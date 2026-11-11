Indy Lights
Chip Ganassi ficha al argentino Alessandro de Tullio como piloto para NXT 2027 y reserva de IndyCar
El destacado argentino de 20 años pilotará el monoplaza #10 de AstroPay mientras apoya al equipo de CGR en la IndyCar Series en circuitos permanentes y urbanos
Joey Barnes
Publicado: 11 nov 2026, 16:51
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Chip Ganassi Racing ha fichado oficialmente al piloto argentino de 20 años Alessandro de Tullio para la temporada 2027 de Indy NXT by Firestone. De Tullio pilotará el monoplaza #10 AstroPay tras una serie de productivas sesiones de pruebas de pretemporada con la organización campeona.
Además de sus funciones a tiempo completo en Indy NXT, el argentino de 20 años será piloto de reserva para el equipo de IndyCar Series de Chip Ganassi Racing durante todos los eventos en circuitos permanentes y urbanos, apoyando al equipo mediante el desarrollo en simulador y las operaciones en pista en los fines de semana de carrera no ovalados.
"Estoy muy emocionado de unirme a Chip Ganassi Racing para 2027 en Indy NXT y con un programa de piloto de reserva en IndyCar”, dijo de Tullio. “Es otro paso en mi carrera, y unirme al equipo más exitoso de IndyCar es algo muy especial. Tengo muchas ganas de contribuir a ese éxito en el programa de Indy NXT, haciendo todo lo posible por aprender lo máximo posible y ayudar tanto como pueda como piloto de reserva en IndyCar. También tengo que agradecer a mis socios que me han ayudado a llegar a esta etapa, y estoy emocionado por ver lo que podemos lograr juntos en Chip Ganassi Racing."
De Tullio afronta su segunda temporada en Indy NXT después de una destacada campaña de novato en 2026 con AJ Foyt Racing. Logró la victoria en Barber Motorsports Park y Portland International Raceway, consiguió cuatro podios y cinco resultados entre los cinco primeros, y lideró 99 vueltas, la mayor cifra entre los novatos y la segunda más alta en general de la serie. También obtuvo ocho poles en 2026, igualando a los ex pilotos de IndyCar Ed Jones y Thiago Medeiros en el segundo total más alto en una sola temporada en la historia de la serie.
Luciendo el icónico número #10, famoso por sus compatriotas íconos deportivos argentinos Lionel Messi y Diego Maradona, de Tullio se une a su compañero de equipo Carson Etter, que regresa, en la alineación de INDY NXT de CGR, con más anuncios de pilotos previstos mientras continúa el trabajo para completar las inscripciones restantes del equipo.
"Estamos emocionados de dar la bienvenida a Alessandro a Chip Ganassi Racing para la temporada 2027”, dijo Taylor Kiel, Team Manager de Chip Ganassi Racing. “Nuestro objetivo es darle a él y a sus compañeros de equipo el apoyo y los recursos para competir por victorias y por el campeonato de Indy NXT. Combinar ese programa con un rol de piloto de reserva en IndyCar le brinda una valiosa oportunidad para aprender de nuestros pilotos e ingenieros, contribuir al equipo de diversas maneras y desarrollar su experiencia como piloto."
Lee también:
IndyCarDale Coyne Racing ficha al campeón de Indy NXT Nikita Johnson para IndyCar 2027
IndyCarCinco veces campeón de IndyCar, debutante en Indy NXT: Alex Palou lidera el test en el circuito mixto de IMS
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Comparte o guarda esta historia
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Andrea Stella quiere que McLaren haga las paces "por fin" con Las Vegas
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Ver más y Comentar
Más de
Joey Barnes
Resumen de la temporada 2026 de IndyCar: AJ Foyt Racing
IndyCar
IndyCar 18 h
Resumen de la temporada 2026 de IndyCar: AJ Foyt Racing
Dale Coyne Racing ficha al campeón de Indy NXT Nikita Johnson para IndyCar 2027
IndyCar
IndyCar 22 h
Dale Coyne Racing ficha al campeón de Indy NXT Nikita Johnson para IndyCar 2027
Juan Manuel Fangio encabeza la nueva generación de leyendas en la "Clase de los 75" de Sebring
IMSA
IMSA
12 Horas de Sebring
23 h
Juan Manuel Fangio encabeza la nueva generación de leyendas en la "Clase de los 75" de Sebring
Más de
Chip Ganassi Racing
Herta respalda el salto de la IndyCar a Barcelona mientras se maravilla con el dominio de Palou
IndyCar
IndyCar 15 d
Herta respalda el salto de la IndyCar a Barcelona mientras se maravilla con el dominio de Palou
Cinco veces campeón de IndyCar, debutante en Indy NXT: Alex Palou lidera el test en el circuito mixto de IMS
Indy Lights
Indy Lights 25 d
Cinco veces campeón de IndyCar, debutante en Indy NXT: Alex Palou lidera el test en el circuito mixto de IMS
Palou evalúa el nuevo chasis IR-28 de IndyCar en una exigente prueba en Sebring
IndyCar
IndyCar 29 d
Palou evalúa el nuevo chasis IR-28 de IndyCar en una exigente prueba en Sebring
Últimas noticias
Chip Ganassi ficha al argentino Alessandro de Tullio como piloto para NXT 2027 y reserva de IndyCar
Indy Lights
IndL Indy Lights 6 min
Chip Ganassi ficha al argentino Alessandro de Tullio como piloto para NXT 2027 y reserva de IndyCar
Dall'Igna elogia la madurez de Marc Márquez tras un segundo puesto clave en Qatar
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Qatar
18 min
Dall'Igna elogia la madurez de Marc Márquez tras un segundo puesto clave en Qatar
Kimi Antonelli cumple su promesa y celebra el mundial con el pelo tricolor en Mercedes
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
34 min
Kimi Antonelli cumple su promesa y celebra el mundial con el pelo tricolor en Mercedes
McLaren ultima el MCL-HY con humildad y ambición antes de su debut en el WEC 2027
WEC
WEC WEC 1 h
McLaren ultima el MCL-HY con humildad y ambición antes de su debut en el WEC 2027
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscríbete