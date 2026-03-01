Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

IndyCar St. Petersburg

Alex Palou domina el inicio de la IndyCar en St. Pete con Pato O'Ward en el top 5

El vigente y cuatro veces campeón de la IndyCar Series, Alex Palou, inició otra sólida defensa del título tras ganar el Gran Premio de St. Petersburg, donde el mexicano Pato O'Ward completó el top 5.

Joey Barnes
Joey Barnes
Editado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: David Jensen / Getty Images

El español, que partió cuarto con el #10 Honda de Chip Ganassi Racing, utilizó su famosa estrategia en boxes con un overcut temprano para saltar a la punta y controlar las últimas 62 de las 100 vueltas. Al final superó al poleman Scott McLaughlin por 12.4948s en el circuito callejero temporal de 1.8 millas y 14 curvas. Palou lideró 59 vueltas.

McLaughlin, en el Chevrolet #3 de Team Penske, lideró 34 vueltas en el día. El danés Christian Lundgaard, de Arrow McLaren, avanzó desde el 12° lugar hasta el tercer y último escalón del podio.

Kyle Kirkwood, que había partido 15° con el Honda #27 de Andretti Global, perdió lo que parecía un resultado de segundo lugar al verse obligado a ahorrar combustible y cayó hasta el cuarto puesto.

Pato O'Ward terminó quinto con el Chevrolet #5 de Arrow McLaren.

Marcus Ericsson, que había largado junto a McLaughlin en la primera fila en segundo lugar, fue un contendiente al inicio antes de caer hasta el sexto. El piloto de Team Penske, Josef Newgarden, completó una remontada motivada, avanzando desde el 23° puesto para terminar séptimo.

Dale Coyne Racing colocó a Romain Grosjean en el octavo lugar tras haber partido sexto. Rinus VeeKay, con el #76 Chevrolet de Juncos Hollinger Racing, finalizó noveno, justo por delante del debutante de Dale Coyne Racing, Dennis Hauger, que fue décimo.

La carrera

McLaughlin tuvo una largada limpia, pero el caos no tardó en desatarse detrás. Cuando el pelotón atravesó la curva 4, Sting Ray Robb, de Juncos Hollinger Racing, tocó el interior del piano y rebotó contra el Chevrolet N°14 de Santino Ferrucci, de AJ Foyt Racing. Ambos terminaron en las barreras de neumáticos, con el debutante de Rahal Letterman Lanigan Racing, Mick Schumacher, subiéndose y pasando por encima de la parte trasera del auto de Ferrucci. Robb continuó en carrera y fue penalizado por contacto evitable, mientras que Ferrucci y Schumacher se vieron obligados a abandonar.

También lee:

Durante la neutralización, Scott Dixon, de Chip Ganassi Racing, ingresó dos veces a boxes para completar combustible.

El relanzamiento en la vuelta 5 volvió a ser limpio para McLaughlin, pero poco después surgieron problemas para su compañero de equipo, ya que David Malukas bloqueó el neumático delantero izquierdo en la curva 1. El daño fue lo suficientemente importante como para que el neumático se desintegrara varias vueltas después, obligándolo a caer en el clasificador tras salirse de pista y regresar a boxes por un nuevo juego de neumáticos.

El 45° cumpleaños de Will Power se arruinó cuando un contacto en la curva 10, el mismo lugar donde se había accidentado en la segunda práctica, provocó una parada en boxes en la vuelta 21. El equipo detectó daños en la suspensión trasera derecha y decidió meter el coche detrás del muro. Logró volver cerca de la mitad de carrera, aunque con 30 vueltas perdidas.

Las detenciones en boxes comenzaron en la vuelta 31. El ciclo vio a McLaughlin parar en la vuelta 35, mientras que Ericsson y Palou lo superaron utilizando el overcut.

Dixon pasó a liderar, pero poco después de su parada tuvo problemas: su neumático trasero derecho no quedó bien asegurado y se desprendió del coche en la aproximación a la curva 4 en la vuelta 40.

Palou heredó el liderato, por delante de Ericsson y McLaughlin. La carrera se relanzó en la vuelta 43 y Palou comenzó a ampliar metódicamente su ventaja hasta superar los 7s en la vuelta 60.

El ritmo de Ericsson comenzó a caer y McLaughlin aprovechó con un adelantamiento por el interior en la curva 1 en la vuelta 65. Luego Ericsson tuvo dificultades para defenderse de otros ataques, ya que Lundgaard también lo superó. Finalmente, Ericsson entró en boxes en la vuelta 66 para montar el compuesto alternativo más blando.

Palou paró en la vuelta 67 tras acumular una ventaja de 14s y cambió los neumáticos blandos por los primarios más duros.

Kirkwood, utilizando un undercut, superó a la mayoría de sus rivales y quedó por delante de McLaughlin —con un agresivo adelantamiento por el exterior en la curva 4— durante el ciclo de paradas.

Con 20 vueltas por disputar, Palou tenía 5.58s de ventaja sobre Kirkwood, con McLaughlin a 6.5s en el tercer lugar.

McLaughlin y Lundgaard superaron a Kirkwood, que intentaba ahorrar combustible, a falta de seis vueltas en la curva 10.

A pesar de la presión final de Lundgaard, McLaughlin se mantuvo en el segundo puesto mientras Palou se encaminó sin oposición hacia la victoria.

IndyCar - St. Petersburg - Resultados

Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Mph Boxes Puntos Retirada
1 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 100

-

     2    
2 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 100

+12.495

12.4948

 12.495   2    
3 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7 100

+12.915

12.9154

 0.421   2    
4 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 100

+25.274

25.2738

 12.358   2    
5 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 100

+26.075

26.0754

 0.802   2    
6 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 100

+26.256

26.2563

 0.181   2    
7 United States J. Newgarden Team Penske 2 100

+26.422

26.4219

 0.166   2    
8 France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18 100

+28.039

28.0389

 1.617   2    
9 Netherlands R. van Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76 100

+28.715

28.7151

 0.676   3    
10 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19 100

+29.872

29.8722

 1.157   2    
11 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66 100

+30.468

30.4683

 0.596   2    
12 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60 100

+30.811

30.8105

 0.342   3    
13 United States D. Malukas Team Penske 12 100

+33.776

33.7756

 2.965   3    
14
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
 45 100

+38.039

38.0390

 4.263   3    
15 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8 100

+38.909

38.9093

 0.870   2    
16 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20 100

+49.613

49.6127

 10.703   4    
17 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4 100

+1'01.977

1'01.9774

 12.365   3    
18 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 100

+1'03.134

1'03.1343

 1.157   2    
19
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 21 100

+1'03.191

1'03.1912

 0.057   3    
20
N. Siegel Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
 6 99

1 lap

     3    
21
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
 77 93

6 laps

     6    
  Australia W. Power Andretti Global 26 55

44 laps

     2   Retirada
  New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 39

60 laps

     3   Accidente
  United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 0

99 laps

         Colisión
  Germany M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 47 0

99 laps

         Colisión
Ver los resultados completos

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo VIDEO: El debut de Mick Schumacher en la IndyCar terminó en la primera vuelta

Comentarios destacados

Más de
Joey Barnes

Scott McLaughlin logra la pole de IndyCar en St. Pete con Pato O'Ward en el top 10

IndyCar
IndyCar
St. Petersburg
Scott McLaughlin logra la pole de IndyCar en St. Pete con Pato O'Ward en el top 10

Will Power se estrella al inicio de la segunda práctica en St. Petersburg

IndyCar
IndyCar
St. Petersburg
Will Power se estrella al inicio de la segunda práctica en St. Petersburg

Los pilotos de IndyCar aún desconocen el impacto de la nueva regla de neumáticos

IndyCar
IndyCar
St. Petersburg
Los pilotos de IndyCar aún desconocen el impacto de la nueva regla de neumáticos

Últimas noticias

Sebastian Vettel revela el momento en que dejó de vivir por ganar en F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Sebastian Vettel revela el momento en que dejó de vivir por ganar en F1

Alex Palou domina el inicio de la IndyCar en St. Pete con Pato O'Ward en el top 5

IndyCar
Indy IndyCar
St. Petersburg
Alex Palou domina el inicio de la IndyCar en St. Pete con Pato O'Ward en el top 5

"Este es el sueño americano": dentro del impactante debut de Haas en la F1, 10 años después

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
"Este es el sueño americano": dentro del impactante debut de Haas en la F1, 10 años después

VIDEO: El debut de Mick Schumacher en la IndyCar terminó en la primera vuelta

IndyCar
Indy IndyCar
St. Petersburg
VIDEO: El debut de Mick Schumacher en la IndyCar terminó en la primera vuelta