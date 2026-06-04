Christian Rasmussen firma una extensión de contrato multianual con ECR

ECR Indy ha anunciado que Christian Rasmussen continuará como el piloto de su Chevrolet No. 21 hasta 2027 y más allá.

El piloto danés de 25 años está disputando actualmente su tercera temporada completa en IndyCar, todas con ECR. Tiene una victoria, que llegó en Milwaukee el año pasado tras una dramática remontada hasta la punta.

Desde 2022, Rasmuseen es el único piloto que ha llevado a ECR a lo más alto del podio, y antes de él fue Rinus VeeKay en el Indy GP de 2021.

“Estoy emocionado de extender mi asociación con ECR para 2027 y más allá. He disfrutado mi tiempo con el equipo hasta ahora y creo en el futuro de ECR”, dijo Rasmussen. “Hemos atravesado muchos cambios en los últimos años, y ha sido un privilegio presenciarlos de primera mano y formar parte de ellos. Estoy seguro de que juntos seguiremos llevando a ECR a su máximo potencial.”

Después de terminar 22º en su temporada de novato, cerró la temporada 2025 en 13º y logró un impresionante sexto lugar en la 109ª edición de las 500 Millas de Indianápolis. Este año, actualmente está 24º, sin resultados mejores que un 14º puesto. Sin embargo, sí se enfrentó con Will Power mientras luchaba por la victoria en Phoenix a principios de este año.

El campeón de Indy NXT de 2023 también es campeón de la USF2000 y de Indy Pro 2000, y consiguió una victoria en la clase LMP2 en la edición 2024 de las 24 Horas de Daytona Rolex.

“Estamos muy emocionados de concretar esta extensión con Christian. Mantener la continuidad con nuestra alineación de pilotos es algo que sentimos que es un elemento importante para que ECR alcance todo su potencial. Hemos visto a Christian desarrollarse durante las últimas dos temporadas y creemos firmemente que el futuro es brillante para Christian y ECR”, dijo el propietario del equipo Ed Carpenter.

“Hay muchas oportunidades para dejar huella en 2026 y estamos seguros de que los buenos resultados están justo frente a nosotros. Christian realmente dio un gran paso la temporada pasada en WWT Raceway antes de conseguir su primera victoria en el Milwaukee Mile, así que este fin de semana es una gran oportunidad para volver al carril de la victoria.”