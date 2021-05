Brown: Montoya está contribuyendo a Arrow McLaren SP y a sus pilotos

Los pilotos titulares del equipo, Pato O'Ward y Felix Rosenqvist, arrancarán desde las posiciones 12 y 14, mientras que Juan Pablo Montoya saldrá desde el 24°, pero ha parecido tener un coche sólido a nivel de carrera durante los días de entrenamiento, pero en la opinión de Brown, el dos veces ganador de Indy 500 ha sido un activo importante fuera de pista.

“Creo que tenemos buenos coches para la carrera en Indy y que Juan ha sido una gran adición y un gran contribuyente”, dijo Brown. "Algunos de los comentarios que he tenido del equipo es que los comentarios de Juan son muy buenos y están contribuyendo a todos”.

"Puede que Juan se presente como si estuviera ahí sólo para él y para sí mismo, pero en realidad ha sido un muy buen jugador de equipo".

Mientras que la gente ha hecho comparaciones entre O'Ward y Montoya, según Brown el colombiano de 45 años es un sabio asesor en el equipo Arrow McLaren SP.

"Creo que nuestro coche puede ser rápido pero un poco al límite", dijo. "Pato está acostumbrado a él, así que puede conducir con ello, mientras que Juan y Felix, que tienen más experiencia en otras categorías, sentían que el coche estaba ahí a una vuelta, pero era difícil de conducir”.

“Juan Pablo Montoya sabe exactamente lo que quiere y lo que no quiere, y no vacila mucho en su opinión. Y creo que esa es exactamente una de las razones por las que queríamos contar con él. En primer lugar, creemos que es muy capaz de ganar las 500 millas de Indianápolis, pero también tenemos a Pato, que es muy joven, y a Felix, que no tiene mucha más experiencia en la IndyCar”.

"Que Juan Pablo comparta rápidamente sus puntos de vista sobre lo que debe y no debe hacer el coche, creo que contribuye a todos. Fue lo mismo cuando Fernando estuvo el año pasado, aunque no tuvo una buena carrera, pero teníamos a un tipo como Fernando, que se informa, que está en la pista temprano, se va tarde y pone atención a los detalles”.

"Creo que esas son algunas de las cosas que los pilotos más jóvenes... asumen que alguien como Fernando sólo confía en su talento. Pero ya sea Michael Schumacher o Alonso - y estoy seguro de que Scott Dixon es igual - la atención al detalle que dedican a un fin de semana de carrera es algo que espero que sea un buen aprendizaje para Pato y Felix”.

Mantener a O'Ward satisfecho

Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images

Brown dijo que está contento con el progreso del equipo este año, dado que O'Ward ya consiguió una pole y su primera victoria, pero en el Gran Premio de Indianápolis no estuvo en la mezcla de los líderes, a lo que el directivo de McLaren dijo: “No me gusta esa falta de consistencia, especialmente porque en las pruebas fuimos muy fuertes".

Dicho esto, hay dos razones por las que no le preocupa que O'Ward sea contratado por un equipo rival: una es un contrato hermético, y la segunda es el objetivo de Arrow McLaren SP de ser uno de los equipos "destino" junto con Penske, Ganassi y Andretti.

"Tenemos una buena competencia, y tenemos a Pato y a Felix asegurados durante un tiempo, y todo eso empieza con un contrato en donde no dejas ningún hueco. Dicho esto, tienes que crear un entorno en el que un piloto no quiera irse, y me gustaría pensar que con las oportunidades que tiene Arrow McLaren SP y la conexión con el equipo de la Fórmula 1, que si bien no hemos conseguido los resultados de esos otros equipos todavía, estamos trabajando para estar a la altura”.

"Así que podemos crear un entorno en el que no sólo deberíamos prestar atención a esos tres equipos, sino que esos tres equipos deberían prestarnos atención a nosotros".

Brown dijo que a pesar de conceder a O'Ward una prueba de Fórmula 1 en Abu Dhabi al final de la temporada, la prioridad para el mexicano de 22 años debe ser el campeonato de IndyCar.

"Obviamente es increíblemente rápido, es un gran talento, dentro y fuera de la pista - creo que tiene una larga carrera por delante. Pero no quiero que se distraiga. Sé que vamos a probarlo en un coche de Fórmula 1 a finales de año... pero me gustaría seguir viéndolo hacer lo que está haciendo y pelear por el campeonato. Está claro que tiene el ritmo y el talento, pero para nosotros es muy importante intentar ganar el campeonato de la IndyCar. Eso es en lo que quiero que todo el mundo se concentre”.

Cuando se le preguntó sin rodeos si la IndyCar es lo suficientemente grande para O'Ward, Brown respondió: "Absolutamente, ganar el campeonato de la IndyCar no es nada fácil”.

"A la mayoría de los pilotos de carreras les gustaría tener una oportunidad en la Fórmula 1 si pueden conseguirla, pero creo que ganar el campeonato de la IndyCar es tan difícil como ganar el campeonato de la Fórmula 1. De hecho, algunos podrían argumentar que es más difícil porque hay más pilotos y equipos que tienen la capacidad de ganarlo. Creo que es un objetivo increíble en el que está centrado”.

Staff de McLaren en Woking ama IndyCar

Felix Rosenqvist y Juan Pablo Montoya, Arrow McLaren SP Chevrolet Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images

Aunque las reglas de la IndyCar son más restrictivas que las de la Fórmula 1 porque se trata de un Dallara de especificaciones comunes para todos los equipos, en lugar de una creación propia de un equipo, Brown dijo que el personal de Woking que está trabajando en el proyecto de IndyCar está disfrutando del desafío y, Motorsport.com entiende que se han centrado especialmente en el análisis de datos.

"¡Les encanta!", dijo Brown. "Es un juego diferente en términos de lo que puedes y no puedes hacer, pero creo que el reto es el mismo: cómo encontrar esa media décima, ya sea en la gestión de los neumáticos, en la estrategia, en la configuración, en la aerodinámica”.

"Sí, hay un gran seguimiento de la IndyCar en Woking, no sólo con la gente que está directamente en el equipo, sino también con el equipo de Fórmula 1. Todos ellos verán la Indy 500 porque no hay un Gran Premio que coincida esta vez. Sé que la industria de la IndyCar se despierta para ver la Fórmula 1, pero puedo decirte que la industria de la Fórmula 1 hace lo mismo y sigue la IndyCar. Los ingenieros de McLaren disfrutan mucho del desafío técnico".

A continuación, Brown estableció una comparación entre la F1 y la IndyCar en lo que se refiere a trabajar dentro del reglamento.

"Creo que una de las cosas que es diferente es la capacidad de la IndyCar para cambiar el reglamento", dijo. "En la Fórmula 1 se trata de encontrar la ventaja competitiva y si la encuentras y las reglas lo permiten, puedes ocuparlas durante un tiempo. Creo que en la IndyCar, al igual que en la NASCAR, puedes encontrar un hueco en el reglamento, pero si es demasiado grande, te cambiarán las reglas al fin de semana siguiente".

"Así que es difícil encontrar algo, como se puede hacer en la Fórmula 1. En este momento las alas flexibles son el tema de moda en la F1 y eso es porque en realidad va en contra del reglamento, pero pasa la prueba determinada que la FIA aplica actualmente, así que no hay nada que puedan hacer al respecto, por lo que cambiaron las pruebas. Creo que en la IndyCar tienen la capacidad de cambiar el reglamento a la semana siguiente”.

Cuando se le preguntó si sentía que tenía una voz fuerte dentro de la IndyCar con respecto a la dirección de la serie, Brown respondió: "Sí, estoy completamente cómodo. Hablo con Roger [Penske, propietario de IndyCar e IMS] y con Mark [Miles, director general de Penske Entertainment] con frecuencia, así que desde el punto de vista del organismo sancionador, tengo buenas conversaciones con ellos".

"Y luego, dentro del propio equipo, definitivamente me siento escuchado, y espero contribuir a un bien mayor porque me encantan las carreras de IndyCar y si una de mis ideas llega y funciona, eso es algo bueno".