Cómo Canapino superó las expectativas de Ilott en Thermal

Agustín Canapino tuvo una prueba de fuego de cara al inicio de la temporada de la IndyCar al tomar parte de las dos jornadas de ensayos que organizó la categoría en el circuito de Thermal Club ubicado en Palm Springs, California.

El piloto argentino, quien está ante su primera experiencia en monoplazas luego de competir toda su carrera en autos de turismo en Argentina, finalizó ambos días de actividad a menos de un segundo de Callum Ilott, quien ya disputó el campeonato de IndyCar 2022 con Juncos y se formó en monoplazas en Europa, siendo subcampeón de la Fórmula 2 y piloto de pruebas de Ferrari en la Fórmula 1.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Ilott elogió ampliamente lo realizado por Canapino durante las pruebas de Thermal Club, a la vez que destacó que un buen trabajo del arrecifeño potenciará a todo Juncos Hollinger Racing durante el campeonato 2023.

"Agustín demostró en la prueba de Thermal que ya tiene un buen ritmo para empezar. Y fue muy profesional en ese aspecto. Pero sé lo duro que es ser novato y creo que cuanto mejor lo preparemos, mejor nos irá como equipo, y queremos demostrar que estamos haciendo un buen trabajo", comenzó el piloto británico.

"Creo que para Agustín también fue muy interesante como prueba. No quiero poner palabras en su boca, pero conoció el lado duro de la IndyCar, el lado intenso. Pero también, ya sabes, la aproximación de una manera relajada y el feeling con el coche. La pista de Thermal fue muy buena para experimentar los diferentes tipos de curvas. Sebring (donde Canapino probó en octubre y lo hará otra vez este mes antes de iniciar la temporada) es de baja velocidad y no hay mucho, es muy bacheada pero no hay mucho cambio aparte de primera y segunda marcha".

"En cambio en Thermal teníamos curvas de cuarta y quinta velocidad, que eran súper rápidas. El coche estaba al límite. Y en todo caso, esperaba que (Canapino) fuera mucho peor por el conocimiento de la aerodinámica que se necesita tener. Pero él fue de inmediato bastante rápido allí. Y es sólo ese último poco lo que se suma. Si estás a media décima en cada curva, al final suma mucho. Creo que estaba un poco cansado al final, pero fue bastante impresionante. Como equipo, después de las dos primeras tandas, me dije: 'OK, esto es bueno, me gusta'. Y Ricky (Juncos) también. Así que como equipo nos fuimos de Thermal muy contentos y el ritmo del coche demostró que era bueno".

Callum Ilott, Chevrolet de Juncos Hollinger Racing Photo by: IndyCar Series

Ilott insistió en que Canapino enfrentará una empinada curva de aprendizaje en la temporada de IndyCar, que comenzará el fin de semana del 5 de marzo en San Petersburgo, Florida, pero también destaca lo impresionado que quedó con lo hecho por el piloto de 33 años.

"Hay que ser realista y saber que como novato no es fácil. No importa lo bueno que seas. Es muy difícil llegar a este campeonato, especialmente sin experiencia en monoplazas, y esperar estar ahí. Y él superó mis expectativas en la prueba, sinceramente. Creo que al final estaba a ocho décimas (de mí), pero era una pista larga, muy larga. Creo que pudo haber salido de allí diciendo 'podría haber mejorado fácilmente allí, podría haber mejorado fácilmente allá'. Y eso es perfecto en el sentido de que todavía tiene tiempo en la bolsa, porque para mí, lo miro y digo: 'bueno, tal vez un poco aquí'. Así que tiene más que mejorar. Y estoy seguro de que puede pensar en eso ahora yendo (al test de) Sebring, y estaremos más cerca también", comentó.

Por último, Ilott contó el interés que generó Canapino con su llegada a la IndyCar, al tiempo que valoró el esfuerzo del argentino para aprender inglés en tan poco tiempo con el objetivo de comunicarse de la mejor manera lo antes posible durante esta nueva etapa en los Estados Unidos.

"Todo el mundo me preguntaba antes del test en la conferencia (por Canapino) y yo decía: 'No tengo ni idea'. Lo he visto conducir una o dos carreras en Argentina y era realmente bueno. Pero esto es diferente, ya sabes, es como correr 100 metros, y luego correr un maratón. El mismo principio pero mucho más largo. Es muy diferente. Hasta ahora, es un gran tipo. Súper agradable, súper honesto. Y lo respeto mucho por aprender inglés en tres meses. Ha hecho un gran trabajo allí. Así que estoy muy contento de tenerlo como compañero de equipo", finalizó.

