Clasificación completa del campeonato de IndyCar tras la doble carrera de Milwaukee de 2026
Palou se ha hecho con su quinto título de IndyCar en los últimos seis años, cuatro de ellos consecutivos.
Alex Palou llegará a la última prueba de Laguna Seca con el título de la IndyCar ya en sus manos, tras haberse asegurado el campeonato con un quinto y un décimo puesto el domingo.
Aunque el campeonato ya está decidido, la lucha por ser el mejor del resto sigue en pleno apogeo. Christian Lundgaard ha ascendido al segundo puesto, con solo dos puntos de ventaja sobre Kyle Kirkwood y cuatro sobre Pato O'Ward tras su doble victoria en Milwaukee.
Rinus Veekay se ha colado entre los diez primeros del campeonato tras un impresionante podio el domingo.
La lucha por el título de Novato del Año también será una historia fascinante que seguir en la última carrera de la temporada, ya que Dennis Hauger cuenta con una ventaja de 18 puntos sobre Mick Schumacher y de 30 puntos sobre Caio Collet.
Clasificación de la IndyCar 2026 tras Milwaukee (17.ª carrera de 18)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|Alex Palou
|607
|2
|Christian Lundgaard
|507
|3
|Kyle Kirkwood
|505
|4
|Pato O'Ward
|503
|5
|David Malukas
|484
|6
|Scot McLaughlin
|428
|7
|Josef Newgarden
|408
|8
|Marcus Ericsson
|407
|9
|Felix Rosenqvist
|379
|10
|Rinus VeeKay
|364
|11
|Will Power
|351
|12
|Scott Dixon
|318
|13
|Kyffin Simpson
|307
|14
|Marcus Armstrong
|293
|15
|Graham Rahal
|291
|16
|Alexander Rossi
|271
|17
|Santino Ferrucci
|262
|18
|Nolan Siegel
|253
|19
|Louis Foster
|251
|20
|Romain Grosjean
|247
|21
|Christian Rasmussen
|236
|22
|Dennis Hauger (R)
|223
|23
|Mick Schumacher (R)
|205
|24
|Caio Collet (R)
|193
|25
|Sting Ray Robb
|175
|26
|Conor Daly
|24
|27
|Takuma Sato
|20
|28
|Jack Harvey
|8
|29
|Jacob Abel (R)
|6
|30
|Helio Castroneves
|5
|31
|Ed Carpenter
|5
|32
|Ryan Hunter-Reay
|5
|33
|Katherine Legge
|5
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