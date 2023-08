Ganassi, duro con McLaren: "se hace la víctima y no merece mi respeto"

Ganassi respondió a la historia que se publicó durante la noche sobre McLaren revelando que Palou "no tiene la intención de cumplir con sus obligaciones contractuales para correr con nosotros en IndyCar en 2024 y más allá."

El sábado por la mañana, el ahora antiguo equipo de gestión de Palou, Monaco Increase Management, declaró que "está amargamente decepcionado al conocer la decisión de Alex Palou de romper un acuerdo existente con McLaren para 2024 y más allá".

En respuesta a esto, Ganassi ha hecho una declaración propia, criticando a la gestión de McLaren por "hacerse la víctima" y afirmó que es "inexacta y equivocada" sobre la situación.

El comunicado de Ganassi dice: "Cualquiera que me conozca sabe que no tengo por costumbre hacer comentarios sobre situaciones contractuales. En consecuencia, he estado callado desde el primer día de esta historia, pero ahora siento que debo responder".

"Crecí respetando al equipo McLaren y su éxito. La nueva dirección no recibe mi mismo respeto".

"Alex Palou ha sido parte de nuestro equipo y bajo contrato desde la temporada 2021. Es la interferencia de ese contrato por parte de McLaren lo que inició este proceso e irónicamente, ahora se hacen las víctimas".

"En pocas palabras, la posición de McLaren IndyCar con respecto a nuestro piloto es inexacta y errónea; él sigue bajo contrato con CGR".

Alex Palou, McLaren Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Esta última saga contractual sigue a una prolongada batalla legal sobre los servicios de Palou para 2023, durante la cual Ganassi presentó una demanda contra su propio piloto después de que firmara un contrato con McLaren en 2022.

Una mediación legal llevó a que se quedara con Ganassi para esta temporada, en la que parece seguro que ganará su segundo campeonato, pero le permitió conducir coches de Fórmula 1 de McLaren y servir como su piloto reserva en F1.

Hasta ahora parecía que se uniría a la escudería Arrow McLaren IndyCar para 2024.

Palou había sido una parte integral del programa F1 TPC (pruebas de coches anteriores) de McLaren, conduciendo más recientemente en Hungaroring en junio -junto al piloto de carreras habitual Oscar Piastri- después de las pruebas anteriores en el Red Bull Ring y Barcelona.

También pilotó en la primera práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos del año pasado y estuvo presente en el Gran Premio de Miami de mayo como piloto reserva de McLaren.