Castroneves solo hará Indy 500 en 2024 y Blomqvist lo reemplaza

Castroneves ganó la Indy 500 de 2021 por cuarta ocasión a nivel personal en el mayor logro de MSR hasta la fecha, y el equipo añadirá un tercer coche en Indianápolis el próximo año.

Blomqvist, que ganó el Campeonato IMSA SportsCar 2022 y la Rolex 24 de Daytona 2022 y 2023 con MSR, hizo su debut en IndyCar en Toronto el mes pasado, pero se estrelló en la primera vuelta.

"Ha sido un buen viaje los últimos dos años en IMSA, pero he estado ansioso por dar el paso a IndyCar y esta es una oportunidad que estoy ansioso y motivado por aprovechar al máximo", dijo Blomqvist. "La IndyCar es una serie increíblemente competitiva y no me hago ilusiones por lo difícil que puede ser este campeonato, pero estoy muy motivado para aprovechar al máximo este nuevo y emocionante reto".

"Jim y Mike me han dado esta gran oportunidad y es sin duda un paso adelante en mi carrera. Ha pasado un tiempo desde que conduje en una serie de monoplazas, esta oportunidad sólo surgió desde que conduje para Mike y su equipo, para demostrar que era digno de la oportunidad en IndyCar. Estoy muy emocionado. El tiempo lo dirá, pero estoy bastante seguro de que lo conseguiré".

"Es un tipo que merece hacer esto. No sé cuántos han venido de las categorías superiores de los coches deportivos para intentarlo. Le hemos visto hacer cosas increíbles en nuestro coche deportivo. Siento que todos los planetas se han alineado para que podamos hacer esto, así que estoy muy agradecido de que demos este paso como equipo", dijo Meyer Shank.

Castroneves, por su parte, pasará a ser dueño minoritario del equipo MSR

"Helio aporta mucho a lo que hacemos en general como equipo, tanto en términos de nuestro paquete de competición y toda su experiencia, como en la forma en que es capaz de relacionarse con nuestros socios. Así que su transición a este papel es realmente emocionante para todos los involucrados", comentó Shank.

El nuevo papel de Castroneves con el equipo incluye servir como mentor de pilotos, embajador del equipo y socio de los patrocinadores de MSR.

"Este es un gran día", dijo el brasileño. "Para mí, tener la oportunidad no podría hacerlo sin el gran grupo de personas. Tenemos mucho trabajo por delante, sin duda, pero este es otro capítulo de mi carrera".

"Quiero ser muy claro, no me voy a retirar. Puedo hacer otras series, SRX, IMSA, Stock Car Brasil, lo que sea. Mi papel principal en IndyCar será diferente y el intento de la quinta todavía está vivo. Todavía tengo mucha energía para quemar y quiero quemarla en la Indy 500".

"Lo mejor es que Tom va a tener que llamarme 'jefe'. Esto es genial. Se trata de que Mike y el equipo pasen al siguiente nivel, así que tengo muchas ganas".

El copropietario de MSR, Jim Meyer, explicó cómo funcionará la propiedad de Castroneves en el futuro: "Obviamente, Mike y yo tenemos la mayoría, más Liberty Media y ahora Helio, que también asumirá un papel de entrenador de pilotos y embajador, así como su intento por la quinta, así que creo que es un día realmente emocionante".

"Llevamos mucho tiempo hablando con Tom sobre cuál sería su próximo paso. Y más recientemente hemos tenido un par de grandes conversaciones con Helio para llegar hasta aquí".

Shank también dio una actualización sobre la situación de Simon Pagenaud, que se ha perdido todas las carreras desde su impresionante accidente en los entrenamientos de Mid-Ohio.

"También quiero que todo el mundo sepa que Simon está progresando muy bien", dijo. "Lo queremos, cuando sea el momento, será el momento de que vuelva".

"Es el calendario de su cuerpo. Gracias a nuestros socios que nos han apoyado en un año difícil".