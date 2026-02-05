Brown abre la puerta de McLaren para que Fernando Alonso dispute Indy 500

Fernando Alonso tiene una invitación abierta para volver a las 500 Millas de Indianápolis cuando esté listo, por cortesía del director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown.

El español no ha competido en "El mayor espectáculo del automovilismo" desde 2020, que se celebró a puerta cerrada y se retrasó hasta agosto debido a la pandemia de COVID. Sus tres intentos se produjeron con el apoyo de McLaren, que le permitió clasificarse dos veces entre los 33 participantes. Sin duda, su mejor actuación fue su debut en 2017, cuando se alzó con el título de mejor novato tras clasificarse quinto, liderar 27 vueltas y estar en la lucha por la victoria hasta que su motor se averió cuando iba séptimo a 21 vueltas del final.

Arrow McLaren, la división de IndyCar de McLaren Racing, ha ampliado regularmente su programa para apoyar los intentos en las 500 Millas de Indianápolis desde Alonso, con los antiguos ganadores de las "500", Juan Pablo Montoya (2021-22) y Tony Kanaan (2023), junto con el dos veces campeón de la NASCAR Cup Series, Kyle Larson (2024-25).

Este año no es diferente, con el ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2014, Ryan Hunter-Reay, incorporándose en una iniciativa puntual para las festividades del mes de mayo, junto a los pilotos titulares Pato O'Ward, Christian Lundgaard y Nolan Siegel.

Durante la gran inauguración del McLaren Racing Center, la nueva sede de Arrow McLaren, celebrada el miércoles, Motorsport.com preguntó a Brown durante una mesa redonda con los medios de comunicación sobre las perspectivas de reunirse con Alonso para otra participación en las 500 Millas de Indianápolis.

"Empezando por Ryan, estoy muy contento de tener a Ryan en el coche este año", dijo Brown. "Sin duda es capaz de ganar las 500 Millas de Indianápolis, así que creo que nuestras posibilidades han aumentado al poner a Ryan en el coche".

Brown añadió entonces sus opiniones sobre Alonso, que ahora tiene 44 años y se encuentra en el último año de su contrato actual con Aston Martin. Dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 y ganador de las 24 Horas de Le Mans en 2019, Alonso solo necesita una victoria en las 500 Millas de Indianápolis para completar la "Triple Corona" del automovilismo, una hazaña que solo ha logrado el legendario Graham Hill.

"Pero después de eso y después de que Fernando deje la F1, este es su último año de contrato, lo que no significa que no vaya a continuar, pero hablo con él sobre ello cada vez que lo veo", dijo Brown.

"Creo que tenemos un coche capaz de ganar las 500 Millas de Indianápolis. Y creo que él es muy capaz de ganar las 500 Millas de Indianápolis. Disfruté mucho compitiendo con él aquí. Él disfrutó todos los años menos uno, pero le encantó el primer año. Quiero decir, fue mágico.

Me encantaría ver a Fernando de vuelta en las 500 Millas de Indianápolis con nosotros. Es algo con lo que seguiré insistiéndole".