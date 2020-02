Alonso abierto a otras carreras en IndyCar además de Indy 500

La leyenda española fue anunciada ayer como piloto del #66 del Arrow McLaren SP para las 500 Millas de Indianápolis de este año, en su tercer intento de ganar el clásico del fin de semana del Memorial Day.

Sin embargo, reveló que tanto durante las negociaciones previas con Andretti Autosport - para quien corrió en Indy en 2017 - como con Arrow McLaren SP, la cuestión de participar en carreras adicionales ha sido un tema de conversación.

"Eso fue parte de las conversaciones que tuve con ambos equipos - lo que estaban pensando sobre eso - y todavía es un punto abierto a desarrollar. Alguien piensa que más adelante en el año puede ser una posibilidad de experimentar una carrera normal de IndyCar, sólo para ver cómo se siente y añadir algo más de experiencia”, dijo el bicampeón del mundo.

"Tengo la idea de que tal vez eso sería antes de la Indy 500 porque me da un poco de preparación, porque este año no voy a hacer F1 y no voy a hacer el Campeonato Mundial de Resistencia, así que mi última carrera fue el Rally Dakar, ¡que es un estilo completamente opuesto!”.

"Así que tal vez una carrera antes o una prueba extra sería una ayuda también para mí, aunque no sea una carrera en óvalo. Hay cosas que aún están bajo negociación y fue algo que tuvo un papel en la decisión final [de unirse a Arrow McLaren] también”.

Preguntado específicamente sobre el Gran Premio GMR de Indianápolis en el circuito de Indianápolis a mediados de mayo, Alonso repitió: "Hay posibilidades [pero] creo que no depende de mí al 100%”.

"Como dije, más pruebas, más simulador [tiempo], más carreras - todo lo que pueda hacer antes de la Indy 500, sólo puede ser beneficioso para mi preparación, porque me gustaría estar un poco más activo desde ahora hasta Indianápolis”.

"Pero hay otras cosas que pueden comprometer el coche de la Indy 500 o la configuración o la construcción de todo, así que no quiero hacer ningún problema con esa preparación. Hay cosas de las que hablaré con el equipo, que tiene mucha más experiencia que yo: Sam [Schmidt, copropietario del equipo], Zak [Brown, director general de McLaren], Gil [de Ferran, director deportivo de McLaren], y averiguaremos cuál es la mejor preparación”.

"Como dije, estoy abierto a hacer más cosas que en el pasado."

Hampson, un factor para Alonso

Fernando Alonso dijo que el fichaje fuera de temporada de Arrow McLaren SP de Craig Hampson como ingeniero de investigación y desarrollo e ingeniero de carreras del "tercer coche" había jugado un papel importante en su decisión de competir con ellos.

Hampson, que ganó cuatro títulos de Champ Car con Sébastien Bourdais con Newman/Haas Racing desde 2004 hasta 2007, también fue un factor importante en el ascenso de Dale Coyne Racing, de nuevo con Bourdais al volante, en las últimas tres temporadas de IndyCar. Los coches de DCR estuvieron entre los más rápidos en el Indianapolis Motor Speedway en las ediciones de 2017 a 2019, y como director de I+D en Andretti Autosport desde 2013-16, Hampson también jugó un papel importante en hacer que el equipo de Michael Andretti fuera tan fuerte en el Speedway en la era del chasis DW12-IR15 de IndyCar.

También demostró sus habilidades como ingeniero de carreras para la entrada extra de Andretti Autosport en Indy para Kurt Busch en 2014. A pesar de la relativa inexperiencia del campeón de la Copa NASCAR 2004 en este tipo se competencias se clasificó en el 12º lugar, terminó sexto y se ganó los honores de Novato del Año.

"Esa fue una de las partes más importantes de esta decisión", dijo Alonso de la oportunidad de trabajar con Hampson. "Todo el mundo me decía que Craig Hampson es el hombre con el que hay que trabajar, con tanta experiencia, y que ha marcado la diferencia en muchas de las carreras del último par de décadas en las competencias de Indy”.

"Obviamente es muy atractivo trabajar con este tipo de personas que marcan la diferencia, y puedo tomar mucho desde el punto de vista del piloto, del equipo y de los ingenieros."

Antes de concluir su acuerdo con Arrow McLaren SP, Alonso dijo que también había hecho un seguimiento de la actuación del equipo en los entrenamientos de primavera en el Circuito de las Américas hace dos semanas, en el que los pilotos de tiempo completo Oliver Askew y Patricio O'Ward terminaron séptimo y décimo.

"Quería esperar, aunque todo estuviera más o menos hecho y estuvimos de acuerdo en todos los términos", dijo el bicampeón mundial de Fórmula 1. "La prueba en COTA fue algo realmente bueno, ver al equipo desde fuera, cómo las cosas funcionaban y se unían. Tuvieron un paso muy, muy positivo y esto fue una buena noticia para mí."

