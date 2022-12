Wayne Taylor Racing se asocia con Andretti Autosport en IMSA

Cargar reproductor de audio

El equipo, denominado Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport, comenzará su asociación con dos inscripciones en el Roar Before the 24 de 2023, el coche #10 Konica Minolta Acura ARX-06 LMDh en la clase GTP y el #93 Harrison Contracting Company Acura NSX Evo22 en la clase GTD.

El equipo recién formado también competirá en la serie Lamborghini Super Trofeo North America.

El anuncio reveló que durante la temporada 2023 del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar, "las operaciones diarias y el liderazgo permanecerán como hasta ahora, con el objetivo a largo plazo de trasladar los programas a la recientemente anunciada sede de Andretti Global de 575.000 pies cuadrados en Fishers, Indiana, que estará operativa en 2025".

El equipo de Wayne Taylor ha ganado dos campeonatos de pilotos IMSA (2013, 2017) y campeonatos consecutivos de la Copa de Resistencia Michelin IMSA (2021, 2020), y ha contribuido a nueve campeonatos de fabricantes IMSA, así como múltiples victorias en la Rolex 24 en Daytona, las 12 Horas de Sebring y Petit Le Mans.

#36 Andretti Autosport Ligier JS P320: Jarett Andretti, Gabby Chaves Fotografía de: Jake Galstad / Motorsport Images

Andretti Autosport seguirá compitiendo en la categoría LMP3 de IMSA con Jarett Andretti.

El director ejecutivo del equipo, Michael Andretti, dijo: "Este es un momento emocionante para nosotros. Estamos orgullosos de volver al paddock de IMSA de esta manera y de la oportunidad de formar parte del lanzamiento del programa GTP junto a Wayne Taylor Racing y nuestros amigos de Honda Performance Development".

"Volver a entrar en el IMSA a tiempo completo, y a este nivel, ha sido uno de mis objetivos. Quería que fuera la oportunidad adecuada y en el momento adecuado, y lo hemos encontrado. Estoy deseando trabajar más estrechamente con el equipo en WTR y conocer a todos los grandes seguidores del equipo. Quiero dar las gracias personalmente a Wayne [Taylor] y Travis [Houge] por ser ya tan buenos socios mientras planeamos un futuro lleno de éxitos."

Taylor describió como "un honor" asociarse con Andretti, declarando: "Michael se puso en contacto conmigo hace un año y, como todos sabemos, el momento oportuno lo es todo, especialmente cuando nuestros programas GTP y GTD siguen creciendo con Acura/HPD. Después de haber trabajado con Michael en esto durante casi un año, estoy muy emocionado de ver cómo se materializa".

"Si bien nuestro programa de 2023 no se verá muy diferente, hay mucho que Andretti Autosport puede ofrecernos a medida que continuamos construyendo y expandiéndonos. Estoy deseando trabajar más estrechamente con Michael, J-F [Thormann], Rob [Edwards] y todo el equipo Andretti."