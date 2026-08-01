Nick Yelloly lidera el doblete de Acura en la clasificación de la IMSA en Road America
Yelloly se impuso a su compañero de equipo en Meyer Shank Racing, Tom Blomqvist, por 0,157 s, mientras que Daniel Goldburg, Harry King y Lilou Wadoux Ducellier lograron las poles de sus respectivas categorías.
Nick Yelloly lideró el doblete de Acura Meyer Shank Racing en la sesión de clasificación del Motul SportsCar Endurance Grand Prix, celebrado en Road America.
Yelloly, de 35 años, marcó una vuelta rápida de 1m49,233s al volante del Acura ARX-06 n.º 93, lo que le valió la primera posición en este circuito de terreno natural de 4,048 millas y 14 curvas. Superó a su compatriota y compañero de equipo Tom Blomqvist, que terminó a 0,157 segundos de distancia.
Sheldon Van Der Linde ( WRT del BMW M Team) concluyó la sesión en tercera posición al volante del BMW M Hybrid V8 n.º 24, por delante de Louis Deletraz (Cadillac Wayne Taylor Racing) en el Cadillac V-Series.R n.º 40.
GTP
Deletraz marcó la primera vuelta realmente rápida, con un tiempo de 1m50,703s, cuando quedaban aproximadamente ocho minutos para el final de la sesión de 15 minutos. Momentos después, Yelloly se colocó en cabeza con una vuelta de 1m49,733s, antes de mejorar hasta 1m49,233s en su siguiente vuelta.
Tom Blomqvist, al volante del coche gemelo n.º 60 de Acura MSR, subió entonces al segundo puesto con una vuelta de 1m49,487s cuando quedaban poco más de tres minutos para el final. Al mismo tiempo, el Porsche 963 n.º 6 de Porsche Penske Motorsport, pilotado por Laurens Vanthoor, se salió en la curva 5, pero se recuperó y continuó.
Vanthoor remontó hasta situarse quinto al final de la sesión, por delante del líder de la clasificación, Jack Aitken, al volante del Cadillac V-Series.R n.º 31 de Whelen Cadillac.
LMP2
Daniel Goldburg, de United Autosport USA, se hizo con su primera pole de la temporada en esta categoría con una mejor vuelta de 1m54,212s, superando a Misha Goikhberg (Bryan Herta Autosport con PR1/Mathiasen) por 0,262s.
Jeremy Clarke situó en tercera posición al ORECA LMP2 07 n.º 34 de Inter Europol Competition, mientras que PJ Hyett, de AO Racing, quedó cuarto.
GTD Pro
Porsche 911 n.º 77 de AO Racing: Nick Tandy, Harry King
Foto: Art Fleischmann
Harry King, de AO Racing, se hizo con la pole de su categoría tras un final frenético en el que los seis primeros pilotos iniciaron sus últimas vueltas antes de que se agotara el tiempo. King marcó una mejor vuelta de 2m04,042s al volante del Porsche 911 GT3 R (992) n.º 77, lo que supuso una ventaja de 0,140s sobre el líder de la clasificación, Neil Verhagen (Paul Miller Racing), al volante del BMW M4 GT3 EVO n.º 1.
Alexander Sims (Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports) quedó tercero, y Max Esterson (RLL Team McLaren), cuarto.
Klaus Bachler, de Manthey, que llegó a ocupar el primer puesto en dos ocasiones, vio cómo se le anulaba una de sus vueltas por sobrepasarse ligeramente los límites de la pista, y acabó quinto.
Se trataba de un coche de reserva para el Lexus RC F GT3 n.º 14 de Vasser Sullivan Racing, tras el accidente de Jack Hawksworth en la segunda sesión de entrenamientos libres, disputada en pista mojada. El equipo preparó el coche de sustitución a tiempo para la clasificación y completó dos vueltas antes de recibir una bandera negra por un problema mecánico. No pudo reincorporarse a la carrera y saldrá último en su categoría.
GTD
Lilou Wadoux (AF Corse USA) se hizo con la primera pole de su carrera en una categoría de la IMSA, llevando su Ferrari 296 GT3 EVO n.º 21 a la primera posición con una vuelta rápida de 2m04,688s. La vuelta se marcó cuando quedaban aproximadamente tres minutos para el final de la sesión, desbancando a Russell Ward, de Winward Racing.
Al final, la vuelta de Wadoux Ducellier se mantuvo imbatida hasta el final de la sesión, superando a Zacharie Robichon, de Heart of Racing ( ), que quedó segundo a 0,167 s.
Valentin Hasse Clot (Car Blanche) terminó tercero, a 0,169 s, mientras que Casper Stevenson (DragonSpeed) fue cuarto, a 0,172 s de la mejor marca.
Qualifying
|Cla
|Pilotos
|#
|Chasis
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|R. van der Zande N. Yelloly Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian
|93
|Acura ARX-06
|8
|
1'49.233
|133.410
|2
|T. Blomqvist C. Braun Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian
|60
|Acura ARX-06
|8
|
+0.157
1'49.390
|0.157
|133.219
|3
|D. Vanthoor S. van der Linde BMW M Team WRT
|24
|BMW M Hybrid V8
|8
|
+0.364
1'49.597
|0.207
|132.967
|4
|J. Taylor L. Deletraz Cadillac Wayne Taylor Racing
|40
|Cadillac V-Series.R
|8
|
+0.380
1'49.613
|0.016
|132.948
|5
|L. Vanthoor K. Estre Porsche Penske Motorsport
|6
|Porsche 963
|8
|
+1.062
1'50.295
|0.682
|132.126
|6
|J. Aitken E. Bamber F. Vesti Cadillac Whelen
|31
|Cadillac V-Series.R
|8
|
+1.128
1'50.361
|0.066
|132.047
|7
|R. Taylor F. Albuquerque Cadillac Wayne Taylor Racing
|10
|Cadillac V-Series.R
|8
|
+1.148
1'50.381
|0.020
|132.023
|8
|R. Gunn R. Angelis Aston Martin THOR Team
|23
|Aston Martin Valkyrie
|8
|
+1.571
1'50.804
|0.423
|131.519
|9
|F. Nasr J. Andlauer Porsche Penske Motorsport
|7
|Porsche 963
|8
|
+1.627
1'50.860
|0.056
|131.452
|10
|P. Eng M. Wittmann BMW M Team WRT
|25
|BMW M Hybrid V8
|8
|
+1.687
1'50.920
|0.060
|131.381
|11
|T. van der Helm L. Heinrich K. Frederick JDC/Miller Motorsports
|5
|Porsche 963
|8
|
+2.078
1'51.311
|0.391
|130.920
|12
|
D. GoldburgP. di Resta R. Lindh United Autosports USA
|22
|ORECA LMP2 07
|7
|
+4.979
1'54.212
|2.901
|127.594
|13
|M. Goikhberg P. Thompson H. Tincknell PR1 Mathiasen Motorsports
|52
|ORECA LMP2 07
|9
|
+5.241
1'54.474
|0.262
|127.302
|14
|
J. ClarkeB. Garg T. Dillmann Inter Europol Competition
|43
|ORECA LMP2 07
|8
|
+5.426
1'54.659
|0.185
|127.097
|15
|P. Hyett D. Cameron J. Edgar AO Racing
|99
|ORECA LMP2 07
|8
|
+5.501
1'54.734
|0.075
|127.014
|16
|
G. Kurtz
A. QuinnT. Sowery Crowdstrike Racing by APR
|04
|ORECA LMP2 07
|8
|
+6.580
1'55.813
|1.079
|125.830
|17
|T. Lutke M. Beche D. Heinemeier Hansson TDS Racing
|11
|ORECA LMP2 07
|7
|
+6.600
1'55.833
|0.020
|125.809
|18
|
P. FayerH. McElrea M. Mac Jensen United Autosports USA
|2
|ORECA LMP2 07
|9
|
+6.729
1'55.962
|0.129
|125.669
|19
|
P. Fittipaldi
M. Espirito SantoC. Cumming Pratt Miller Motorsports
|73
|ORECA LMP2 07
|8
|
+7.097
1'56.330
|0.368
|125.271
|20
|
N. RaoF. Habsburg
J. Abel Era Motorsport
|18
|ORECA LMP2 07
|8
|
+7.307
1'56.540
|0.210
|125.045
|21
|
J. Field
M. Van Der SnelO. Jarvis Intersport Racing
|37
|ORECA LMP2 07
|9
|
+7.400
1'56.633
|0.093
|124.946
|22
|J. Farano S. Alvarez T. Vautier Tower Motorsports
|8
|ORECA LMP2 07
|8
|
+8.184
1'57.417
|0.784
|124.112
|23
|
G. KrautJ. Burdon
S. Fielding JDC/Miller Motorsports
|79
|ORECA LMP2 07
|8
|
+11.310
2'00.543
|3.126
|120.893
|24
|
N. Tandy
H. King AO Racing
|77
|Porsche 911 GT3 R (992)
|8
|
+14.809
2'04.042
|3.499
|117.483
|25
|N. Verhagen C. de Phillippi Paul Miller Racing
|1
|BMW M4 GT3 EVO
|6
|
+14.949
2'04.182
|0.140
|117.350
|26
|A. Garcia A. Sims Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports
|3
|Corvette Z06 GT3.R
|8
|
+15.031
2'04.264
|0.082
|117.273
|27
|
M. Esterson
N. Johnson RLL Team McLaren
|59
|McLaren 720S GT3 EVO
|7
|
+15.068
2'04.301
|0.037
|117.238
|28
|K. Bachler T. Preining Manthey
|911
|Porsche 911 GT3 R (992)
|7
|
+15.075
2'04.308
|0.007
|117.231
|29
|T. Milner N. Catsburg Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports
|4
|Corvette Z06 GT3.R
|8
|
+15.245
2'04.478
|0.170
|117.071
|30
|
J. Calado
R. Agostini Triarsi Competizione
|033
|Ferrari 296 GT3
|8
|
+15.413
2'04.646
|0.168
|116.913
|31
|S. Mann L. Wadoux A. Fuoco Af Corse
|21
|Ferrari 296 GT3
|7
|
+15.455
2'04.688
|0.042
|116.874
|32
|D. Barrichello T. Gamble Z. Robichon Heart Of Racing Team
|27
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|8
|
+15.622
2'04.855
|0.167
|116.718
|33
|
M. FossardV. Hasse-Clot T. Estep Car Blanche
|068
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|7
|
+15.624
2'04.857
|0.002
|116.716
|34
|G. Altoè C. Stevenson A. Udell Dragonspeed
|81
|Corvette Z06 GT3.R
|8
|
+15.627
2'04.860
|0.003
|116.713
|35
|A. Caldarelli S. Mitchell Pfaff Motorsports
|9
|Lamborghini Temerario GT3
|8
|
+15.649
2'04.882
|0.022
|116.693
|36
|D. Serra D. Rigon Risi Competizione
|62
|Ferrari 296 GT3
|8
|
+15.656
2'04.889
|0.007
|116.686
|37
|
P. Gallagher
R. Foley
F. Selldorff Turner Motorsport
|96
|BMW M4 GT3 EVO
|7
|
+15.886
2'05.119
|0.230
|116.472
|38
|R. Ward P. Ellis I. Dontje Winward Racing
|57
|Mercedes-AMG GT3
|6
|
+15.893
2'05.126
|0.007
|116.465
|39
|
D. DeFrancesco
R. YardleyJ. Heylen RS1
|28
|Porsche 911 GT3 R (992)
|8
|
+15.939
2'05.172
|0.046
|116.422
|40
|
S. Andrews
L. Hodenius
J. Roe Lone Star Racing
|80
|Mercedes-AMG GT3
|7
|
+15.992
2'05.225
|0.053
|116.373
|41
|M. Filippi R. Wickens C. Eastwood DXDT Racing
|36
|Corvette Z06 GT3.R
|7
|
+16.036
2'05.269
|0.044
|116.332
|42
|
O. TriarsiK. Koch R. Megennis Triarsi Competizione
|023
|Ferrari 296 GT3
|7
|
+16.082
2'05.315
|0.046
|116.289
|43
|A. Costa L. Patrese F. Rueda Conquest Racing
|34
|Ferrari 296 GT3
|7
|
+16.102
2'05.335
|0.020
|116.271
|44
|C. Mies F. Vervisch Ford Racing
|65
|Ford Mustang GT3
|8
|
+16.125
2'05.358
|0.023
|116.249
|45
|B. Barker D. Olsen Ford Racing
|64
|Ford Mustang GT3
|7
|
+16.141
2'05.374
|0.016
|116.235
|46
|A. Telitz B. Pedersen F. Montecalvo Vasser Sullivan Racing
|12
|Lexus RC F GT3
|8
|
+16.959
2'06.192
|0.818
|115.481
|47
|B. Iribe F. Schandorff O. Millroy Inception Racing
|70
|Ferrari 296 GT3
|8
|
+17.227
2'06.460
|0.268
|115.236
|48
|
R. Hardwick
R. Pera
M. Schuring Team Manthey
|912
|Porsche 911 GT3 R (992)
|7
|
+17.624
2'06.857
|0.397
|114.876
|49
|O. Fidani M. Bell L. Kern 13 Autosport
|13
|Corvette Z06 GT3.R
|8
|
+17.632
2'06.865
|0.008
|114.869
|50
|D. Formal T. Hindman G. Doyle Wayne Taylor Racing
|45
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|8
|
+18.028
2'07.261
|0.396
|114.511
|51
|J. Walker T. Bechtolsheimer J. Hand Gradient Racing
|66
|Ford Mustang GT3
|8
|
+18.075
2'07.308
|0.047
|114.469
|52
|
S. Monk
F. Fraga
J. Altzman Myers Riley Motorsports
|16
|Ford Mustang GT3
|8
|
+19.000
2'08.233
|0.925
|113.643
|53
|J. Hawksworth B. Barnicoat Vasser Sullivan Racing
|14
|Lexus RC F GT3
|3
|
|54
|A. Adelson C. Ilott T. Sargent Wright Motorsports
|120
|Porsche 911 GT3 R (992)
|4
|
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