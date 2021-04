Alonso: no sé si volveré a correr las 500 de Indianápolis

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha querido completar la famosa Triple Corona, que incluye haber ganado el Gran Premio de Mónaco, las 24h de Le Mans y las 500 Millas de Indianápolis, desde hace algunos años.

Tras haber conseguido éxitos en Mónaco (2006 y 2007), y Le Mans (2018 y 2019), solo le falta la victoria en el famoso óvalo estadounidense, y ya ha competido allí en dos ocasiones (y una tercera en la que no pudo clasificarse para la carrera).

Lideró durante varias vueltas y estuvo en la lucha por la victoria en 2017, antes de que un fallo de motor Honda lo dejara fuera, mientras que el año pasado terminó 21º, tras sufrir problemas de embrague durante toda la carrera.

Su momento más complicado fue en 2019, cuando no se clasificó después de que una serie de errores de configuración y gestión de McLaren dilapidaran sus esperanzas.

Con su concentración ahora en la F1, la aventura de Alonso en la Indy se ha aparcado por el momento, pero es algo que todos pensábamos que volvería a hacer en el futuro.

Sin embargo, recientemente el ex ganador de la Indy 500 y campeón del mundo de F1, Jacques Villeneuve, dijo que dudaba que Alonso volviera a intentar participar en la famosa carrera.

El canadiense sugirió que la realidad de tener que participar en más carreras de óvalos para asegurarse de llegar en su mejor momento a las 500 millas implica que intentar ganarla de nuevo es probablemente un reto demasiado grande.

En declaraciones a La Gazzetta dello Sport, Villeneuve dijo: "Creo que ha dejado de intentarlo: el primer año fue fuerte y luego se dio cuenta de que si solo hacía esa carrera era casi imposible ganarla. Tendría que correr en todos los óvalos y eso no le conviene".

A la pregunta de Motorsport.com sobre los comentarios de Villeneuve antes del Gran Premio de Emilia Romagna, Alonso admitió que existe la posibilidad de que no vuelva a correr en la Indy.

Sin embargo, dijo que cualquier decisión no se vería influenciada por lo que otras personas pensaran.

"Creo que todos tenemos diferentes opiniones y diferentes puntos de vista sobre cómo correr o cómo conseguir objetivos", dijo. "Seguro que lo que digan los demás sobre tus propios objetivos o tus propios sueños no afectará a tu forma de pensar, ni a tu manera de ver las cosas".

"Así que, si vuelvo a hacerlo, será por el sueño de la Triple Corona o para intentar conseguir la victoria. No es que uno haga ese tipo de carreras solo por diversión. Pero no sé si volveré a hacerlo o no".

"Si no la vuelvo a hacer, no es porque alguien haya dicho que no podré ganarla, ya sabes. Si no lo hago de nuevo, es porque no siento la motivación para hacerlo".

De hecho, el asturiano ya aseguró en agosto de 2020 que tenía claro que, al menos, hasta 2023 no se plantearía volver al mítico óvalo estadounidense.

“Es una buena pregunta”, respondió. “Creo que llego a la carrera sabiendo que los próximos dos años va a ser imposible. Tendría que perderme el fin de semana de clasificación. No estaré con McLaren el año que viene en F1, eso tampoco cuadraría. Sé que al menos en dos años no vendré aquí", dijo entonces.

GALERÍA: Fernando Alonso en las 500 de Indianápolis

