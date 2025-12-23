Arrow McLaren preparada para mudarse a su nuevo taller para IndyCar

El camino al trabajo de los aproximadamente 120 empleados de Arrow McLaren será radicalmente diferente cuando vuelvan de las vacaciones de invierno el 5 de enero de 2026, ya que marcará oficialmente el primer día del equipo en el nuevo McLaren Racing Center (MRC).

Anteriormente el taller de Andretti Global, Arrow McLaren tomó las llaves el 1 de julio y comenzó un proyecto de renovación de seis meses en el que se ampliaron las instalaciones de 75.000 pies cuadrados a 86.000 pies cuadrados. Es un salto dramático desde las instalaciones de 33,000 pies cuadrados en la que el equipo ha trabajado desde que regresó a la IndyCar Series regularmente en 2020.

El director del equipo Arrow McLaren, Tony Kanaan, cree que el nuevo taller pone al equipo en una posición más representativa de su histórico nombre.

"Cuando digo mi McLaren, vas a ir a McLaren y piensas que vas a entrar en un edificio de última generación", dijo Kanaan a Motorsport.com. "Y la expectativa es que porque seamos sinceros, conducen un McLaren a un restaurante, van a aparcar en frente.

"Es un estatus. En cuanto a la percepción a la gente realmente le gusta. Y luego traes a la gente a la antigua tienda - que era genial - cuando compramos el equipo, esta era la tienda que teníamos y hubo una transición, pero no coincidía."

Centro de carreras del equipo Arrow McLaren Foto de: Arrow McLaren SP

Kanaan señaló los estándares establecidos por el CEO de McLaren Racing, Zak Brown, en la Fórmula 1, con el equipo de Fórmula 1 de McLaren recién salido de ganar los campeonatos de Constructores y Pilotos, y cómo el programa de IndyCar necesita igualar ese nivel de éxito.

"Somos pilotos, pero nos gustaría establecer estándares", dijo Kanaan, campeón de las 500 Millas de Indianápolis en 2013. "Somos diferentes. Pensamos de forma diferente. Creamos el nombre de un color: es papaya. Así que, si vas a predicar e introducir una cultura de ambiente para el mejor lugar para trabajar, las palabras no hacen nada, tienes que hacer que suceda."

Y el MRC debería ayudar a hacer exactamente eso, ya que las instalaciones albergan elementos que antes eran externos, como un gimnasio y un centro de recuperación, junto con un departamento gráfico y equipos mejorados. Además de un vestíbulo ampliado, también hay una entreplanta ampliada en el segundo piso, ascensor y una sala de descanso/reuniones para empleados con capacidad para 70 personas.

La renovación corrió a cargo de Dillon Construction Group, la misma empresa que construyó el edificio en 1996 para Team Green.

No se puede subestimar la importancia de la mejora, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño que ha adquirido Arrow McLaren en las últimas temporadas.

"Un taller pequeño, 120 personas en un taller que era de 30 personas cuando empezamos", dijo Kanaan. "Puedes decir quién llegó tarde al trabajo porque entonces él o ella aparcó en la hierba".

El presidente de Arrow McLaren, Kevin Thimjon, el director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, el director del equipo Arrow McLaren, Tony Kanaan, y el miembro de la junta directiva de McLaren Racing, Jeff Urwin. Foto de: Arrow McLaren SP

Sin embargo, la mayor mejora que aportará el MRC es poder disponer de la maquinaria necesaria para hacerlo todo internamente y no tener que jugar al juego de la espera con las piezas. Eso es algo que finalmente pone a Arrow McLaren al nivel de empresas como Andretti Global, Chip Ganassi Racing y Team Penske.

"Ese es el nivel al que tienes que estar", dijo Kanaan. "No es por el aspecto para competir con esos tipos. Es la capacidad de construir cosas. En la IndyCar, las reglas son bastante estrictas, pero todavía hay cosas que tenemos que fabricar. No podemos instalar una máquina de fabricación en el taller de aquí (en el antiguo taller) porque no tenemos espacio; tenemos que enviarla a otro sitio. El envío, el coste, el tiempo, el plazo de entrega, estás esperando a que un tercero lo haga realidad, retrasos de todo tipo. Y las carreras no esperan.

"Todas esas cosas, todos esos factores, cuentan para poder vencer a esos tres equipos punteros, porque sé y la gente que he contratado para estar aquí ahora, saben lo que hace falta".

La idea de tener un "edificio de mala muerte" es también algo que Kanaan ve como algo que también ayuda a la moral. Además, hay más presión para rendir.

"Ahora, creo que por fin estamos llegando a un punto en el que si alguien tenía alguna excusa, a partir de aquí, vamos a tener que hacerlo", dijo Kanaan. "Lo hemos estado haciendo, pero ya no hay más, 'No tengo esto o aquello'. Ya está. Todo el mundo está emocionado. Cada movimiento es estresante. Estamos siendo extremadamente organizados".

Flecha McLaren Nueva Tienda 2026 Foto de: Arrow McLaren

Todos en el equipo han tomado parte en ayudar a la mudanza, con Kanaan incluso construyendo escritorios la semana pasada en el mismo edificio en el que nunca pensó que volvería a entrar.

"Obviamente, un montón de recuerdos en esa tienda para mí", dijo Kanaan, en referencia a sus ocho temporadas con Andretti (2003-10) como piloto que incluyó ganar el título de IndyCar 2004.

"El icónico coche 7-Eleven. Me despidieron de ese edificio. Recuerdo que salí por esa puerta principal por la que acabo de entrar hoy diciendo: 'Nunca volveré a pisar este edificio'. No debería haberlo dicho, pero ahora las posiciones están invertidas y ahora; puedo despedir a gente, cosa que no haré".

El otro factor destacable es el momento elegido para mudarse al MRC. Con un nuevo coche de Indy previsto para 2028, el trabajo entre bastidores ya está en marcha.

Y Kanaan está "más confiado de lo que estaba hace dos meses" en que el tan esperado nuevo coche estará en la fecha prevista.

"La mayor diferencia va a ser cuando estos equipos reciban el nuevo coche y tengan la posibilidad de imprimir en 3D y resolver algunos de los problemas que conlleva un coche nuevo, porque nadie es perfecto", dijo Kanaan. "No es un insulto a nadie, simplemente es así".

Ser capaz de manejar eso internamente también ayudará a impulsar Arrow McLaren por delante del desarrollo, también.

"Puedo abordar mis propias cosas", dijo Kanaan. "Y ahí es cuando vas a ver, probablemente, un poco más de discrepancia en el primer año de un coche nuevo porque los equipos que tienen más capacidades, van a estar por delante. Así son las cosas. Por lo tanto, fue el momento perfecto ".