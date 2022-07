Calderón no irá a Toronto y su futuro es incierto

Cargar reproductor de audio

Aunque Tatiana Calderón participó en la novena prueba de la temporada de la IndyCar en Mid-Ohio, el presidente del equipo, Larry Foyt, dejó claro en la previa del evento la delicada situación que vivía la piloto colombiana en la categoría.

"Sé que ROKiT lo está intentando, y no es que no hayan pagado nada. Simplemente se han retrasado un poco, y este no es un deporte barato, aunque tenga un gran valor comparado con otras series. Así que tenemos que aclarar la situación e intentar conseguir algo más si ROKiT no puede continuar", dijo Foyt entonces a Motorsport.com.

Mientras Calderón corrió ese evento con los colores de ROKiT, el otro coche de Foyt hasta ahora respaldado por ROKiT, el #14 del campeón de Indy Lights Kyle Kirkwood, llevó el patrocinio principal de Sexton Properties, una empresa inmobiliaria que ha respaldado al equipo de Foyt desde 2016.

El puesto de Kirkwood en la escudería hasta el final de la temporada -cuando se unirá a Andretti Autosport- está asegurado gracias a que su coche obtuvo financiación del esquema Leader Circle de IndyCar y también de su beca Road To Indy de 1,25 millones de dólares por ganar el título de Indy Lights el año pasado.

La plaza de Dalton Kellett en Foyt, en el coche N°4, también está asegurada, ya que no está asociado a ROKiT, y aporta su propia financiación de K-Line Insulators.

Calderón es menos afortunada, ya que la mayor parte de su acuerdo para correr en los circuitos permanentes y urbanos con Foyt depende del patrocinio de ROKiT, y el coche #11 no tuvo una participación a tiempo completo en 2021, por lo que no tiene financiación de reserva de Leader Circle.

Su dolor en esta situación es compartido por el veterano de la IndyCar JR Hildebrand, que condujo el coche en los eventos ovalados y ahora está marginado hasta que se pueda conseguir financiación alternativa o ROKiT se ponga al día con los pagos y pueda mantenerlos hasta la conclusión de la temporada.

Foyt esperaba acumular suficientes resultados entre Calderón y Hildebrand para que los coches #11, #4 y #14 terminaran entre los 22 primeros en puntos de participantes y, por lo tanto, fueran elegibles para la financiación del Leader Circle en 2023, que tiene un valor aproximado de 1 millón de dólares por coche.

Aunque las dos partes no han querido hacer declaraciones, tanto Foyt como Calderón han confirmado a Motorsport.com que desean volver a unir fuerzas esta temporada, aunque reconocen la dificultad de encontrar nuevos patrocinadores a mitad de año.