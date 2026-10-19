IndyCar

La IndyCar viajará a Barcelona a partir de 2027 bajo un acuerdo multianual

IndyCar correrá en España el próximo año, según pudo confirmar Motorsport.com

Jose Carlos de Celis Joey Barnes

Editado: 19 oct 2026, 18:51

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El Circuit de Barcelona-Catalunya llegó a un acuerdo para albergar una ronda de IndyCar a partir de 2027, llevando el principal campeonato de monoplazas de Norteamérica a la casa del cinco veces campeón Alex Palou.

El Circuit de Barcelona-Catalunya cerró un acuerdo para llevar la histórica IndyCar Series a España a partir del verano de 2027, según informó primero El Periódico y luego confirmaron a Motorsport.com fuentes conocedoras del acuerdo. Se espera que la carrera sea anunciada oficialmente en los próximos días y se celebrará en julio, con el calendario del campeonato publicado actualmente solo hasta comienzos de junio.

IndyCar declinó hacer comentarios a Motorsport.com tras la información de El Periódico. Sin embargo, varias fuentes de alto nivel confirmaron que se alcanzó un acuerdo y que se espera que el contrato sea firmado en breve.

Las negociaciones comenzaron en junio de este año e incluyeron conversaciones largas y complejas. Fueron lideradas por la Generalitat de Catalunya, que supervisa los contratos del circuito de Montmeló junto con Fira Circuit, la organización que finalmente firmará el acuerdo.

El gobierno catalán, incluido su presidente, tenía interés en asegurarse un gran evento para compensar la ausencia de la Fórmula 1 en el trazado en 2027, tras la introducción de un sistema de rotación. La F1 regresará a Barcelona en 2028, 2030 y 2032. La IndyCar, donde Alex Palou se consolidó como uno de los pilotos de referencia, representa una incorporación importante al calendario del circuito.

Palou también tuvo un papel clave en los esfuerzos de Barcelona por atraer el campeonato. El evento de 2027 marcará la primera carrera de IndyCar fuera de Norteamérica desde 2013 y su primera aparición en España. El acuerdo abarcará varios años a partir de 2027, con el evento de Barcelona contando como una ronda completa del campeonato y otorgando puntos para los títulos de pilotos y fabricantes.

Tras un exitoso fin de semana del WEC, que atrajo a más de 55.500 espectadores a las 6 Horas de Barcelona el pasado fin de semana, el circuito espera que IndyCar pueda convocar una asistencia igualmente fuerte, potencialmente cercana al lleno total. Se espera que el evento atraiga no solo a los aficionados locales, sino también a espectadores europeos, con Barcelona preparada para albergar la única carrera del campeonato en el continente —y la primera en Europa desde 2007—, además de atraer a su consolidada base de aficionados estadounidenses.

En una entrevista con Motorsport.com el pasado fin de semana, Ignasi Armengol, director de Fira Circuit, no ocultó la ambición de llevar IndyCar a Barcelona, describiéndolo como "un sueño". También reconoció la dificultad de cerrar un acuerdo de este tipo: "La verdad es que estamos trabajando para ello, pero es muy difícil, sinceramente, muy difícil".

Las negociaciones derivaron ahora en un acuerdo que llevará el campeonato norteamericano a España.

Un acuerdo histórico para IndyCar y España

Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine, Carlos Sainz, Williams

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La última vez que IndyCar corrió fuera de Norteamérica fue en São Paulo en 2013. El evento de Barcelona marcará la primera aparición del campeonato en Europa bajo su identidad actual. La última vez que una serie estadounidense de monoplazas de máximo nivel corrió en el continente fue en 2007, cuando la categoría todavía era conocida como Champ Car y compitió en Assen, en los Países Bajos. Antes de eso, IndyCar y CART también habían disputado carreras en el Reino Unido y Alemania.

El evento de 2027 será, por lo tanto, la primera carrera de IndyCar celebrada en España.

IndyCar ya había señalado su ambición de ampliar su presencia internacional. En los últimos meses, algunos reportes vincularon al campeonato con posibles carreras en Colombia, Brasil y España, con Barcelona ahora encaminada a asegurarse un lugar en el calendario.

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