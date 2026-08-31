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IndyCar Milwaukee Carrera 2

Clasificación completa del campeonato de IndyCar tras la doble carrera de Milwaukee de 2026

Palou se ha hecho con su quinto título de IndyCar en los últimos seis años, cuatro de ellos consecutivos.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Alex Palou llegará a la última prueba de Laguna Seca con el título de la IndyCar ya en sus manos, tras haberse asegurado el campeonato con un quinto y un décimo puesto el domingo.

Aunque el campeonato ya está decidido, la lucha por ser el mejor del resto sigue en pleno apogeo. Christian Lundgaard ha ascendido al segundo puesto, con solo dos puntos de ventaja sobre Kyle Kirkwood y cuatro sobre Pato O'Ward tras su doble victoria en Milwaukee.

Rinus Veekay se ha colado entre los diez primeros del campeonato tras un impresionante podio el domingo.

La lucha por el título de Novato del Año también será una historia fascinante que seguir en la última carrera de la temporada, ya que Dennis Hauger cuenta con una ventaja de 18 puntos sobre Mick Schumacher y de 30 puntos sobre Caio Collet.

Lee también:

Clasificación de la IndyCar 2026 tras Milwaukee (17.ª carrera de 18)

Pos. Piloto Puntos
1 Alex Palou 607
2 Christian Lundgaard 507
3 Kyle Kirkwood 505
4 Pato O'Ward 503
5 David Malukas 484
6 Scot McLaughlin 428
7 Josef Newgarden 408
8 Marcus Ericsson 407
9 Felix Rosenqvist 379
10 Rinus VeeKay 364
11 Will Power 351
12 Scott Dixon 318
13 Kyffin Simpson 307
14 Marcus Armstrong 293
15 Graham Rahal 291
16 Alexander Rossi 271
17 Santino Ferrucci 262
18 Nolan Siegel 253
19 Louis Foster 251
20 Romain Grosjean 247
21 Christian Rasmussen 236
22 Dennis Hauger (R) 223
23 Mick Schumacher (R) 205
24 Caio Collet (R) 193
25 Sting Ray Robb 175
26 Conor Daly 24
27 Takuma Sato 20
28 Jack Harvey 8
29 Jacob Abel (R) 6
30 Helio Castroneves  5
31 Ed Carpenter 5
32 Ryan Hunter-Reay 5
33 Katherine Legge 5

 

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