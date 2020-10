Askew no regresará a Arrow McLaren SP para 2021

El campeón reinante de Indy Lights, Askew, había logrado un podio en el Iowa Speedway y lideraba la clasificación de novatos hasta las 500 Millas de Indianápolis de agosto, cuando sufrió un fuerte accidente mientras trataba de esquivar otro incidente.

Aunque luego corrió las dobles fechas en Gateway y Mid-Ohio, luego informó al equipo médico de IndyCar que sufría problemas de equilibrio.

Después de las pruebas, no fue autorizado para competir en el Harvest Grand Prix en el Indianapolis Motor Speedway, donde su lugar fue ocupado por el tres veces ganador de la Indy 500, Helio Castroneves.

A través de un comunicado de prensa, Arrow McLaren SP confirmó que el piloto de 23 años correrá para el equipo en su carrera de "casa" en San Petersburgo "sujeto a que las autoridades médicas de IndyCar lo declaren apto para competir".

Sam Schmidt, copropietario del equipo, dijo: “Creemos que Oliver tiene mucho talento y potencial para el futuro. Ha tenido un año de novato increíblemente difícil, con falta de tiempo en la pista y problemas médicos recientes”.

“Queremos darle a Oliver el tiempo para buscar nuevas oportunidades para 2021 y la posibilidad de correr en St Pete. Llegado el final del año, le deseamos a Oliver lo mejor en todos sus proyectos futuros y siempre será un amigo del equipo”.

La declaración de Askew decía: “Ha sido una curva de aprendizaje empinada este año, pero aprecio toda la experiencia que he adquirido con Arrow McLaren SP”.

“Ciertamente he tenido que desarrollarme muy rápido como piloto y sé que he demostrado mi velocidad y capacidad cuando he podido esta temporada. Sin embargo, creo que tiene sentido seguir al próximo capítulo de mi carrera deportiva”.