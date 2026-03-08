Las posiciones del campeonato de la IndyCar 2026 después de Phoenix

La segunda carrera de la temporada 2026 de IndyCar ha finalizado, y Alex Palou ya no lidera el campeonato. Apenas 22 vueltas después de iniciar la carrera número 100 de su trayectoria, la prueba de Palou terminó con un accidente en la recta principal.

Josef Newgarden continuó para ganar la carrera, y el dos veces campeón ahora se encuentra en la cima de la clasificación por puntos. El piloto de Team Penske ahora lidera a Kyle Kirkwood por cinco puntos. Palou ha caído al quinto lugar, a 19 puntos del liderato.

Por su parte, el mexicano Pato O'Ward ocupa la cuarta posición en el certamen con 63 unidades, a 15 del líder.

El difícil inicio de Will Power con Andretti continúa, situado 22° en el campeonato después de un accidente en St. Pete y un neumático pinchado mientras luchaba por el liderato en Phoenix. Dennis Hauger lidera la clase de novatos, y el vigente campeón de Indy NXT es undécimo en la general.

La IndyCar ahora se dirige a Arlington para una nueva carrera urbana en Texas.

El campeonato de la IndyCar después de Phoenix (Carrera 2 de 18)