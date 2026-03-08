Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

IndyCar Phoenix Raceway

Las posiciones del campeonato de la IndyCar 2026 después de Phoenix

Ha habido un cambio en la cima de la clasificación del campeonato después de que Palou se estrellara al comienzo de la carrera. El mexicano Pato O'Ward se mantiene en el top 5.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Vista general

La segunda carrera de la temporada 2026 de IndyCar ha finalizado, y Alex Palou ya no lidera el campeonato. Apenas 22 vueltas después de iniciar la carrera número 100 de su trayectoria, la prueba de Palou terminó con un accidente en la recta principal.

Josef Newgarden continuó para ganar la carrera, y el dos veces campeón ahora se encuentra en la cima de la clasificación por puntos. El piloto de Team Penske ahora lidera a Kyle Kirkwood por cinco puntos. Palou ha caído al quinto lugar, a 19 puntos del liderato.

Por su parte, el mexicano Pato O'Ward ocupa la cuarta posición en el certamen con 63 unidades, a 15 del líder.

El difícil inicio de Will Power con Andretti continúa, situado 22° en el campeonato después de un accidente en St. Pete y un neumático pinchado mientras luchaba por el liderato en Phoenix. Dennis Hauger lidera la clase de novatos, y el vigente campeón de Indy NXT es undécimo en la general.

La IndyCar ahora se dirige a Arlington para una nueva carrera urbana en Texas.

El campeonato de la IndyCar después de Phoenix (Carrera 2 de 18)

Pos. Piloto Puntos
1 Josef Newgarden 78
2 Kyle Kirkwood 73
3 Scott McLaughlin 66
4 Pato O'Ward 63
5 Alex Palou  59
6 David Malukas  56
7 Christian Lundgaard 54
8 Marcus Armstrong 50
9 Marcus Ericsson 43
10 Alexander Rossi 42
11 Dennis Hauger 36
12 Felix Rosenqvist 36
13 Scott Dixon 35
14 Kyffin Simpson 35
15 Graham Rahal 34
16 Rinus VeeKay  30
17 Romain Grosjean  29
18 Christian Rasmussen 28
19 Santino Ferrucci  25
20 Louis Foster 24
21 Caio Collett  24
22 Will Power 23
23 Nolan Siegel  20
24 Sting Ray Robb 18
25 Mick Schumacher  17
También lee:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo IndyCar Phoenix 2026: Newgarden gana, O'Ward cerca del podio

Comentarios destacados

Más de
Nick DeGroot

Tyler Reddick hace historia en NASCAR Cup al ganar en COTA

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Circuito de las Américas
Tyler Reddick hace historia en NASCAR Cup al ganar en COTA

Tyler Reddick podría lograr algo inédito en la historia de la NASCAR Cup

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Circuito de las Américas
Tyler Reddick podría lograr algo inédito en la historia de la NASCAR Cup

Tyler Reddick logra la pole de NASCAR Cup en COTA por delante de Ross Chastain

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Circuito de las Américas
Tyler Reddick logra la pole de NASCAR Cup en COTA por delante de Ross Chastain

Últimas noticias

"La luna de miel ha terminado": Checo Pérez exige evolución a Cadillac tras Australia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
"La luna de miel ha terminado": Checo Pérez exige evolución a Cadillac tras Australia

Mercedes pronostica una dura batalla con Ferrari en el 2026 tras Australia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes pronostica una dura batalla con Ferrari en el 2026 tras Australia

Colapinto es elogiado por sus "reflejos de gato" tras evitar el choque con Lawson en Australia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Colapinto es elogiado por sus "reflejos de gato" tras evitar el choque con Lawson en Australia

Hamilton: El SF-26 es competitivo, podemos recuperar ante Mercedes

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Hamilton: El SF-26 es competitivo, podemos recuperar ante Mercedes