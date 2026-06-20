Alex Palou hace algo que ningún piloto de IndyCar ha hecho desde 1988

Alex Palou y la mágica racha de clasificación de Chip Ganassi Racing continuó mientras arrasaba para lograr la pole para el XPEL Grand Prix en Road America.

El vigente y cuatro veces campeón de la IndyCar Series logró una estelar vuelta lanzada de 1m43.6615s en el minuto final de la clasificación para colocarse en la cima, lo que fue suficiente para mantenerse firme en el circuito mixto de 4.014 millas y 14 curvas. Marca su sexta pole de la temporada, pero la quinta consecutiva, convirtiéndose en el primer piloto desde Danny Sullivan en 1988 en lograr tal hazaña.

“Es increíble”, dijo Palou. “Cinco seguidas este año. Este equipo, hombre, y todos en Honda me dieron el mejor auto, toda la potencia que necesitábamos. Sufrimos bastante ahí en la Q2, realmente no pudimos conseguir la vuelta que queríamos. Pero el auto era súper rápido. Muy feliz.

David Malukas, del Team Penske, se clasificó segundo, a 0.2927s de Palou.

Marcus Armstrong y Felix Rosenqvist terminaron tercero y cuarto, respectivamente.

Fast Six

Scott McLaughlin, Team Penske Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Scott McLaughlin, de Team Penske, estuvo en la cima durante la mayor parte de la tanda, en gran medida como resultado de ser el único piloto en pista hasta aproximadamente faltando dos minutos. Sin embargo, los tiempos empezaron a llegar en el último minuto, lo que llevó a una rotación en la primera posición con Rosenqvist y luego, finalmente, Palou con 1m43.6615s.

Palou se quedó fuera otra vuelta pese a mantenerse firme en la primera posición, mientras Malukas avanzó tarde al segundo lugar con un 1m43.954s.

Al final, Armstrong pudo superar por poco a su compañero de Meyer Shank Racing, Rosenqvist, por 0.277s para quedarse con el tercer lugar.

Marcus Ericsson, de Andretti Global, terminó quinto, por delante de McLaughlin.

Ronda de 12

Pato O'Ward, Arrow McLaren Photo by: Geoff Miller / Lumen via Getty Images

Malukas se colocó en la cima de la tabla de tiempos con una vuelta de a1m43.652s al final, destronando al dúo de Meyer Shank Racing de Rosenqvist y Armstrong. Palou terminó cuarto, por delante de Ericsson en quinto.

McLaughlin superó a Santino Ferrucci de AJ Foyt Racing por la última plaza de transferencia por 0.0241s.

Nolan Siegel lideró el esfuerzo de Arrow McLaren, terminando octavo.

El novato de AJ Foyt Racing Caio Collet tuvo múltiples sustos durante la sesión, especialmente al tocar el césped con su rueda trasera izquierda al entrar en la Curva 1 cuando faltaban 3m30s. Al final, su impresionante fin de semana continuó con un esfuerzo para el noveno lugar.

Pato O’Ward colocó su #5 Arrow McLaren Chevrolet en el 10º puesto, por delante de Will Power de Andretti Global y CScott Dixon, de Chip Ganassi Racing, en 11º y 12º, respectivamente.

Grupos

Caio Collet, A.J. Foyt Enterprises Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

El primer grupo fue liderado por Malukas, quien marcó una sólida vuelta de 1m43.638s cuando faltaban poco menos de dos minutos.

Collet avanzó al final para colocarse segundo, por delante del líder de las prácticas del viernes, Armstrong. Siegel terminó cuarto, por delante de Ericsson y Rosenqvist.

Christian Lundgaard, de Arrow McLaren, fue el primer piloto en perder la plaza de transferencia, quedando a 0.1037s de la marca. Josef Newgarden, que siguió esforzándose a pesar de su importante lesión en el pie, terminó octavo en su #2 Team Penske Chevrolet. El novato de Dale Coye Racing Dennis Hauger fue noveno, por delante de Kyffin Simpson de Chip Ganassi Racing. Alexander Rossi (ECR) fue 11º, por delante del novato de Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), Mick Schumacher, en 12º.

Mick Schumacher, Rahal Letterman Lanigan Racing Photo by: Gavin Baker / Lumen via Getty Images

Palou saltó a la cima del segundo grupo en los últimos 30s con una vuelta de 1m43.498s. Superó el ritmo de Power por 0.2912s. McLaughlin fue tercero, con O’Ward cuarto y Ferrucci quinto.

Fue una vuelta de último suspiro de Dixon, quien logró transferirse por muy poco al final, eliminando a Romain Grosjean (Dale Coyne Racing) por 0.0060s.

Christian Rasmussen (ECR) fue octavo, con el #27 Andretti Global Honda de Kyle Kirkwood en noveno. Graham Rahal (RLL) terminó 10º, con Rinus VeeKay (Juncos Hollinger Racing) 11º. Louis Foster, el poleman del año pasado, sufrió una salida miserable para terminar 12º, por delante de Sting Ray Robb (Juncos Hollinger Racing) en 13º.