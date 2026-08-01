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Crónica de clasificación
IMSA Road America

Nick Yelloly lidera el doblete de Acura en la clasificación de la IMSA en Road America

Yelloly se impuso a su compañero de equipo en Meyer Shank Racing, Tom Blomqvist, por 0,157 s, mientras que Daniel Goldburg, Harry King y Lilou Wadoux Ducellier lograron las poles de sus respectivas categorías.

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
#93 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06: Renger van der Zande, Nick Yelloly, Phil Fayer

Nick Yelloly lideró el doblete de Acura Meyer Shank Racing en la sesión de clasificación del Motul SportsCar Endurance Grand Prix, celebrado en Road America.

Yelloly, de 35 años, marcó una vuelta rápida de 1m49,233s al volante del Acura ARX-06 n.º 93, lo que le valió la primera posición en este circuito de terreno natural de 4,048 millas y 14 curvas. Superó a su compatriota y compañero de equipo Tom Blomqvist, que terminó a 0,157 segundos de distancia. 

Sheldon Van Der Linde ( WRT del BMW M Team) concluyó la sesión en tercera posición al volante del BMW M Hybrid V8 n.º 24, por delante de Louis Deletraz (Cadillac Wayne Taylor Racing) en el Cadillac V-Series.R n.º 40.

GTP

Deletraz marcó la primera vuelta realmente rápida, con un tiempo de 1m50,703s, cuando quedaban aproximadamente ocho minutos para el final de la sesión de 15 minutos. Momentos después, Yelloly se colocó en cabeza con una vuelta de 1m49,733s, antes de mejorar hasta 1m49,233s en su siguiente vuelta.

Tom Blomqvist, al volante del coche gemelo n.º 60 de Acura MSR, subió entonces al segundo puesto con una vuelta de 1m49,487s cuando quedaban poco más de tres minutos para el final. Al mismo tiempo, el Porsche 963 n.º 6 de Porsche Penske Motorsport, pilotado por Laurens Vanthoor, se salió en la curva 5, pero se recuperó y continuó. 

Vanthoor remontó hasta situarse quinto al final de la sesión, por delante del líder de la clasificación, Jack Aitken, al volante del Cadillac V-Series.R n.º 31 de Whelen Cadillac. 

LMP2

Daniel Goldburg, de United Autosport USA, se hizo con su primera pole de la temporada en esta categoría con una mejor vuelta de 1m54,212s, superando a Misha Goikhberg (Bryan Herta Autosport con PR1/Mathiasen) por 0,262s. 

Jeremy Clarke situó en tercera posición al ORECA LMP2 07 n.º 34 de Inter Europol Competition, mientras que PJ Hyett, de AO Racing, quedó cuarto.

GTD Pro

#77 AO Racing Porsche 911: Nick Tandy, Harry King

Porsche 911 n.º 77 de AO Racing: Nick Tandy, Harry King

Foto: Art Fleischmann

Harry King, de AO Racing, se hizo con la pole de su categoría tras un final frenético en el que los seis primeros pilotos iniciaron sus últimas vueltas antes de que se agotara el tiempo. King marcó una mejor vuelta de 2m04,042s al volante del Porsche 911 GT3 R (992) n.º 77, lo que supuso una ventaja de 0,140s sobre el líder de la clasificación, Neil Verhagen (Paul Miller Racing), al volante del BMW M4 GT3 EVO n.º 1. 

Alexander Sims (Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports) quedó tercero, y Max Esterson (RLL Team McLaren), cuarto. 

Klaus Bachler, de Manthey, que llegó a ocupar el primer puesto en dos ocasiones, vio cómo se le anulaba una de sus vueltas por sobrepasarse ligeramente los límites de la pista, y acabó quinto. 

Se trataba de un coche de reserva para el Lexus RC F GT3 n.º 14 de Vasser Sullivan Racing, tras el accidente de Jack Hawksworth en la segunda sesión de entrenamientos libres, disputada en pista mojada. El equipo preparó el coche de sustitución a tiempo para la clasificación y completó dos vueltas antes de recibir una bandera negra por un problema mecánico. No pudo reincorporarse a la carrera y saldrá último en su categoría.

GTD

 

Lilou Wadoux (AF Corse USA) se hizo con la primera pole de su carrera en una categoría de la IMSA, llevando su Ferrari 296 GT3 EVO n.º 21 a la primera posición con una vuelta rápida de 2m04,688s. La vuelta se marcó cuando quedaban aproximadamente tres minutos para el final de la sesión, desbancando a Russell Ward, de Winward Racing. 

Al final, la vuelta de Wadoux Ducellier se mantuvo imbatida hasta el final de la sesión, superando a Zacharie Robichon, de Heart of Racing ( ), que quedó segundo a 0,167 s. 

Valentin Hasse Clot (Car Blanche) terminó tercero, a 0,169 s, mientras que Casper Stevenson (DragonSpeed) fue cuarto, a 0,172 s de la mejor marca. 

Qualifying

Todas las estadísticas
Cla Pilotos # Chasis Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1 Netherlands R. van der Zande United Kingdom N. Yelloly Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian 93 Acura ARX-06 8

1'49.233

133.410
2 United Kingdom T. Blomqvist United States C. Braun Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian 60 Acura ARX-06 8

+0.157

1'49.390

0.157 133.219
3 Belgium D. Vanthoor South Africa S. van der Linde BMW M Team WRT 24 BMW M Hybrid V8 8

+0.364

1'49.597

0.207 132.967
4 United States J. Taylor Switzerland L. Deletraz Cadillac Wayne Taylor Racing 40 Cadillac V-Series.R 8

+0.380

1'49.613

0.016 132.948
5 Belgium L. Vanthoor France K. Estre Porsche Penske Motorsport 6 Porsche 963 8

+1.062

1'50.295

0.682 132.126
6 United Kingdom J. Aitken New Zealand E. Bamber Denmark F. Vesti Cadillac Whelen 31 Cadillac V-Series.R 8

+1.128

1'50.361

0.066 132.047
7 United States R. Taylor Portugal F. Albuquerque Cadillac Wayne Taylor Racing 10 Cadillac V-Series.R 8

+1.148

1'50.381

0.020 132.023
8 United Kingdom R. Gunn Canada R. Angelis Aston Martin THOR Team 23 Aston Martin Valkyrie 8

+1.571

1'50.804

0.423 131.519
9 Brazil F. Nasr France J. Andlauer Porsche Penske Motorsport 7 Porsche 963 8

+1.627

1'50.860

0.056 131.452
10 Austria P. Eng Germany M. Wittmann BMW M Team WRT 25 BMW M Hybrid V8 8

+1.687

1'50.920

0.060 131.381
11 Netherlands T. van der Helm Germany L. Heinrich United States K. Frederick JDC/Miller Motorsports 5 Porsche 963 8

+2.078

1'51.311

0.391 130.920
12
D. Goldburg
United Kingdom P. di Resta Sweden R. Lindh United Autosports USA 		22 ORECA LMP2 07 7

+4.979

1'54.212

2.901 127.594
13 Canada M. Goikhberg Canada P. Thompson United Kingdom H. Tincknell PR1 Mathiasen Motorsports 52 ORECA LMP2 07 9

+5.241

1'54.474

0.262 127.302
14
J. Clarke
United States B. Garg France T. Dillmann Inter Europol Competition 		43 ORECA LMP2 07 8

+5.426

1'54.659

0.185 127.097
15 United States P. Hyett United States D. Cameron United Kingdom J. Edgar AO Racing 99 ORECA LMP2 07 8

+5.501

1'54.734

0.075 127.014
16 United States G. Kurtz
A. Quinn
United Kingdom T. Sowery Crowdstrike Racing by APR 		04 ORECA LMP2 07 8

+6.580

1'55.813

1.079 125.830
17 Canada T. Lutke Switzerland M. Beche Denmark D. Heinemeier Hansson TDS Racing 11 ORECA LMP2 07 7

+6.600

1'55.833

0.020 125.809
18
P. Fayer
New Zealand H. McElrea Denmark M. Mac Jensen United Autosports USA 		2 ORECA LMP2 07 9

+6.729

1'55.962

0.129 125.669
19 Brazil P. Fittipaldi
M. Espirito Santo
Canada C. Cumming Pratt Miller Motorsports 		73 ORECA LMP2 07 8

+7.097

1'56.330

0.368 125.271
20
N. Rao
Austria F. Habsburg
J. Abel Era Motorsport
18 ORECA LMP2 07 8

+7.307

1'56.540

0.210 125.045
21
J. Field
M. Van Der Snel
United Kingdom O. Jarvis Intersport Racing 		37 ORECA LMP2 07 9

+7.400

1'56.633

0.093 124.946
22 Canada J. Farano Spain S. Alvarez France T. Vautier Tower Motorsports 8 ORECA LMP2 07 8

+8.184

1'57.417

0.784 124.112
23
G. Kraut
Australia J. Burdon
S. Fielding JDC/Miller Motorsports
79 ORECA LMP2 07 8

+11.310

2'00.543

3.126 120.893
24 United Kingdom N. Tandy
H. King AO Racing
77 Porsche 911 GT3 R (992) 8

+14.809

2'04.042

3.499 117.483
25 United States N. Verhagen United States C. de Phillippi Paul Miller Racing 1 BMW M4 GT3 EVO 6

+14.949

2'04.182

0.140 117.350
26 Spain A. Garcia United Kingdom A. Sims Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports 3 Corvette Z06 GT3.R 8

+15.031

2'04.264

0.082 117.273
27
M. Esterson
N. Johnson RLL Team McLaren
59 McLaren 720S GT3 EVO 7

+15.068

2'04.301

0.037 117.238
28 Austria K. Bachler Austria T. Preining Manthey 911 Porsche 911 GT3 R (992) 7

+15.075

2'04.308

0.007 117.231
29 United States T. Milner Netherlands N. Catsburg Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports 4 Corvette Z06 GT3.R 8

+15.245

2'04.478

0.170 117.071
30 United Kingdom J. Calado
R. Agostini Triarsi Competizione
033 Ferrari 296 GT3 8

+15.413

2'04.646

0.168 116.913
31 France S. Mann France L. Wadoux Italy A. Fuoco Af Corse 21 Ferrari 296 GT3 7

+15.455

2'04.688

0.042 116.874
32 Brazil D. Barrichello United Kingdom T. Gamble Canada Z. Robichon Heart Of Racing Team 27 Aston Martin Vantage GT3 Evo 8

+15.622

2'04.855

0.167 116.718
33
M. Fossard
France V. Hasse-Clot United States T. Estep Car Blanche 		068 Aston Martin Vantage GT3 Evo 7

+15.624

2'04.857

0.002 116.716
34 Italy G. Altoè United Kingdom C. Stevenson United States A. Udell Dragonspeed 81 Corvette Z06 GT3.R 8

+15.627

2'04.860

0.003 116.713
35 Italy A. Caldarelli United Kingdom S. Mitchell Pfaff Motorsports 9 Lamborghini Temerario GT3 8

+15.649

2'04.882

0.022 116.693
36 Brazil D. Serra Italy D. Rigon Risi Competizione 62 Ferrari 296 GT3 8

+15.656

2'04.889

0.007 116.686
37 United States P. Gallagher United States R. Foley
F. Selldorff Turner Motorsport
96 BMW M4 GT3 EVO 7

+15.886

2'05.119

0.230 116.472
38 United States R. Ward Switzerland P. Ellis Netherlands I. Dontje Winward Racing 57 Mercedes-AMG GT3 6

+15.893

2'05.126

0.007 116.465
39 Canada D. DeFrancesco
R. Yardley
Belgium J. Heylen RS1 		28 Porsche 911 GT3 R (992) 8

+15.939

2'05.172

0.046 116.422
40 Australia S. Andrews Netherlands L. Hodenius
J. Roe Lone Star Racing
80 Mercedes-AMG GT3 7

+15.992

2'05.225

0.053 116.373
41 United States M. Filippi Canada R. Wickens Ireland C. Eastwood DXDT Racing 36 Corvette Z06 GT3.R 7

+16.036

2'05.269

0.044 116.332
42
O. Triarsi
United States K. Koch United States R. Megennis Triarsi Competizione 		023 Ferrari 296 GT3 7

+16.082

2'05.315

0.046 116.289
43 Spain A. Costa Italy L. Patrese Spain F. Rueda Conquest Racing 34 Ferrari 296 GT3 7

+16.102

2'05.335

0.020 116.271
44 Germany C. Mies Belgium F. Vervisch Ford Racing 65 Ford Mustang GT3 8

+16.125

2'05.358

0.023 116.249
45 United Kingdom B. Barker Norway D. Olsen Ford Racing 64 Ford Mustang GT3 7

+16.141

2'05.374

0.016 116.235
46 United States A. Telitz Denmark B. Pedersen United States F. Montecalvo Vasser Sullivan Racing 12 Lexus RC F GT3 8

+16.959

2'06.192

0.818 115.481
47 United States B. Iribe Switzerland F. Schandorff United Kingdom O. Millroy Inception Racing 70 Ferrari 296 GT3 8

+17.227

2'06.460

0.268 115.236
48 United States R. Hardwick Italy R. Pera
M. Schuring Team Manthey
912 Porsche 911 GT3 R (992) 7

+17.624

2'06.857

0.397 114.876
49 Canada O. Fidani United Kingdom M. Bell Germany L. Kern 13 Autosport 13 Corvette Z06 GT3.R 8

+17.632

2'06.865

0.008 114.869
50 Costa Rica D. Formal United States T. Hindman United States G. Doyle Wayne Taylor Racing 45 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 8

+18.028

2'07.261

0.396 114.511
51 United States J. Walker United States T. Bechtolsheimer United States J. Hand Gradient Racing 66 Ford Mustang GT3 8

+18.075

2'07.308

0.047 114.469
52 United States S. Monk Brazil F. Fraga
J. Altzman Myers Riley Motorsports
16 Ford Mustang GT3 8

+19.000

2'08.233

0.925 113.643
53 United Kingdom J. Hawksworth United Kingdom B. Barnicoat Vasser Sullivan Racing 14 Lexus RC F GT3 3

54 United States A. Adelson United Kingdom C. Ilott Australia T. Sargent Wright Motorsports 120 Porsche 911 GT3 R (992) 4

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