Cómo un hombre convirtió en realidad el sueño de una carrera de IndyCar en Washington D.C.

El jueves, los viajeros que utilizaban el metro WMATA de Washington D.C. se encontraron con una imagen sin precedentes: un coche de exhibición oficial de IndyCar acoplado directamente a uno de los vagones que circulaban por el Distrito. Se trataba de una audaz declaración visual que anunciaba que el primer Gran Premio Freedom 250 de Washington D.C. por fin había llegado y, para Bud Denker, presidente de Penske Corporation y presidente del evento, era la materialización de algo que parecía ir más allá de la realidad.

Durante más de un año, Denker había imaginado convertir la capital del país en un escenario de alta velocidad para las carreras de monoplazas.

"Sí, era el sueño de Eric Shanks (director ejecutivo de FOX Sports) y mío, pero ha sido mi proyecto desde que llegué aquí el pasado mes de junio y diseñé el circuito original, y luego volví y diseñé el segundo circuito el 24 de enero", explicó el e e Denker a Motorsport.com. "Así que no creo que hubiera mucha gente que pensara que esto se pudiera llevar a cabo". Esta ambiciosa visión requería un circuito urbano de 1,7 millas trazado directamente alrededor del National Mall y las históricas calles de Washington D. C., flanqueado por más de 70 suites de lujo de alta gama. Incluso dentro de su propio equipo, la viabilidad de construir un circuito en el centro político de Estados Unidos parecía dudosa.

"No estoy seguro de si le preguntaste a Roger Penske, mi jefe, que tiene mucha confianza en mí, si se podría hacer. Y yo mismo, a veces, tras darme varios golpes contra la pared, tampoco estoy seguro de que se pudiera hacer", dijo Denker. "Pero nunca, jamás, perdí de vista el objetivo de traer aquí el patriotismo que vemos en Indianápolis y multiplicarlo por cien".

Esa visión cautivó la imaginación del público a gran escala. La demanda de entradas generales gratuitas superó con creces las expectativas iniciales, con 288 000 solicitudes para solo 150 000 plazas disponibles, distribuidas mediante un sistema de sorteo. La distribución asigna 70 000 aficionados al sector "Stars" y otros 70 000 al sector "Stripes" a lo largo del National Mall, mientras que el resto de espectadores ocupan palcos corporativos de primera categoría.

Llevar a cabo este espectáculo exigió un intenso sacrificio personal por parte de Denker y de un equipo reducido pero muy trabajador. Junto a Michael Montri, vicepresidente de Penske Entertainment, Denker ha pasado la mayor parte de su tiempo en Washington, D.C., al frente de la organización del evento. El dúo —que también supervisa la construcción, el montaje y el desmontaje del Gran Premio de Detroit y desempeña un papel clave en el Gran Premio de Arlington, novedad de este año, entre otros— ha reunido un equipo operativo muy cohesionado.

"El sueño siempre ha sido grande", afirmó Denker, de . "Hay quien sueña con otras cosas; yo he soñado con celebrar esta carrera aquí, y ha formado parte de mi alma. De verdad que es parte de mí. Y el lunes (el día después de la carrera), va a ser una mañana dura cuando me despierte y… con el nivel de actividad que estoy teniendo, probablemente con 80 mensajes de texto acumulados, sin poder ni siquiera consultar mis correos electrónicos, me da miedo no haber respondido a alguien, porque la gente no ha parado de pedir entradas y pases por todas partes—, pero el lunes va a ser un día duro. Me estoy preparando para ello, para algo de estrés postraumático. Porque lo que ha costado llegar hasta aquí y el equipo que tengo para ayudarme a conseguirlo… Quiero decir, mi equipo está formado por unas 13 personas que han organizado todo esto y ninguna vive aquí. Todos son de Detroit. Son de mi equipo del Gran Premio y de mi equipo de Texas Arlington".

Más allá de la velocidad y las suites de lujo, el proyecto llevó a Denker a lugares en los que nunca imaginó que entraría cuando crecía en el norte de Míchigan.

"Para mí, es la culminación de muchos capítulos en el libro de los encuentros", afirmó. "Y lo mejor de este evento para mí, a nivel personal, es la gente que he conocido. Nunca habría tenido la oportunidad de conocer a Bernie Moreno (senador de Estados Unidos por Ohio), al presidente de la Cámara de Representantes (Mike Johnson), al sargento de armas de la Cámara (William McFarland), la sargento de armas del Senado (Jennifer Hemingway), al arquitecto del Capitolio (Thomas Austin), ni conocer a Andrew Ferguson, presidente de la FTC (Comisión Federal de Comercio); estoy utilizando su edificio para nuestro centro de control de la carrera. A toda la gente del Smithsonian. Ya he estado en la Casa Blanca tres veces. Para un chico de un pueblecito de Sault Ste. Marie, en Míchigan, esto es algo muy importante para mí".

Roger Penske y Bud Denker Foto de: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Esa organización incansable no pasó desapercibida para los responsables del gobierno local.

"Y creo que si hablas con la alcaldía o con cualquiera de aquí —y ella lo dijo esta noche (del miércoles) en una recepción—, han acogido muchos eventos en su ciudad, miles de personas acuden a su ciudad", afirmó. "Te dirá que el evento mejor organizado que ha visto en sus 12 años es este".

Para , de Penske Corporation, el evento de Washington D. C., que probablemente sea algo puntual —al menos en su formato actual—, no es un proyecto vanidoso, sino que representa un impulso estratégico continuo para elevar a la IndyCar a una estratosfera completamente nueva a través de eventos emblemáticos de gran repercusión.

"Sí, sin duda alguna", afirmó el " " Denker. "Creo que has mencionado Arlington. La gente fue allí y quedó impresionada; simplemente por su aspecto, por la sensación que transmitía y por cómo se desarrolló todo. La segunda edición va a ser aún mejor. Ya hemos roto el hielo allí y la gente ya tiene un ritmo establecido. Fíjate en la inversión realizada este año en Long Beach. Long Beach cuenta ahora con dos nuevas suites de dos pisos en las que hemos invertido. También hemos invertido en mucha infraestructura allí. Vamos a seguir haciéndolo en Long Beach. Así que estamos aquí a largo plazo. Roger no deja de decir que no compramos esto para venderlo. Estamos aquí para invertir en ello".

La avalancha de reservas de entradas en D.C. forma parte de la visión general de que los circuitos urbanos temporales en los principales mercados son la clave para atraer a nuevas audiencias.

"Necesitamos grandes eventos como este para seguir impulsando nuestro deporte", afirmó Denker. "Tengo muchísima curiosidad por ver cuáles serán los índices de audiencia de este evento. Tengo muchísima curiosidad por saber qué piensa la gente que se marcha de aquí porque, recordad, se solicitaron 288 000 entradas. ¿Cuántos de ellos son nuevos aficionados? Apuesto a que muchos lo son. Muchas de esas personas no figuraban en nuestra base de datos de IndyCar. Este tipo de eventos emblemáticos son lo que necesitamos en nuestro deporte. Mi trabajo, el de Mark Miles (director ejecutivo de IndyCar y de Penske Entertainment), el de Doug Boles (presidente de IndyCar) y el de Jonathan Gibson (vicepresidente ejecutivo de Marketing y Desarrollo Empresarial), es seguir haciéndolo".

Denker también ha aprendido mucho al abordar esta aventura y, gracias a ella, ha extraído lecciones clave que se pueden aplicar a futuros eventos.

"Creo que la más importante es que no podemos confiar solo en nosotros mismos para hacerlo todo", afirmó el e e Denker. "Un ejemplo de ello es que no tengo ni un solo empleado que viva aquí. Confié en Monumental Sports para que me ayudara a vender los patrocinios de ".

Construcción del circuito de IndyCar en Washington D.C. Foto de: Andrew Harnik vía Getty Images

Para sortear los trámites burocráticos, Denker se asoció con el gigante local de la producción Harbinger para gestionar la enorme carga administrativa.

"Una empresa llamada Harbinger", explicó. "Confié en Harbinger, que organiza grandes eventos aquí. Se encargaron de todos mis permisos, 1 350 páginas de permisos. Imagínate si hubiera tenido que contratar a personal solo para tramitar los permisos. No sabíamos quiénes eran estas personas. No conocíamos sus normas. No sabíamos cuáles eran las normas de un lado a otro de la calle. Así que, a menudo, tenía que aprender que ese bordillo es del Servicio de Parques Nacionales ( NPS). Ese bordillo es del ayuntamiento. Ese de allí es de la Galería Nacional de Arte. Y aquel de allí es del Smithsonian. En serio, así es como funciona aquí, en esta ciudad. Todo requiere un permiso. Harbinger lo sabe todo eso. Todas las vallas que se han instalado alrededor de este circuito son de Harbinger. Todas las carpas montadas son de Harbinger. El personal de seguridad que vais a ver el viernes y el sábado es de Harbinger. El personal de seguridad que veréis el domingo es del Servicio Secreto. Pero contamos con socios externos que son realmente muy buenos. Y ese es un nuevo modelo que creo que debemos seguir teniendo en cuenta. Quizás en lugar de meter a gente en un mercado que no conoce. Monumental puede llamar a cualquiera en esta ciudad. Y así lo hicieron. Vendieron alrededor del 50 % de nuestras suites, y nosotros vendimos el otro 50 % gracias a nuestras colaboraciones. Pero mirad lo que tenemos. Tenemos aquí a Delta Airlines. Tenemos a General Dynamics. Tenemos a Boeing. Starlink. Bitdeer. Bitdeer vino gracias a Monumental. Esa es una gran incorporación".

Para Denker, demostrar que un equipo de fuera de la ciudad podía asociarse con partes interesadas locales para organizar un evento de talla mundial en el National Mall sentó las bases de un modelo repetible para el futuro del automovilismo.

"Creo que la lección que hemos aprendido de esto es que, si encuentras buenos socios en un mercado en el que puedes confiar, eso puede resolver muchos de los problemas tanto operativos como de ventas".