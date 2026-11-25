IMSA

Robert Wickens, listo para su primera campaña completa en IMSA en 2027 con Hanley Motorsports

Acompañado por el campeón de TCR 2026 Mason Filippi, el canadiense conducirá un BMW M4 GT3 EVO equipado con controles manuales de Bosch en la clase GTD

Joey Barnes

Publicado: 25 nov 2026, 10:00

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Hanley Motorsports Incorporated (HMI) firmó a Robert Wickens y Mason Filippi como su dupla de pilotos para toda la temporada 2027 en la clase GTD del IMSA WeatherTech SportsCar Championship. El dúo compartirá el #42 BMW M4 GT3 EVO mientras la organización con sede en Georgia se prepara para su primera campaña en el campeonato.

La campaña 2027 marcará la primera temporada completa de Wickens en el WeatherTech Championship. El piloto canadiense compitió anteriormente en las rondas sprint de GTD y en la carrera de resistencia de seis horas de Road America en 2025 y 2026 con DXDT Racing, consiguiendo cinco resultados dentro del top 10 – incluido un cuarto puesto en Canadian Tire Motorsport Park en 2025—y logrando su primera pole position en la clase IMSA GTD en el Grand Prix of Long Beach de 2026.

Ex piloto de pruebas de Fórmula 1, competidor de DTM y Rookie del Año de la IndyCar Series en 2018, Wickens regresó a las carreras en la categoría TCR del Michelin Pilot Challenge en 2022 utilizando controles manuales adaptados tras una lesión en la médula espinal sufrida en un accidente de IndyCar en Pocono en 2018. Para la temporada 2027, Bosch integrará su sistema modificado de controles manuales y frenado electrónico – desarrollado originalmente con Wickens en 2024 – en el #42 BMW de HMI.

"Trabajé increíblemente duro durante mucho tiempo para llegar a este punto de mi carrera, y estoy lleno de gratitud hacia todos los que me ayudaron a alcanzar mi objetivo de volver a los niveles más altos del automovilismo", dijo Wickens. "Estoy entusiasmado por seguir construyendo sobre las fortalezas que Mason y yo hemos desarrollado juntos de cara a 2027. La visión y la determinación de Robert Hanley son realmente inspiradoras. No tiene miedo de hacer el trabajo necesario para alcanzar sus objetivos, y esa es una mentalidad con la que me identifico mucho. No podría estar más entusiasmado por ponerme a trabajar y competir en mi primera temporada completa en el IMSA WeatherTech SportsCar Championship".

Filippi se suma a la alineación después de una intensa temporada 2026 en la que disputó un calendario completo de GTD junto a Wickens en DXDT Racing mientras, al mismo tiempo, ganó el campeonato de la clase TCR del IMSA Michelin Pilot Challenge con tres victorias y ocho podios. En la competencia del WeatherTech Championship la temporada pasada, Filippi registró seis resultados dentro del top 10, coronados con un podio en el cierre de temporada Motul Petit Le Mans en Michelin Raceway Road Atlanta.

"No podría estar más entusiasmado por la oportunidad de formar parte de HMI", dijo Filippi. "Esto realmente es un sueño hecho realidad para mí. Robert Hanley, Bryan Sellers y Mitchell Simmons han reunido a un grupo increíble de personas, y realmente creo que tenemos todas las herramientas necesarias para pelear por victorias y campeonatos.

"Hacerlo con BMW, un fabricante con una historia y un compromiso tan increíbles con el automovilismo, hace que la oportunidad sea aún más especial. Lo que me entusiasma en la misma medida es el programa que HMI está construyendo en su conjunto. Tener una verdadera escalera desde GS hasta GTD Pro crea un lugar donde pilotos e integrantes del equipo pueden desarrollarse, crecer y finalmente competir al más alto nivel de las carreras de autos deportivos.

"También estoy increíblemente entusiasmado por seguir construyendo sobre lo que Robert Wickens y yo empezamos juntos este último año. Hemos desarrollado una gran relación y logrado mucho en poco tiempo, y tener la oportunidad de dar ese siguiente paso juntos con HMI y BMW es algo por lo que estoy extremadamente agradecido. Estoy listo para ponerme a trabajar y ayudar a convertir a HMI en una organización ganadora de campeonatos".

Hanley Motorsports anunciará más adelante sus pilotos adicionales para la Rolex 24 at Daytona y las rondas de la Michelin Endurance Cup.

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