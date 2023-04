Cargar reproductor de audio

Proyectado en el Centro de Convenciones de Long Beach ante una multitud compuesta por miembros regulares del paddock de IndyCar y un grupo de fanáticos, el estreno del primero de los seis episodios de 100 Days to Indy siempre iba a ser bien recibido. Cuando el presidente y director ejecutivo de Penske Entertainment Corp., Mark Miles, en su discurso de presentación, indujo a los asistentes a gritar y a gritar simplemente enumerando a las personas a las que se les debería agradecer por la serie, quedó claro que la audiencia estaba muy de acuerdo.

Afortunadamente, la anticipación no estaba fuera de lugar y eso quedó claro desde el principio. David Letterman posee una voz que uno podría escuchar todo el día, como un Walter Cronkite conversador, y desde el momento en que abre el episodio con un breve monólogo sobre la grandeza de las 500 Millas de Indianápolis, este episodio, titulado “Crowded at the top”, es cautivador tras 10 minutos, en los que vemos el triunfo de Marcus Ericsson en las 500 Millas del año pasado, clips de la tradicional fiesta '100 Days to Indy' en el Speedway y varios pilotos, expilotos y expertos dando su opinión, no nos queda ninguna duda que triunfar en el fin de semana del Día de los Caídos es lo más importante en el deporte.

¿Qué hay de nuevo? Después de todo, en los programas de vista previa, NBC siempre hace un gran trabajo al transmitir que las 500 de Indy es el pináculo para todos los interesados. Bueno, irónicamente, dado el título de la docuserie, lo que el director ganador del premio Emmy, Patrick Dimon, parece capaz de hacer es proyectar simultáneamente la importancia de Indy y al mismo tiempo arrojar luz sobre las otras carreras de IndyCar. Y, francamente, este tipo de punto de vista está muy retrasado. Mientras que NASCAR e IMSA abren sus temporadas con eventos destacados, y la Fórmula 1 aumenta la emoción del campeonato hasta su final, o cualquier carrera que Max Verstappen y Red Bull elijan para aprovechar su ventaja a fin de hacerse con sus próximos títulos, la carrera clave de IndyCar es la sexta de 17 rondas.

Y durante demasiado tiempo, particularmente en los días previos de CART y luego nuevamente durante la "división" de 1996-2007, la percepción de las carreras de autos de Indy es que se trata de la Indy 500... oh, y algunas otras carreras en otros lugares. Con 100 Days para Indy, Dimon podrá demostrar que sí, la 500 es el evento más importante, pero las cinco rondas anteriores son apuestas cruciales en el terreno. Esto también debería ayudar a promover a IndyCar, su variedad de circuitos, ya que este quinteto de marzo a mediados de mayo consta de dos pistas callejeras (St. Petersburg y Long Beach), dos pistas permanentes (Barber Motorsports Park y el autódromo subestimado de Indy). ) y un óvalo rápido (Texas Motor Speedway).

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: Brett Farmer / Motorsport Images

En Crowded at the top, la acción y la charla de la prueba abierta de pretemporada en Thermal Club y la primera carrera en St. Petersburg se entremezclan con imágenes que permiten a los espectadores aprender sobre tres pilotos en particular: Ericsson, Josef Newgarden y Scott McLaughlin. Vemos a Newgarden en casa con su esposa Ashley y su hijo, Kota; McLaughlin con su esposa Karly y sus suegros, pasando el rato en la pista; y algunos clips de estos compañeros de equipo de Penske haciendo el tonto mientras intentan grabar un episodio de su cada vez más popular serie de YouTube Bus Bros. Ericsson, mientras tanto, se muestra frente a una gran multitud de fanáticos con el Trofeo Borg-Warner en Suecia, y luego capturando apertura de la temporada de este año en St. Pete.

¿Obtenemos nuevos conocimientos? Eso es debatible. IndyCar es conocida por la accesibilidad de sus estrellas, gran parte de lo que se muestra en este episodio son cosas que ya sabemos: resumidas en un principio básico, que se trata de personas con un gran talento pero por lo demás normales, con peculiaridades y personalidades individuales, haciendo un extraordinario trabajo a un altísimo nivel. Y su franqueza, capturada regularmente en la televisión, YouTube o en persona en la pista, es tanto una bendición como una maldición para Dimon. En el lado positivo, él y su equipo logran entrar, con pocas reservas por parte de los participantes, en un entorno único. La desventaja es que la mayoría de los fanáticos que ven este episodio, con razón o sin ella, sentirán que ya saben mucho de él, por lo que lo ven para reafirmar sus opiniones actuales, en lugar de formar otras nuevas.

Pero entonces, el punto no es predicar a los convertidos, sino convertir a los fanáticos casuales en fanáticos y motivar a aquellos que miran estas docuseries simplemente por entretenimiento para comenzar a sintonizar todas las carreras de IndyCar y asistir a las más cercanas. Dada la posición privilegiada de cubrir IndyCar, es difícil de repente intentar juzgar este episodio desde la perspectiva de un novato. Pero si un deporte similar alimentado con adrenalina pero del que no tengo conocimiento, como las carreras de lanchas motoras, se hubiera asociado con VICE para producir el equivalente a "Crowded at the top", ¿vería el próximo episodio? Absolutamente.

Uno de sus principales atractivos es su autenticidad. Después del estreno, Kevin Frazier de Entertainment Tonight hizo un excelente trabajo al interrogar a Dimon, Newgarden, McLaughlin, Ericsson y Pato O'Ward sobre 100 Days to Indy. Y aunque los corredores se esforzaron por evitar mencionar Drive to Survive por su nombre, sin sutileza arrojaron algo de sombra en el camino de las docuseries de Fórmula 1. Si bien se le atribuye haber causado una explosión de interés en la F1 en los EE. UU., algo que es la envidia de muchos dentro de IndyCar, los críticos también se han burlado de DtS por aumentar el contenido, creando fricción donde no la hay, con un empalme. a la metodología de especias. En el escenario, Newgarden, O'Ward y compañía enfatizaron que no había necesidad de fabricar drama para IndyCar; aquí, la carrera es el jugo.

St. Pete es un buen ejemplo, con un espectacular incidente en la primera vuelta entre los rezagados, luego McLaughlin y Romain Grosjean chocando contra una pared de llantas mientras luchaban por el liderato, y finalmente O'Ward recibiendo un puñetazo mecánico en los últimos minutos. para permitir que Ericsson pase y se dirija al carril de la victoria. Los operadores de cámara y micrófono de Dimon y VICE hicieron un excelente trabajo al capturar las emociones de los protagonistas y sus respectivos equipos después. Uno solo puede imaginar cómo se verá la frenética acción de 220 mph de Texas en el segundo episodio...

Y hay otro gran punto a favor de 100 Days to Indy en comparación con el no del todo comparable, no del todo equivalente, de la F1. Drive to Survive tiene un año de retraso, por lo que el drama retratado ha sido diseccionado y analizado minuciosamente por los medios, los fanáticos han llegado a los golpes verbales sobre cada incidente (y no incidente), por lo que, cuando surge la serie, se ha vuelto pasada de moda por la llegada de la nueva temporada de F1. Esto es especialmente notable cuando, en el período intermedio, los pilotos clave han cambiado de equipo y el orden competitivo de los equipos ha cambiado.

Dimon y el productor ejecutivo Bryan Terry están haciendo episodios de 100 Days to Indy rápidamente, aunque a mis ojos (ciertamente sin entrenamiento) sin perder calidad de producción. Este primer episodio, Crowded at the top, se mostrará en el canal The CW el 27 de abril y los siguientes episodios seguirán rápidamente... aproximadamente semanalmente, se supone. Para cada episodio, Dimon tiene el tiempo justo para escribir los temas, los equipos y los pilotos que quiere cubrir, mientras se mantiene lo suficientemente flexible como para permitir que el orden de ejecución de la serie se defina por la acción que se ve en la pista.

Hay tanto que se puede meter en un episodio de 42 minutos. Espero que en las cinco partes restantes podamos ver la orquestación de la frenética acción en el pitlane que tan a menudo es crucial para el resultado de una carrera, y la profunda inversión de emociones por parte de todos los miembros del equipo. Y para aquellos que no usan escáneres con regularidad, agradecerían mucho más las conversaciones por radio entre pilotos, estrategas e ingenieros de carreras, que pueden ser divertidas, desgarradoras y casi siempre apasionantes.

Por ahora, como primer paso para ganar nuevos fanáticos de IndyCar, 100 Days to Indy parece muy prometedor. IndyCar ha hecho su parte simplemente siendo IndyCar. VICE ha hecho su trabajo al producir un primer episodio absorbente. Ahora depende de nosotros, como fanáticos de la serie de carreras de alto nivel más abierta del mundo, ayudar a convencer a los no iniciados para que la vean y, por lo tanto, comprendan por qué somos como somos en IndyCar.