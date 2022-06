Rossi dejará Andretti Autosport para 2023 y ya tiene reemplazo

Cargar reproductor de audio

Rossi ha estado en el equipo de Michael Andretti desde que llegó a la IndyCar en 2016, y consiguió siete victorias, incluyendo las 500 millas de Indianápolis de 2016. Además, fue segundo en el campeonato de 2018 y tercero en el de 2019.

Sin embargo, por diversos motivos -mala fortuna, lentitud en las paradas en boxes y algunos errores de pilotaje-, el californiano de 30 años no ha ganado una carrera de IndyCar desde hace casi tres años y seis podios en las dos últimas temporadas lo han llevado a ser solo noveno y décimo respectivamente en la clasificación de final de año.

Se espera que se una a Arrow McLaren SP-Chevrolet para la temporada 2023.

"Alexander ha sido un gran competidor para nosotros, y hemos disfrutado de tenerlo como parte del equipo durante siete temporadas", dijo Andretti. "Ha ganado carreras y se ha convertido en un líder en el equipo, pero todas las carreras y todos los equipos evolucionan, y hemos decidido mutuamente que es el momento de seguir adelante".

"No tengo ninguna duda de que tendrá una carrera continua y exitosa en la IndyCar y le deseamos lo mejor. Mientras tanto, todos estamos trabajando duro para terminar la temporada 2022 con fuerza".

La séptima y más reciente victoria de Rossi en la IndyCar llegó en Road America en 2019. Photo by: Scott R LePage / Motorsport Images

El sustituto de Rossi será Kyle Kirkwood, que el año pasado ganó el campeonato de la Indy Lights con Andretti Autosport, convirtiéndose en el primer piloto que ha ganado los tres escalones de la escalera Road To Indy. Consiguió 31 victorias en sus 50 carreras en USF2000, Indy Pro 2000 e Indy Lights.

Michael Andretti no pudo encontrar espacio para él en su alineación de la IndyCar de 2022, por lo que Kirkwood está pasando su temporada de novato corriendo para AJ Foyt Racing-Chevrolet. Sin embargo, el año que viene se pondrá al volante del Andretti Autosport-Honda #27, respaldado por AutoNation.

AutoNation, el mayor minorista de automóviles de Estados Unidos, será el principal patrocinador del coche durante todo el calendario de carreras de 2023 mientras busca conseguir 35 millones de dólares en donaciones para la lucha contra el cáncer. AutoNation y DRVPNK han aparecido en los coches de carreras de Andretti desde 2014.

"No podría estar más emocionado de volver a Andretti Autosport el próximo año y representar a AutoNation", dijo Kirkwood. "Andretti Autosport es un lugar al que he llamado hogar durante años pasados y me he sentido realmente como en familia".

"Tengo mucha lealtad al equipo, y significa mucho que Michael y el equipo Andretti me ofrezcan esta oportunidad. AutoNation ha hecho un gran trabajo de concienciación y financiación para la investigación del cáncer. Es un honor para mí conducir en rosa (DRVPNK) la próxima temporada".

Kirkwood continuó: "He trabajado muy duro esta temporada y seguiré trabajando más duro cada día para el equipo A.J. Foyt. Quiero dar las gracias a todo el equipo de A.J. Foyt Racing por darme la oportunidad de competir en la NTT IndyCar Series. El grupo del coche #14 ha sido increíble y les estoy más que agradecido por todas las increíbles experiencias que hemos podido compartir juntos en lo que va de temporada."

Andretti dijo: "Realmente disfrutamos de tener a Kyle como parte de nuestro equipo de la Indy Lights y está teniendo un fuerte comienzo en la IndyCar. Creo que aportará una nueva perspectiva y será competitivo. Estamos deseando ayudarlo a seguir creciendo en su carrera".

"AutoNation se unió al equipo por primera vez hace ocho años y nos ha encantado ver cómo su apoyo ha seguido creciendo a lo largo de los años. Hemos visto muchos éxitos tanto dentro como fuera de la pista y estamos emocionados de ver lo que Kyle y AutoNation pueden hacer juntos para la campaña DRVPNK."

El director de experiencia de AutoNation y EVP Marc Cannon dijo: "Estamos emocionados de dar la bienvenida a Kyle al equipo y por la pasión y el compromiso que aportará a nuestra misión de expulsar el cáncer, a través de DRVPNK".

"También nos gustaría desearle a Alexander todo lo mejor y agradecerle sus interminables esfuerzos para apoyar la misión de AutoNation contra el cáncer a lo largo de los años".

Kyle Kirkwood, AJ Foyt Enterprises Chevrolet Photo by: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images