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian 60 Acura ARX-06 10

1'14.674

   117.583
2 United Kingdom J. Aitken New Zealand E. Bamber Cadillac Whelen 31 Cadillac V-Series.R 10

+0.301

1'14.975

 0.301 117.111
3 Belgium D. Vanthoor South Africa S. van der Linde BMW M Team WRT 24 BMW M Hybrid V8 9

+0.399

1'15.073

 0.098 116.958
4 United States J. Taylor Switzerland L. Deletraz Cadillac Wayne Taylor Racing 40 Cadillac V-Series.R 10

+0.542

1'15.216

 0.143 116.736
5 Netherlands R. van der Zande United Kingdom N. Yelloly Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian 93 Acura ARX-06 9

+0.542

1'15.216

 0.000 116.736
6 Brazil F. Nasr France J. Andlauer Porsche Penske Motorsport 7 Porsche 963 8

+0.561

1'15.235

 0.019 116.706
7 United States R. Taylor Portugal F. Albuquerque Cadillac Wayne Taylor Racing 10 Cadillac V-Series.R 10

+0.679

1'15.353

 0.118 116.524
8 Germany L. Heinrich France K. Estre Porsche Penske Motorsport 6 Porsche 963 10

+0.721

1'15.395

 0.042 116.459
9 Austria P. Eng Germany M. Wittmann BMW M Team WRT 25 BMW M Hybrid V8 10

+0.804

1'15.478

 0.083 116.331
10 United Kingdom R. Gunn Canada R. Angelis Aston Martin THOR Team 23 Aston Martin Valkyrie 10

+0.904

1'15.578

 0.100 116.177
11 Netherlands T. van der Helm Switzerland N. Muller JDC/Miller Motorsports 5 Porsche 963 10

+1.566

1'16.240

 0.662 115.168
12
J. Clarke
France T. Dillmann Inter Europol Competition 		43 ORECA LMP2 07 11

+2.881

1'17.555

 1.315 113.215
13
D. Goldburg
United Kingdom P. di Resta United Autosports USA 		22 ORECA LMP2 07 10

+3.039

1'17.713

 0.158 112.985
14 United States P. Hyett United States D. Cameron AO Racing 99 ORECA LMP2 07 10

+3.096

1'17.770

 0.057 112.902
15 Canada M. Goikhberg United Kingdom H. Tincknell PR1 Mathiasen Motorsports 52 ORECA LMP2 07 11

+3.230

1'17.904

 0.134 112.708
16 Canada T. Lutke Switzerland M. Beche TDS Racing 11 ORECA LMP2 07 10

+3.278

1'17.952

 0.048 112.639
17 United States G. Kurtz
A. Quinn Crowdstrike Racing by APR
 04 ORECA LMP2 07 10

+3.372

1'18.046

 0.094 112.503
18 United States N. Boulle
C. Rasmussen Era Motorsport
 18 ORECA LMP2 07 9

+3.451

1'18.125

 0.079 112.389
19
P. Fayer
Denmark M. Mac Jensen United Autosports USA 		2 ORECA LMP2 07 11

+4.019

1'18.693

 0.568 111.578
20 Brazil P. Fittipaldi Canada C. Cumming Pratt Miller Motorsports 73 ORECA LMP2 07 11

+4.867

1'19.541

 0.848 110.388
21 Canada J. Farano France T. Vautier Tower Motorsports 8 ORECA LMP2 07 6

+5.699

1'20.373

 0.832 109.246
22 United States N. Verhagen United States C. de Phillippi Paul Miller Racing 1 BMW M4 GT3 EVO 0

-

   -
23 Spain A. Garcia United Kingdom A. Sims Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports 3 Corvette Z06 GT3.R 0

-

   -
24 United States T. Milner Netherlands N. Catsburg Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports 4 Corvette Z06 GT3.R 0

-

   -
25 Italy A. Caldarelli United Kingdom S. Mitchell Pfaff Motorsports 9 Lamborghini Temerario GT3 0

-

   -
26 United States A. Telitz Denmark B. Pedersen Vasser Sullivan Racing 12 Lexus RC F GT3 0

-

   -
27 Canada O. Fidani United Kingdom M. Bell 13 Autosport 13 Corvette Z06 GT3.R 0

-

   -
28 United Kingdom J. Hawksworth United Kingdom B. Barnicoat Vasser Sullivan Racing 14 Lexus RC F GT3 0

-

   -
29 United States S. Monk Brazil F. Fraga Myers Riley Motorsports 16 Ford Mustang GT3 0

-

   -
30 Brazil D. Barrichello United Kingdom T. Gamble Heart Of Racing Team 27 Aston Martin Vantage GT3 Evo 0

-

   -
31 Spain A. Costa Italy L. Patrese Conquest Racing 34 Ferrari 296 GT3 0

-

   -
32 United States M. Filippi Canada R. Wickens DXDT Racing 36 Corvette Z06 GT3.R 0

-

   -
33 Costa Rica D. Formal United States T. Hindman Wayne Taylor Racing 45 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 0

-

   -
34 United States R. Ward Switzerland P. Ellis Winward Racing 57 Mercedes-AMG GT3 0

-

   -
35
M. Esterson
N. Johnson RLL Team McLaren
 59 McLaren 720S GT3 EVO 0

-

   -
36 United Kingdom B. Barker Norway D. Olsen Ford Racing 64 Ford Mustang GT3 0

-

   -
37 Germany C. Mies Belgium F. Vervisch Ford Racing 65 Ford Mustang GT3 0

-

   -
38 United States J. Walker United States C. Lewis Gradient Racing 66 Ford Mustang GT3 0

-

   -
39 France V. Hasse-Clot Denmark M. Sorensen Car Blanche 68 Aston Martin Vantage GT3 Evo 0

-

   -
40 United States B. Iribe Switzerland F. Schandorff Inception Racing 70 Ferrari 296 GT3 0

-

   -
41 United Kingdom N. Tandy
H. King AO Racing
 77 Porsche 911 GT3 R (992) 0

-

   -
42 Italy G. Altoè United Kingdom C. Stevenson Dragonspeed 81 Corvette Z06 GT3.R 0

-

   -
43 United States P. Gallagher United States R. Foley Turner Motorsport 96 BMW M4 GT3 EVO 0

-

   -
44 United States A. Adelson United Kingdom C. Ilott Wright Motorsports 120 Porsche 911 GT3 R (992) 0

-

   -
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