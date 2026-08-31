Alex Palou y sus cinco campeonatos en IndyCar: "Me parece que empezamos ayer mismo"

Cinco campeonatos en seis años. Cuatro títulos consecutivos. El pentacampeón más joven de la historia del automovilismo americano de monoplazas. Sin embargo, mientras Alex Palou, de 29 años, participaba en la rueda de prensa posterior a la carrera en The Milwaukee Mile, tras haber asegurado el campeonato de la IndyCar Series de 2026 a falta de una carrera, el español admitió que aún no era plenamente consciente de la magnitud de lo que había conseguido.

"No puedo. Es muy duro. Es difícil de expresar con palabras", dijo Palou cuando se le pidió que contextualizara su quinto título a bordo del Honda n.º 10 de Chip Ganassi Racing.

"Todo lo que le debo a este equipo, a estos dos hombres sentados a mi lado (el estratega de carrera Barry Wanser y el propietario del equipo, Chip Ganassi), que me han dado la oportunidad de ser no solo un ganador de carreras, luego un campeón y ahora un pentacampeón. Ha sido increíble. Parece que empezamos ayer mismo. Cada vez estamos más cerca. Nos lo pasamos mejor y mejor cada día. Ha sido un año absolutamente maravilloso".

Esa sensación de lo rápido que ha sucedido contrasta con los récords que Palou ha batido desde que se unió a Chip Ganassi Racing en 2021. Al asegurarse el título antes de la última prueba de la temporada del próximo fin de semana en el WeatherTech Raceway Laguna Seca, Palou ha logrado en seis temporadas lo que a las leyendas de las monoplazas les llevó décadas conseguir:

El más rápido en alcanzar los cinco: los cinco campeonatos de Palou en seis años (2021-2026) representan el periodo más corto de la historia entre el primer y el quinto título de un piloto, superando con creces las marcas establecidas por A.J. Foyt (ocho temporadas) y su compañero de equipo Scott Dixon (16 temporadas).

los cinco campeonatos en seis años (2021-2026) representan el periodo más corto de la historia entre el primer y el quinto título de un piloto, superando con creces las marcas establecidas por A.J. Foyt (ocho temporadas) y su compañero de equipo Scott Dixon (16 temporadas). El más joven en conseguir cinco: A sus 29 años, Palou es el pentacampeón más joven de la historia de la serie, superando a Foyt (32) y a Dixon (38). "Voy a cumplir 30, así que sí. Va a ser un número importante", bromeó Palou.

A sus 29 años, Palou es el pentacampeón más joven de la historia de la serie, superando a Foyt (32) y a Dixon (38). "Voy a cumplir 30, así que sí. Va a ser un número importante", bromeó Palou. Cuatro títulos consecutivos: Se convierte en el primer campeón en ganar cuatro años consecutivos desde la reunificación en 2008, y en el único piloto que ha logrado un cuádruple título desde Sébastien Bourdais (2004-2007).

Se convierte en el primer campeón en ganar cuatro años consecutivos desde la reunificación en 2008, y en el único piloto que ha logrado un cuádruple título desde Sébastien Bourdais (2004-2007). Tercero de todos los tiempos: Palou ocupa ahora el tercer puesto en la lista de campeones de todos los tiempos, solo por detrás de Foyt (7) y Dixon (6).

Las estadísticas de Palou en 2026 —seis victorias, ocho poles, siete podios, 12 resultados entre los cinco primeros y 673 vueltas en cabeza a lo largo de 17 carreras— también impulsaron a Chip Ganassi Racing al primer puesto como el equipo con más victorias de la historia de la IndyCar. Este 18.º campeonato de la serie para CGR rompió el empate con el equipo Penske, lo que significa que Ganassi ha ganado el campeonato en 13 de las 19 temporadas desde la reunificación, con una tasa de victorias del 68,4 %.

"Cuando miro a este tipo que tengo aquí a mi lado, cinco campeonatos en seis años, el equipo ya suma 18, he superado a mi amigo Roger", dijo Ganassi. "Pero lo cierto es que no estaría aquí sin él. Si no fuera porque Roger (Penske) puso el listón muy alto, no habría ningún listón que superar ni por el que luchar. Quiero darle las gracias por todo lo que ha hecho por las carreras de IndyCar durante tantos años... Sé que no se va a quedar de brazos cruzados ahora que ocupa el segundo puesto en el campeonato".

Ganassi señaló la estabilidad organizativa como el motor que impulsa la racha sin precedentes de Palou.

"¿Qué le ha permitido lograrlo? La gente que le rodea, el equipo, los socios que hemos tenido", afirmó Ganassi. "Hay mucha gente que sigue dejando su huella en este campeonato hoy en día. Siguen aquí. Siguen formando parte de esto".

Chip Ganassi, Alex Palou, Chip Ganassi Racing Foto: Penske Entertainment

Wanser destacó esa cultura de liderazgo compartido: "Chip está sin duda con nosotros en el coche n.º 10. Puede que no esté sentado ahí, pero Chip y yo diseñamos la estrategia del coche n.º 10 juntos durante 16 años. Él fue mi mentor y me ayudó a llegar a la posición en la que me encuentro ahora. Siempre está con nosotros".

Dado que Palou aún no ha cumplido los 30 y ya se codea con leyendas del automovilismo, se le preguntó a Ganassi si su piloto estrella podría llegar a conseguir ocho campeonatos antes de que termine su carrera.

"Por supuesto. Quiero decir, habría que estar loco para no creerlo, sí", respondió Ganassi. "No querría apostar en contra de eso, lo sé. No sé cuáles son las cuotas en Las Vegas al respecto, pero no querría apostar en contra".