Canapino, entre elogios de los grandes y una advertencia de Kanaan

Las actuaciones de Agustín Canapino en lo que va de la temporada 2023 de la IndyCar, y en especial durante el mes de mayo de cara a las 500 Millas de Indianápolis, le han valido muchos elogios al novato piloto de Juncos Hollinger Racing.

Canapino ha llegado al final en todas la carreras disputadas hasta ahora, siendo dos veces 12º, y ha mostrado particularmente una buena adaptación a los óvalos en su debut en abril en Texas Motor Speedway y luego en las últimas semanas en Indianápolis, donde logró clasificar cómodamente las 500 en la 27º posición entre los 33 participantes.

Después de finalizar sexto el sábado en el Carb Day, el último entrenamiento previo a la gran carrera que se disputará el domingo, Canapino fue destacado por algunos de los pilotos más importantes de la IndyCar.

"Canapino fue bastante respetable. Estuvo bastante arriba en esta sesión, parecía estar bien", dijo Colton Herta al ser preguntado el viernes en conferencia de prensa a quién veía como una sorpresa hasta ahora.

"Al seguirlo, creo que todavía tiene un poco que aprender, pero parece que tiene un coche rápido. Creo que si puede hacer algunos ajustes en su conducción, podría ser realmente bueno para él. Sí, es el primero que me viene a la cabeza", dijo con seguridad el piloto de Andretti Autosport.

Agustín Canapino, Juncos Hollinger Racing Chevrolet Photo by: Brett Farmer / Motorsport Images

Josef Newgarden, dos veces campeón de IndyCar, se sumó en los elogios al argentino cuando fue consultado si había un piloto a quien había que prestarle atención.

"Ha sido impresionante. Muy, muy impresionante este año y la gente lo descartó incluso antes de que empezara. Lo ha hecho tremendamente bien para no tener experiencia. No me alcanzan las palabras para elogiarlo", dijo el piloto del Team Penske.

Newgarden luego profundizó su respuesta sobre lo que puede suceder en las 500 Millas de Indianápolis y las sorpresas que pueden llegar el domingo.

"Cualquiera puede ganar esta carrera, genuinamente. La estrategia puede dar un vuelco a falta de 50 para el final y de repente los de delante están detrás y viceversa. No se sabe cómo va a terminar. Puede ser un día normal o una locura. Siempre es una suposición cuando te enfrentas a estas cosas. Tienes un plan, pero tienes que ser capaz de cambiarlo", explicó.

Tony Kanaan, quien está ante su 22º y última participación en Indy 500, donde ganó en 2013, se mostró de acuerdo en los elogios de Newgarden a Canapino, pero le dejó una advertencia al arrecifeño para el domingo.

"A 20 vueltas para el final, Canapino va a tener la bienvenida a Indianápolis", dijo el brasileño entre risas, a lo que Newgarden agregó: "Creo que si pones a Canapino en posición al final, va a ir por todo. Iría por todo. Tiene a Argentina en sus espaldas, a todo el país".

Agustín Canapino, Juncos Hollinger Racing Chevrolet Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images