Canapino y los retos de su primer aventura en el extranjero en IndyCar

Agustín Canapino está listo para enfrentar por primera vez a toda la parrilla de IndyCar 2023 este jueves y viernes durante el Open Test en The Thermal Club, será la primera ocasión que el argentino mida sus cualidades ante quienes serán sus rivales en el calendario que iniciará en marzo en St Petersburg.

Durante el día de medios previo al inicio de pretemporada, Canapino habló de los retos que está enfrentando en su transición a IndyCar, la primera ocasión que sale de su país para vivir fuera tras haber labrado una exitosa carrera en el TC.

El argentino no se avergüenza y señala el idioma como uno de sus máximos retos, no solo por la comunicación diaria, sino por lo importante que será en cada fin de semana de competencia cuando se comunique con los ingenieros del equipo Juncos.

“Hace tres meses solo sabía decir hola en inglés”, expresó Canapino quien toma clases de hora y media. “Es la primera vez que vivo fuera de mi país. Hice mi carrera en Sudamérica y hablo español, sólo un poco de portugués. Cuando hice stock car en Brasil hice dos carreras, pero por lo demás solo español”.

“Necesito practicar. Necesito practicar la conversación, necesito practicar para escuchar al ingeniero. Ricardo (Juncos) me ayudó, por supuesto, pero necesito práctica. Necesito dar vueltas. Necesito escuchar a mi ingeniero en inglés en competencia”, agregó.

Campeón Agustín Canapino, Canapino Sports Photo by: Turismo Carretera (T.C.) Argentina

La vida ha cambiado rápidamente para Canapino, quien admite tenía todo listo para seguir su trayectoria en Argentina en autos turismo, pero cuando Ricardo Juncos le habló no pudo negar la oportunidad de competir en Estados Unidos, una categoría de la que admite será difícil ponerse al corriente.

“Honestamente, yo no esperaba esto, porque yo tenía todo mi 2023 listo en mi serie en Argentina, y Ricardo me llamó en diciembre diciendo que teníamos la oportunidad de hacer esto, así que tuve que cambiar todo y hablar con el dueño de mi equipo en Argentina, hacer una vida diferente”.

“Pero aprovecho esta oportunidad porque para mí es la primera oportunidad fuera de mi país. Por supuesto que lo sé, es muy difícil para mí. Nunca he hecho una temporada completa en un coche monoplaza, pero estoy muy emocionado y voy a hacer todo lo posible. Lo haré lo mejor que pueda”.

“IndyCar es, en mi opinión, la categoría más exigente y competitiva del mundo. Para mí es una gran oportunidad de probar algo fuera, algo a nivel internacional. Estamos aquí con Grosjean, con Dixon, con Power, por supuesto con Callum, uno de los mejores pilotos del mundo, así que para mí es una gran oportunidad”.

“Por supuesto que estamos en problemas porque no conozco los coches, las pistas, los óvalos, pero me encanta el reto. Me encanta la situación. Así que sé que es muy difícil para mí, pero tengo confianza. Por supuesto que necesito tiempo. Necesito aprender día a día, prueba a prueba. Eso es todo”.

Para el sudamericano, la situación también requerirá un nuevo enfoque físico por la conducción y la duración de las competencias, de mayor duración respecto a lo visto en Sudamérica, por lo que no considera pueda trasladar sus conocimientos previos a la serie de monoplazas.

“No, es muy diferente. Son diferentes porque son exigentes, especialmente exigentes físicamente. IndyCar es la más exigente en cuanto a acondicionamiento físico del mundo, entonces creo que ese es mi gran desafío, el físico, sobre todo porque las carreras aquí son muy largas”.

“Hice carreras de 40 minutos, 45 minutos en mi país y aquí son dos horas y media, y sobre todo los óvalos. Creo que todo es muy diferente. Pero al final del día, son autos de carreras. Creo que esto es lo más común en los coches de carreras”, finalizó.