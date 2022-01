Calderón: me encantaría hacer un día Indy 500

La piloto colombiana Tatiana Calderón anunció el martes que disputará las 12 carreras de circuito permanente y callejeros de la temporada 2022 de IndyCar con el equipo de AJ Foyt gracias al apoyo de la compañía Rokit.

El movimiento de la sudamericana representa su regreso a Estados Unidos luego de que en 2010 y 2011 compitió en la Star Mazda Championship, actualmente conocida como IndyPro 2000, categoría en la que terminó en el sexto lugar del campeonato en su segunda campaña cuando comenzó a explorar opciones en Europa, pero a pesar de haberse ido al Viejo Continente ella siempre había tenido en mente competir en IndyCar.

“Desde que empecé con Star Mazda siempre soñé con estar en la IndyCar”, dijo Calderón durante el primer día de medios de la categoría. “Es un sueño hecho realidad estar aquí hoy, tener esa oportunidad. Es lo más cercano que tenemos a Latinoamérica, Colombia, es un mercado muy interesante. Son carreras en las que depende de lo que haga el piloto y con un ambiente diferente al de Europa”.

Aunque en aquellos años compitió en algunos de los circuitos que visitará esta temporada, para ella eso solo es una anécdota ya que entiende tendrá que ponerse al corriente con el entendimiento al monoplaza, los neumáticos y las pistas, un viaje que espera la lleve a una larga estadía en IndyCar, categoría donde mantendrá su concentración en 2022.

Tatiana Calderón, A.J. Foyt Enterprises Photo by: Yesid Pamplona.

“Conozco un par de circuitos, pero hace 10 años, muchas cosas han cambiado. Los neumáticos son muy diferentes. No he probado el neumático más blando porque en los test sólo te dan el duro. Las paradas en boxes son muy diferentes aquí, hay muchas cosas que aprender, pero estoy deseando afrontar este nuevo reto. Físicamente, aunque he estado entrenando muy duro, será otro paso adelante”.

“Me gustaría quedarme aquí muchos años, porque sólo haciendo un año con todo lo que tengo que aprender, desde los circuitos hasta el comportamiento de los neumáticos y el coche, creo que Estados Unidos me ha abierto esta gran puerta”.

Aunque por ahora no ha incluido óvalos en su programa de competencia, ella no descarta que pueda pasar en el futuro, tal como ha sucedido con otros competidores procedentes de otras categorías como Romain Grosjean y Jimmie Johnson, quienes en su primera campaña hicieron un plan similar al de Calderón antes de dar el salto a la temporada completa un año posterior con especial atención a las 500 Millas de Indianápolis.

“Por ahora estamos confirmados para esas 12 carreras. Obviamente me encantaría hacer algún día las 500 Millas de Indianápolis, pero poco a poco. Estamos construyendo esa confianza tanto con el equipo como yo mismo con el coche y seguramente habrá algunas pruebas en un óvalo durante el año para evaluar cómo me siento y cómo me van las cosas. Por ahora estoy centrado en hacerlo lo mejor posible en esas 12 carreras”.

GALERÍA: el test de Tatiana Calderón en IndyCar 2021

