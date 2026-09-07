Alexander Rossi pone fin a un "año terrible" con un podio en la IndyCar de Laguna Seca

Alexander Rossi logró su primer podio desde 2024 al llevar el Chevrolet ECR n.º 20 hasta la tercera posición en la última carrera de la temporada de IndyCar, celebrada en el WeatherTech Raceway Laguna Seca.

Tras salir cuarto y liderar cuatro vueltas, esta actuación supuso el primer podio del piloto californiano de 34 años con un ECR de l , en el mismo circuito donde logró su último podio en su última temporada con Arrow McLaren.

Este buen resultado supuso un impulso moral muy necesario para un equipo que ha tenido que lidiar con una racha de mala suerte durante todo el año, lo que dejó a Rossi en el puesto 15.º de la clasificación final del campeonato, igualando así el resultado que obtuvo hace un año.

"No es ningún secreto que este ha sido un año bastante terrible para mí y para todo el equipo ECR, con una letanía de problemas, algunos fuera de nuestro control y otros dentro", declaró Rossi. "Realmente fue de todo. Todo lo que podía salir mal, salió mal: desde accidentes hasta averías en cajas de cambios, sistemas híbridos y motores. Algunas dificultades, como el incendio en el carril de boxes. Falta de rendimiento en algunas pruebas. Nos ha pasado todo lo que se te pueda ocurrir en ambos coches. Ha sido un año realmente duro".

Alexander Rossi, Ed Carpenter, Racing, Chevrolet Foto de: Michael L. Levitt / Lumen vía Getty Images

A pesar de los fallos mecánicos y los incendios, Rossi elogió la resistencia del equipo.

"En definitiva, los circuitos urbanos han supuesto un reto bastante grande para nosotros en la segunda mitad de este año. De hecho, desde el Gran Premio de Indianápolis, se ha puesto mucho énfasis y esfuerzo entre bastidores para salir de ese bache. Es muy difícil de conseguir en este campeonato", explicó.

"Estoy realmente orgulloso de toda la organización y de todos los implicados por mantenerse fieles al plan y luchar frente a tantas adversidades. Como dije antes, nadie perdió la motivación ni el compromiso con el objetivo final, y eso es algo de lo que me siento muy orgulloso".

Alexander Rossi, Ed Carpenter Racing Foto: Penske Entertainment

Rossi afirmó que el resultado de Laguna Seca reflejaba los progresos que ECR había logrado en los circuitos urbanos durante la segunda mitad de la temporada.

"Sin duda, esto ha supuesto un paso adelante para nosotros en cuanto a rendimiento, especialmente en los circuitos de carretera", dijo Rossi. "Creo que tuvimos una sesión de pruebas en Mid-Ohio en la que empezamos a descubrir algunas deficiencias. En la carrera de Mid-Ohio dimos un pequeño paso adelante. En Portland, otro pequeño paso. Aquí hemos dado otro paso considerable. Hay dos cuestiones, dos retos: primero hay que identificar el problema y, después, hay que averiguar cómo solucionarlo. Hemos sido capaces de hacerlo hasta cierto punto. Pero, por lo que sabemos, aún nos queda mucho por mejorar".

De cara al futuro, Rossi considera que el podio es un trampolín fundamental para la organización.

"Este es un gran resultado que, en cierto modo, recompensa ese esfuerzo y nos permite recuperar la confianza de todos en que somos capaces de hacerlo", afirmó. "Es un gran paso en la dirección correcta. Ahora tenemos mucho tiempo para analizarlo a fondo. Han sido cinco semanas muy intensas para todos los que formamos parte de la serie. Analizar y comprender a fondo cómo podemos mejorar nos será útil de cara a marzo. Es un buen impulso de cara a lo que va a ser una temporada baja larga, pero importante, para asegurarnos de que rendimos mucho mejor y solucionamos muchos de los problemas que podemos controlar en 2027".

Alex Palou, Chip Ganassi Racing (Honda); Alexander Rossi, Ed Carpenter Racing (Chevrolet) Foto de: Michael L. Levitt / Motorsport Images vía Getty Images

Rossi también destacó los recursos adicionales de los que disponen desde que Ted Gelov se unió al grupo de propietarios de ECR de cara a la temporada 2025, lo que les permite competir mejor contra los equipos más potentes de la categoría.

"Creo que el equipo ahora sabe que tiene la capacidad", afirmó Rossi. "Si creemos que necesitamos algo, podemos ir a por ello, ¿no? Pero los equipos a los que intentamos acercarnos llevan una década con esa ventaja sobre esta organización, la ECR. El hecho de que alguien llegue y te proporcione los recursos y las herramientas para acortar esa distancia no significa que los equipos contra los que compites dejen de desarrollarse. Tienes que dar pasos más grandes que ellos. No es una tarea sencilla".

Alexander Rossi, Ed Carpenter Racing Foto de: Gavin Baker / Lumen vía Getty Images

Reconociendo el amplio impacto de Gelov tanto dentro como fuera de la pista, Rossi añadió: "Este campeonato cuenta con tantos pilotos, equipos y personal excelentes que eso no se consigue de la noche a la mañana. Ted es un socio increíble dentro de la organización, como se ve en todas sus iniciativas, con los anuncios que está haciendo para ayudar a promocionar la serie. Es bastante impresionante lo que Java House y Splenda están haciendo al margen de la competición.

"Dentro de la organización, todo el mundo sabe que si necesitamos algo, podemos conseguirlo. Se trata, como he dicho antes, de seguir desarrollándonos y mejorando. Ya llegará. Es un proceso".

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