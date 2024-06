Brad Hollinger aclara qué pasó con Canapino y por qué seguirá en Juncos Racing

¿Puede darnos su perspectiva del escenario que se desarrolló con Agustín desde el principio?

Brad Hollinger: "Fue un desafortunado incidente de carrera. Sucede todo el tiempo, como sabemos en la IndyCar. Este año no ha sido diferente a otros, aunque quizás la gente es un poco más agresiva en general que históricamente. Pero hay una competencia feroz. Estos chicos son todos grandes pilotos de carreras y los accidentes ocurren, y así es la vida".

"Desafortunadamente, hubo cosas en las redes sociales que avivaron las llamas y eso es lamentable. No hay lugar para eso no sólo en el automovilismo, sino en todos los deportes. Pero ocurre de vez en cuando. Agustín, claramente, se volvió algo muy emocional para él. Sintió que se había convertido en el villano, y eso es lamentable".

"Se publicaron algunas cosas en las redes sociales que, sin duda, creo que de tener que hacerlo de nuevo no habría sido la mejor manera de hacerlo. Antes de los entrenamientos del viernes, sentimos que Agustín no estaba en una posición desde una perspectiva emocional para ponerse al volante del coche de carreras, que sería útil dejar que el polvo se asiente, permitirle sintetizar los acontecimientos de la semana pasada y tener clara la dirección a partir de este punto".

"La seguridad de nuestros pilotos es lo más importante para nosotros y para mí, y también para los demás pilotos. Creo que tomamos la decisión correcta en ese sentido. Le permitimos calmarse en muchos sentidos. Esa fue la decisión que tomamos, y me atengo a ella. Era lo correcto para él como ser humano y no sólo como piloto de carreras".

Agustín Canapino, Juncos Hollinger Racing Chevrolet Photo by: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Obviamente, siendo usted copropietario del equipo, está en constante comunicación con Ricardo (Juncos, copropietario) y David (O'Neill, director del equipo). ¿En qué momento sintió la necesidad de intervenir realmente en el proceso de toma de decisiones con Canapino? Aunque, según tengo entendido, se trató de una decisión unificada, hay una percepción al respecto, ya que su cita fue la única en el comunicado de prensa...

BH: "Ya veo. Bueno, como era de esperar, mantuvimos conversaciones importantes durante la semana pasada, que culminaron el jueves por la noche con una conversación de más de una hora con Mark (Myers, Director de Marketing), David y Ricardo. En ese momento estábamos muy indecisos y preocupados por la situación de Agustín de cara al fin de semana".

"Creíamos que el viernes y una vez en el lugar de la carrera y de cara a los entrenamientos, tomaríamos una decisión definitiva. Y así fue exactamente. Basándonos en dónde pensábamos que estaba su cabeza el viernes por la mañana y a primera hora de la tarde antes de los entrenamientos tomamos esa decisión, nos pusimos de acuerdo colectivamente y decidimos que esto era lo que tenía que pasar".

¿Qué ha cambiado desde entonces hasta ahora con Agustín para que usted se sienta cómodo de que lo tiene todo a punto para volver a la parrilla?

BH: "Creo que ha evolucionado a lo largo del fin de semana. Dio un gran paso atrás, reflexionó mucho sobre sí mismo y mantuvo más conversaciones con David, Ricardo y conmigo. Era evidente que había aclarado sus ideas. Pensó con mucha claridad y de forma muy racional, no emocional. Eso marca una gran diferencia".

"Es como escribir una carta que no deberías enviar hasta el día siguiente, si es que la envías. Hubo una diferencia dramática en su afecto en todos los sentidos. Dijo: 'Quiero correr para este equipo. Me encanta el equipo y puedo hacer una contribución significativa desde ahora hasta el final de la temporada. Entiendo perfectamente que somos un equipo, somos una empresa, y el equipo y la empresa tienen que ser lo primero. Quiero formar parte de ese equipo".

"Eso fue música para mis oídos y me hizo sentir realmente cómodo de que su cabeza está muy en la dirección correcta".

Agustin Canapino, Juncos Hollinger Racing Chevrolet Photo by: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

¿Cuáles son los protocolos o medidas que JHR pretende poner en práctica en el futuro?

BH: "Reiteramos lo que es habitual, ya sea en el mundo de las carreras, de la salud, de una fábrica o cualquier otro sector o línea de negocio, y es que en cualquier empresa hay políticas, procedimientos y protocolos muy específicos que ayudan a mantener la disciplina y la dirección correctas. Y hay una cadena de mando, ¿verdad? Los buenos ejecutivos, los buenos directivos y los propietarios escuchan las opiniones de toda una serie de personas. Pero al final, la decisión y la responsabilidad recaen en la persona o personas responsables".

"Todo el mundo tiene que entenderlo y respetarlo. Es lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo. Tenemos que proteger la organización y la empresa. Tenemos un gran equipo. Hemos hecho progresos significativos. Así es como abordamos el problema y nos sentimos realmente seguros y cómodos de que, en el futuro, esto no volverá a ocurrir".

"Habrá incidentes de carrera. Incidentes de carrera que podemos causar. Incidentes de otros pilotos. Es ferozmente competitivo, lo que lo hace maravilloso. Y por lo tanto esos accidentes están destinados a suceder y todo está en la forma en que se maneja a partir de ese punto".

Pero, ¿hay alguna protección para que no se repita o vuelva a suceder?

BH: "Hemos reiterado y reforzado nuestra política de relaciones públicas, que consiste en que en cada carrera hay una o dos personas que pueden hablar con la prensa. Y todo lo que tenga que ver contigo, con tus compañeros periodistas y con los redactores de la plantilla debe pasar por Mark Myers, que es un profesional consumado y puede organizar las entrevistas, fijar los horarios y asegurarse de que todos hablamos con el mismo micrófono y tenemos el mismo mensaje en cada carrera".

"Creo que es una barrera importante para nosotros, y creo que haremos un buen trabajo en el futuro para asegurarnos de que todos en el equipo, desde los mecánicos hasta los pilotos, entienden perfectamente que así es como tiene que ser para asegurarnos de que funcionamos como un equipo profesional y no nos salimos del camino".

Agustin Canapino, Juncos Hollinger Racing Chevrolet Photo by: Art Fleischmann

Supongo que la otra cara de la moneda son algunos de los incidentes que involucraron a Canapino en las redes sociales entre los mensajes a los que dio 'me gusta' o un comunicado que puede no haber sido aprobado por el equipo, ¿cómo funcionará eso desde la perspectiva de JHR en el futuro, porque eso va más allá del punto de periodista?

BH: "Creo que es muy sencillo, que es pilotos y otros miembros, desde los mecánicos hasta los ingenieros de alto nivel y la alta dirección, este es el mensaje que tenemos para este fin de semana. Si hay un incidente de carrera, la persona o personas adecuadas -Mark, probablemente Ricardo o yo mismo- se prepararán, haremos una declaración rápida y eso es todo".

"Si, de hecho, nos sentimos cómodos con un piloto, ya sea Agustín o Romain u otro piloto, les daríamos, 'Este es el mensaje, y queremos que te mantengas en el guión'. Y punto. Simplemente no hay permiso para eso. Y como sabes, en ausencia de eso, entonces ocurren cosas que creo que todos lamentamos y que no son apropiadas".

Creo que una de las cosas más bellas de nuestro deporte es también en cierto modo una especie de maldición; IndyCar es la serie más diversa sobre la faz del planeta con tantos pilotos que representan a numerosos países. A su vez, se producen choques culturales. ¿Cómo harán Agustín y JHR educar a los aficionados sobre las diferencias culturales y sociales y fortalecer los lazos entre las bases de fans?

BH: "Bueno, creo que has dado en el clavo, y es que creo que es un grupo maravillosamente diverso de individuos en el deporte en IndyCar. Multinacionales de todo el mundo. Y creo que eso es la fuerza. Es la fuerza de las diferencias culturales y la fuerza de la creatividad porque diferentes personas son educadas de diferentes maneras. Eso fortalece una organización y fortalece IndyCar, seguro".

"Pero es importante que al final del día, todos reconozcamos, cada persona en IndyCar reconoce que es una liga estadounidense, y es un equipo estadounidense. Todos somos al final del día equipos estadounidenses. Aunque somos equipos estadounidenses, tenemos personal muy diverso, gente muy diversa de todo el mundo. Para mí, eso es algo realmente bueno. Esa diversidad aporta fuerza, creatividad y, en mi opinión, ideas y pensamientos nuevos y diferentes".

"En cuanto a tu pregunta sobre la educación, empieza dentro, y empieza desde arriba, donde decimos: 'Escucha, aquí tenemos personalidades diferentes. La gente ve las cosas de forma ligeramente distinta. Nuestros paradigmas son diferentes', incluso en Estados Unidos, como sabes, Joey, del norte al sur, del este al oeste, etcétera. Por eso es importante que aceptemos nuestras diferencias y nos demos cuenta de que eso tiene su fuerza".

"Si todos somos iguales y pensamos igual, no ocurre nada nuevo y diferente. A nosotros, los directivos de un equipo o de una empresa, nos corresponde transmitir esa filosofía en ese mensaje y abrazar la diferencia de culturas. Obviamente, la comida es muy diferente, por ejemplo. Eso es algo que todo el mundo puede ver, pero nuestros procesos de pensamiento también son diferentes y eso es bueno. Sólo tenemos que entender que la gente puede ver exactamente lo mismo e interpretarlo de forma muy diferente".

¿Hay algún plan para activarse con una organización benéfica o fundación que represente la salud mental, el abuso en línea o algo parecido en el futuro?

BH: "Eso es algo que haremos sin duda, sí. Estoy en el negocio de los hospitales. Hacemos muchas cosas en el ámbito de la rehabilitación. Me refiero a rehabilitación física, lesiones cerebrales, lesiones medulares, etcétera. Es algo con lo que estamos bastante familiarizados y la salud mental es un componente importante, muy importante. Creo que sería apropiado que participáramos en ese empeño desde una perspectiva benéfica".

En cuanto a Nolan Siegel, que sustituyó a Canapino el pasado fin de semana y se retiró de la Indy NXT a pesar de estar en plena lucha por el campeonato y de ocupar el tercer puesto de la clasificación general. ¿De qué manera entra él en la mezcla de cara al futuro, si es que entra? ¿Cómo le compensas por haber abandonado su campeonato?

BH: "Es un joven encantador que, en nuestra opinión, tiene mucho talento y un futuro brillante. Lo que estuvo dispuesto a hacer en el último momento fue realmente asombroso, porque es evidente que tomó una decisión que lo afectó negativamente en el momento de abandonar el campeonato, pero esperamos que lo haya visto como algo muy positivo. Pudo ver a nuestro equipo en los entrenamientos y a nuestro equipo en una situación de carrera y esperamos que esa experiencia haya sido excelente para él".

"Nos gustaría mucho seguir fomentando su carrera. Eso aún está por determinar en términos de cómo podemos trabajar juntos exactamente, pero me encantaría ver que logramos exactamente eso. Y la mejor forma en que podríamos recompensarlo es ver que su futuro se catapulta como resultado de esto porque demuestra su carácter, que obviamente es sobresaliente, pero también nos indica que es un piloto excepcional con mucho talento siendo un chico muy joven".

"Su futuro es grande, y nos gustaría ver cómo podría encajar en la mezcla para JHR, seguro".

¿Algún punto final que no hayamos tratado?

BH: "Hay un elemento que creo que queremos dejar claro y es que abrazamos y respetamos absolutamente a todo el pueblo argentino. Hubo cierta preocupación por si se trataba de una decisión económica. Y la respuesta es no".

"Desde una perspectiva económica, todos nuestros patrocinadores para 2024 son estadounidenses. En este momento no tenemos ningún vínculo económico con Argentina. Y eso está bien, está 100 por ciento bien. Tenemos muy buenas relaciones con varios antiguos patrocinadores de Argentina, incluido el gobierno argentino. Pero en lo que respecta a 2024, creo que es importante que la gente entienda que esta no ha sido una decisión económica en modo alguno, porque no existe esa cuestión".