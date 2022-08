Palou ve posible repetir el título pese a su conflicto con Ganassi

Cargar reproductor de audio

Alex Palou terminó tercero en un salvaje e imprevisible Gran Premio de Music City, y logró reducir la distancia de puntos con el líder del campeonato de IndyCar, Will Power, hasta las 33 unidades.

Por su parte, sus compañeros de equipo en Chip Ganassi están en una mejor posición. Scott Dixon ganó en Nashville y está a tan solo seis puntos, mientras que Marcus Ericsson está a 12.

Palou, que ha sido demandado por el propietario de Chip Ganassi por romper los términos de su contrato y firmar un acuerdo con McLaren Racing, contestó a la pregunta de si creía todavía tener una oportunidad justa de defender su corona.

El vigente campeón de 25 años sonrió y dijo: "Sí, al cien por cien. Creo que hay muchas cosas en juego, pero al final del día, Chip [Ganassi] estará súper feliz si ganamos el campeonato".

"Quiere que uno de sus coches gane el campeonato. No podemos ganar los tres, pero él quiere que lo haga uno, así que no creo que se me preste menos atención que a los demás. En caso contrario, siendo sincero, lo diría, así que sí, creo que tenemos una oportunidad, seguro".

Ganassi, exultante tras el triunfo de Dixon contra todo pronóstico, también se acercó a felicitar a Palou tras la carrera, y el español dijo que era la primera vez que ambos compartían un momento en privado desde el ya infame desencuentro del 12 de julio.

"No hemos tenido una charla personal desde entonces, pero me refiero, es bueno, ¿no? Acabamos de terminar en el podio, fue un buen día, fue un buen día para el equipo en general con Scott [Dixon] terminando primero, así que ha estado bien. No tengo ningún problema".

Palou aclaró después que no habían tenido un encuentro privado entre ellos desde mediados de julio, pero que, aún así, sí habían intercambiado algunas palabras.

"¿Una conversación? Sí. Hablamos cuando nos vemos en los camiones y demás, y no es que nos evitemos".

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: Gavin Baker / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si le sorprendió hablar con el dueño de su equipo tras la carrera de Nashville, Palou dijo que no.

"No es como si el año pasado se alegrara si terminaba entre los cinco primeros... Quedando entre los tres primeros, incluso si Scott no hubiera ganado la carrera, creo que vendría a felicitarme. Está contento de tener un coche en el podio".

En cuanto a sus perspectivas de cara al campeonato, Palou dijo: "Creo que solo necesitamos ganar, para ser sinceros. Está bien terminar tercero y cuarto y quinto y demás, pero necesitamos vencer. Probablemente no en la próxima carrera [el World Wide Technology Raceway de Gateway] porque no es mi mejor carrera, pero necesito ganar las dos últimas [Portland y Laguna Seca] para tener una oportunidad".

"Así que lo haremos lo mejor posible, nos prepararemos lo mejor que podamos, pero sí, creo que las dos últimas citas son probablemente nuestra mejor oportunidad para el coche #10".

Palou es el piloto mejor clasificado en la lucha por el campeonato sin una victoria este año, por lo que estar a solo 33 puntos del líder, y por delante de dos pilotos que han ganado dos pruebas, como son Scott McLaughlin y Pato O'Ward, es un testimonio de su consistencia.

"Creo que empezamos el año muy bien", dijo. "Cometimos muchos errores y tuvimos un poco de mala suerte en algunas carreras que nos costaron muchos puntos. Pero todo el mundo tiene algunas carreras con mala suerte, así que no me sorprende que estemos ahí porque hemos hecho unos muy buenos resultados".

"Pero sé que necesito ganar una carrera. Y sé que va a llegar, tengo fe en que el trabajo que estamos haciendo es bueno, y algunas de las carreras que vienen son buenas para nosotros. Ganamos en Portland el año pasado, así que sí, tengo fe en que vamos a ganar una carrera este año".