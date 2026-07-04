Palou se muestra "triste" por la marcha de Scott Dixon de Ganassi: "No estaría aquí sin él"

Alex Palou, actual campeón y cuatro veces campeón de la IndyCar Series, expresó una mezcla de tristeza y gratitud tras el anuncio de que su compañero de equipo desde hace mucho tiempo, Scott Dixon, abandonará Chip Ganassi Racing (CGR) al final de la temporada actual.

Esta decisión marca el fin de una era para este deporte y sitúa al español de 29 años como líder de facto y piloto con más antigüedad en CGR de cara a la temporada 2027.

Esta semana, CGR confirmó que Dixon abandonará el equipo tras una legendaria trayectoria de 24 años. Palou se incorporó a la escudería en 2021, inmediatamente después de que Dixon consiguiera su sexto y más reciente título de IndyCar en 2020.

La próxima transición pone de relieve un cambio radical para esta organización ganadora de campeonatos.

Palou, de 29 años, está llamado a convertirse en el pilar veterano del equipo y en su líder de facto para la campaña de 2027. Sucede a Dixon, quien deja tras de sí un legado sin igual en el equipo, que incluye seis campeonatos de la serie y 58 victorias, entre ellas la de las 500 Millas de Indianápolis de 2008.

"No estaría aquí hoy sin él"

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Foto de: Michael L. Levitt / Lumen vía Getty Images

Tras los entrenamientos iniciales de la prueba de IndyCar de este fin de semana en el Mid-Ohio Sports Car Course, donde Palou fue el tercero más rápido, compartió sus impresiones sobre la marcha de Dixon.

"Sí, es triste", dijo Palou. "Es triste por todo lo que ha hecho por el equipo, por todos los que formamos parte de Chip Ganassi Racing. Obviamente, yo no he estado desde el principio, pero sé que sin él no estaría aquí hoy ni habría conseguido los resultados que he logrado. Se lo debo en gran parte a él.

"Es muy triste, pero al mismo tiempo, no pasa nada. Es parte de la vida. Es parte del deporte. Le deseo lo mejor, de verdad. Voy a intentar seguir aprendiendo todo lo que pueda en las carreras que nos quedan".

Con la marcha de Dixon, Palou se convertirá sin duda en el piloto de referencia en Ganassi. Sin embargo, descartó la idea de que su reciente dominio en el campeonato pudiera convertirlo en un compañero de equipo intimidante para quienquiera que ocupe el asiento vacante del n.º 9 de CGR.

"No, creo que es… Cuando tuve la oportunidad de ser compañero de equipo de Scott, fue lo mejor que me pudo haber pasado", dijo Palou. "En primer lugar, no sientes presión porque te enfrentas al mejor. Puedes aprender todo lo que puedas. Creo que un compañero de equipo puede ver todo lo que hago y aprender todo lo que quiera de mí, además de conducir el mismo coche que yo.

"De hecho, creo que es una oportunidad que mucha gente desea. Siempre quieren compararse o conducir el mismo coche que la persona que está ganando".

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda; Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda Foto de: Icon Sportswire vía Getty Images

Aunque Dixon se ha considerado durante mucho tiempo el corazón y el alma de la organización CGR, Palou no espera que el funcionamiento diario de la estructura cambie drásticamente cuando asuma el papel de pilar veterano. Destacó que Ganassi siempre ha mantenido un ambiente igualitario entre sus pilotos.

"La forma en que funciona este equipo es muy abierta", afirmó Palou. "Todos y cada uno de los pilotos tienen el mismo peso en las decisiones, por así decirlo. Desde el primer día he tenido el mismo peso que Scott... Nunca he tenido la sensación de que hubiera un líder que, por así decirlo, dirigiera al equipo".

Palou destacó sus relaciones de trabajo con los actuales pilotos de CGR, como Kyffin Simpson, así como con sus compañeros de equipo de la alianza técnica en Michael Shank Racing, Marcus Armstrong y Felix Rosenqvist, y señaló que todos tienen la misma voz.

"Nunca ha habido un momento en el que un piloto tuviera más voz o más importancia que cualquier otro, y creo que seguirá siendo así en el futuro", afirmó Palou.

En cuanto a quién ocupará el codiciado asiento que Dixon deja libre para afrontar un nuevo reto en la IndyCar, Palou insistió en que no tiene nada que decir en la decisión del propietario del equipo, Chip Ganassi, y que prefiere que sea así.

"Sinceramente, no me importa, y no tengo nada que decir al respecto", declaró Palou. "La gente cree que tenemos más influencia de la que realmente tenemos. Pero yo no querría tener nada que decir al respecto".

Independientemente de si el equipo se decanta por un veterano con experiencia o por una joven promesa, el criterio de Palou para elegir a un compañero de equipo sigue siendo sencillo: la velocidad.

"Como piloto, siempre quieres tener al piloto más rápido al volante del mismo coche que tú", dijo Palou. "Quieres ver de lo que son capaces los mejores pilotos. Quieres aprender de ellos. Crees que puedes vencerlos cuando tienen un coche igual al tuyo. Creo que, sea cual sea la decisión que tomen Chip y el equipo, será la mejor, obviamente".