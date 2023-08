OPINIÓN: Cómo Palou pudo haber arruinado su marca y qué sigue para él

No podrías inventarte esto, porque si lo hicieras simplemente se reirían de ti. Poco más de 12 meses después de que su futuro contractual entre Chip Ganassi Racing y McLaren saltara por los aires, una segunda explosión ha sido detonada por el probable bicampeón de la IndyCar.

Tras los entrenamientos finales en Indianápolis el viernes por la tarde, se filtró a Jenna Fryer de The Associated Press (que estaba cubriendo la fase final de la Copa del Mundo de fútbol femenino en Australia) una carta del director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, a sus empleados.

El contenido era asombroso, ya que revelaba que Palou no tenía "ninguna intención de cumplir su contrato" y que esto se había producido a pesar de que ya había recibido un anticipo de su salario para 2024.

Decía así: "Esto es increíblemente decepcionante, teniendo en cuenta el compromiso que ha hecho con nosotros tanto directa como públicamente y nuestra importante inversión en él basada en ese compromiso".

Alex Palou, McLaren, en el muro de boxes. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Brown también destacó el "tiempo, dinero y recursos preparados para dar la bienvenida a Alex a nuestro equipo porque creíamos en él y esperábamos conseguir victorias en la IndyCar con él".

Esto fue subrayado por la (ahora ex) empresa de gestión de Palou - con emitió su propia declaración:"Monaco Increase Management está amargamente decepcionada al conocer la decisión de Alex Palou de romper un acuerdo existente con McLaren para 2024 y más allá. Juntos, habíamos construido una relación que pensamos que iba más allá de cualquier obligación contractual y que culminó con la consecución de la corona de Indycar en 2021 y trazando un camino hacia las oportunidades en la F1."

Al parecer, había estado trabajando con Palou hasta el miércoles de la semana pasada - ¡incluso planeando su celebración del campeonato en Laguna Seca! - cuando soltó la bomba.

Chip Ganassi felicita a Alex Palou Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

Entonces Chip Ganassi contraatacó con una declaración propia...

"Cualquiera que me conozca sabe que no tengo por costumbre hacer comentarios sobre situaciones contractuales. En consecuencia, he estado callado desde el primer día de esta historia, pero ahora siento que debo responder.

"Crecí respetando al equipo McLaren y su éxito. La nueva dirección no recibe mi mismo respeto.

"Alex Palou ha sido parte de nuestro equipo y bajo contrato desde la temporada 2021. Es la interferencia de ese contrato por parte de McLaren lo que inició este proceso e irónicamente, ahora se hacen las víctimas".

"En pocas palabras, la posición de McLaren IndyCar con respecto a nuestro piloto es inexacta y errónea; él sigue bajo contrato con CGR".

El propio Palou se mantuvo hermético. No concedió entrevistas televisivas el sábado, pero se le vio acompañado por su anterior agente Roger Yasukawa. Cuando Nathan Brown, de The Indy Star, le acorraló en la parrilla previa a la carrera, respondió "sin comentarios" a todas las preguntas sobre su futuro y sobre si McLaren ya le había pagado para 2024.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda Foto: Gavin Baker / Motorsport Images

¿Qué pasará después?

Motorsport.com entiende que Palou firmó un contrato con McLaren en julio de 2022 que se extiende hasta 2026. Por supuesto, tras la acción legal que Ganassi emprendió el año pasado, a través de un proceso de mediación retuvo sus servicios para 2023.

Pero esto permitió a Palou asumir un papel de piloto reserva de Fórmula 1 con McLaren, que incluyó una salida FP1 en el Gran Premio de Estados Unidos y tres carreras con su programa TPC (pruebas de coches anteriores) en Barcelona, el Red Bull Ring y el Hungaroring - en este último compartiendo la carrera con el piloto Oscar Piastri.

También se entiende que los términos de su acuerdo en la IndyCar, que se retrasó hasta 2024 por el acuerdo de mediación del año pasado, significaría que estaba contratado para pilotar para Arrow McLaren durante las tres temporadas siguientes, con una opción por su parte de pasarlo a su equipo de carreras de F1 si surgía una oportunidad. No estaba fuera de lo razonable, dados los impresionantes resultados de Lando Norris y, por ejemplo, las edades de Lewis Hamilton y Fernando Alonso y su posible retirada dentro de unos años.

El único resultado garantizado de la notificación de Palou a McLaren de que no se unirá a ellos el próximo año es una acción legal por su parte. Si es para obligarle a unirse y cumplir el contrato, o simplemente para pedir una indemnización por el giro de 180 grados, sólo el tiempo y una sentencia judicial lo dirán.

Alex Palou, McLaren MCL36 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

La incómoda verdad, sin embargo, parece ser que Palou ha firmado dos contratos diferentes para dos equipos diferentes de la misma serie. No sólo eso, ¡lo ha hecho ya dos veces! El hecho de que el equipo al que aparentemente ha comprometido su futuro sea el mismo que le llevó a los tribunales el año pasado es simplemente asombroso en sí mismo.

Un conocedor del paddock reflexionó: "Un piloto realmente bueno ha jodido su propia marca haciendo esto y ¡será mejor que se acostumbre a conducir para Chip el resto de su carrera!".

Mientras Ganassi afirma que McLaren está "haciéndose la víctima" - había desencadenado todo este escenario el año pasado - Palou ha podido eludir cualquier culpa... hasta ahora. Su comportamiento fuera del coche ayuda: es muy educado, fácil de tratar y siempre responde a tus preguntas, aunque a veces tenga que esquivar su contenido.

Pero ahora, como demuestran sus rotundas respuestas de "sin comentarios", los focos se centran en él: . En este caso, tiene que asumir sus acciones del giro de 180 grados. No estoy seguro de que pueda achacarlo a un mal asesoramiento, ya que ha visto de primera mano la conmoción que causan este tipo de cosas.

Patricio O'Ward, Arrow McLaren Chevrolet y Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

¿Qué ha cambiado realmente?

Hay un par de hilos que se pueden entrelazar para tratar de explicar por qué Palou ha optado por otro verano de dolor contractual y probables demandas.

Hebra uno: Chip Ganassi Racing es el mejor equipo de IndyCar de la parrilla. Verdad aceptada. Si quiere ganar un tercer título de IndyCar el año que viene, no hay mejor lugar donde estar. Y si está tan decidido a ganar las 500 Millas de Indianápolis como creo que está, entonces quedarse con un equipo con el que ha congeniado literalmente desde el primer fin de semana de 2021, cuando ganó por primera vez en Barber, tiene sentido.

Pero... los esfuerzos de Arrow McLaren en Indy 500 han sido fuertes en los últimos dos años. De acuerdo, no ha ganado una carrera de IndyCar esta temporada, pero solo debido a que la cámara del pleno del motor Chevy de Pato O'Ward tuvo hipo cuando estaba a punto de ganar en San Petersburgo.

La IndyCar tiene dos gigantes en Ganassi y Team Penske, pero McLaren está empeñado en convertirlo en un trío y ha invertido mucho en ello.

Carlos Sainz, Ferrari, con Alex Palou, McLaren Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Segundo capítulo: El elefante en la habitación es la Fórmula 1. Sabemos que Palou tiene ambiciones en esta dirección, y sus ojos se iluminan cuando se habla de sus carreras con McLaren hasta ahora. Así que ¿por qué dar la espalda a una oportunidad que le da una ruta directa - aunque sin un calendario garantizado - a un asiento de carreras de F1 en espera?

¿Seguro que estaba preparado para más FP1 en breve? ¿Por qué le daría la espalda a eso? ¿Le ha asustado el reciente estado de forma de Piastri? ¿Cree que Hamilton y Alonso se quedarán hasta que tengan 50 años, por lo que Norris no se moverá?

Un cambio a McLaren significaría cambiar de Honda a Chevrolet. ¿Un detalle insignificante? Quizás no. Se sabe que Ganassi ha ofrecido a Palou un salario mucho mejor en el futuro, y algunos especulan con una cifra escandalosa que le convertiría en el piloto mejor pagado de la serie con mucha diferencia.

Por mucho que sepamos que a "Chip le gustan los ganadores", también es conocido por ser un cliente muy astuto y poco propenso a repartir dinero a manos llenas.

Logotipo de Chip Ganassi Racing Honda Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Tercer capítulo: Tengan paciencia conmigo mientras jugamos un poco al ajedrez 3D, pero ¿quizás Honda esté detrás de todo esto? En 2026, hace un regreso evidente a la F1 con Aston Martin Racing -a pesar de que sus motores dominan ahora mismo-, pero tiene un problema con forma de Alonso.

Por supuesto, ha dejado constancia de que lamenta los comentarios sobre el "motor de GP2" y ha corrido en la Indy 500 con motor Honda. El presidente de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, también lo ha dicho: "Si volvemos a formar equipo con Alonso, como piloto nuestro, no tenemos ningún inconveniente en que conduzca".

Pero hablar es barato. Se dice que Alonso fue vetado por Honda para volver con Andretti Autosport en Indy en 2020. Además, Alonso tendrá unos 44 años en 2026, por lo que el tiempo corre en su búsqueda de un tercer título de F1 con Aston.

¿Ha identificado Honda, y quizás Lawrence Stroll que es conocido por regar su dinero cuando quiere resultados, a Palou como su plan de sucesión de Alonso? ¿Es este el señuelo que lo ha alejado de McLaren - a pesar de todas las críticas que va a recibir por ello? ¿Con la posibilidad de arrasar en la IndyCar y en la Indy 500 mientras tanto?

Una cosa es segura: Palou se ha consolidado como el piloto más destacado de la IndyCar. La forma en que ha dominado este año, al igual que nos sorprendió en 2021, demuestra que tiene la capacidad de rendir al más alto nivel.

Pero parece que no lo hará para McLaren después de todo... ¡a menos que haya otro giro en esta saga!