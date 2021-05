Castroneves: aún podemos pelear ante los jóvenes

A sus 46 años y 20 días, el brasileño ha entrado en la historia de la Indy 500 y se ha convertido en el cuarto piloto más veterano en conquistar la mítica carrera después de Al Unser en 1987, Bobby Unser en 1981 y Emerson Fittipaldi en el 93.

El piloto de Meyer Shank Racing-Honda venció al piloto más joven de Chip Ganassi Racing-Honda, Alex Palou, de 24 años, en un duelo directo en las últimas vueltas para ganar por medio segundo, y anotarse su cuarta victoria.

Castroneves ha estado a tiempo parcial en la IndyCar desde el final de la temporada 2017, cuando el equipo Penske, con el que consiguió sus tres primeras victorias en Indy 500, lo cambió a la serie IMSA en donde logró el campeonato el año pasado junto a Ricky Taylor, antes de que el contrato de Penske con Acura terminara y lo dejaran ir.

En ese momento, fue contratado por Wayne Taylor Racing en IMSA y con Meyer Shank Racing para seis carreras en IndyCar.

Apenas cuatro meses después de formar parte de la alineación ganadora de la Rolex 24 Horas de Daytona de WTR, Castroneves comentó: "Solo he hecho dos carreras este año y he ganado dos. Creo que aún lo tengo (el talento)”.

Preguntado por las largas celebraciones posteriores a la carrera antes de llegar a los micrófonos de la televisión, dijo: "Déjame decirte que no es el final, es el principio".

"No sé si es una buena comparación o no, pero Tom Brady ganó el Super Bowl, Phil Mickelson ganó el Masters, y ahora aquí lo tienes. Lo más veteranos aún pueden hacerlo, siguen pateando el trasero de los jóvenes. Les damos una lección”.

También aprovechó la oportunidad para "corregir" a Paul Tracy, a quien venció en la Indy 500 de 2002 de forma controvertida.

Después de felicitar al equipo de la NBC, llamó al analista Paul Tracy, a quien venció de forma controvertida para ganar la Indy en 2002.

“¡P.T, P.T.! Sé que has estado hablando de esa segunda victoria. P.T., lo siento hombre, ¡esa fue mi victoria! Y ahora acabo de conseguir otra”.

Castroneves también rindió homenaje a su equipo.

"En primer lugar, no puedo agradecer lo suficiente a AutoNation, SiriusXM, [los copropietarios del equipo] Mike Shank, Jim Meyer - toda la organización y Honda. Me han dado lo máximo cuando lo he necesitado, han estado ahí”.

"Este escenario es absolutamente increíble. Me encanta Indianápolis. Los aficionados, me dan energía. Esto es absolutamente increíble”.

"Desde el principio estábamos cómodos, felices y tranquilos. Ahora mismo estoy muy emocionado. El coche era simplemente increíble. Sabía que era bueno, sabía que iba a tener que luchar y pelear con los codos”.

“Es una sensación increíble. No podría hacer esto sin mi familia, mi madre y mi padre en Brasil. Los quiero”.

"Y por supuesto a el Señor. El Señor ha estado a mi lado todo el tiempo”.

“Esto es absolutamente increíble".

