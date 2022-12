Cómo Palou solucionó el problema legal iniciado con Ganassi

Cargar reproductor de audio

Pese a que no pudo revalidar el título conseguido en 2021, Alex Palou difícilmente olvidará esta temporada, donde ha tenido tanta acción dentro como fuera de los circuitos, especialmente desde mitad de curso.

Todo se enredó el 12 de julio, cuando Ganassi anunciaba haber ejercido su opción de renovar al español para 2023. Ese mismo día, poco después, el propio piloto lo negó y reveló haber fichado por McLaren, lo que generó un gran revuelo y dio inicio a un proceso legal para determinar a qué equipo pertenecía realmente.

Todo ocurrió durante la temporada, cinco días antes de una cita de la IndyCar en Toronto que fue muy complicada para el piloto, con un ambiente enrarecido y el equipo retirándole el acceso a los datos de los ingenieros y la configuración.

Recordando aquello, parece increíble el desenlace: Palou será piloto reserva de McLaren en F1 (tras haber debutado con ellos en tres pruebas) y seguirá con Chip Ganassi en IndyCar.

Ya mucho más aliviado, y totalmente motivado para el siguiente curso, Alex Palou atendió a Motorsport.com en la presentación del 'Informe las 500 Millas de Palou', de Movistar +, que se estrenó este jueves por la noche. Allí, hizo un repaso a su temporada y a cómo de difícil fue aquella situación.

"Ha sido una temporada dura, muy dura", dice cuando se le pide valorar su curso. "Empezamos el año muy bien, estábamos luchando por el campeonato, de hecho estuvimos ahí hasta final de temporada, pero tuvimos unos momentos malos con el tema de los contratos".

"A nivel mediático fue duro, porque todo el mundo quería hablar conmigo sobre lo mismo, yo no podía responder porque había un proceso legal en marcha, y fue un poco duro, la verdad".

"Pero al final se solucionó y ganamos la última carrera de una manera muy buena. Así que fue un año duro, pero también un año bueno, y ya preparados para 2023".

Aunque ya sin opciones de título, Palou ganó en la última carrera en Laguna Seca, donde Power fue bicampeón. Sin embargo, y pese a ese gran rendimiento, el catalán asegura que en ese momento no estaba del todo definido que fuera a seguir con Ganassi.

"No, no estaba pactado. En la última carrera aún no estaba cerrado, eso es 100% real. No fue hasta dos días después cuando todo estuvo pactado, firmado y todo el mundo contento. Pero en esas últimas carreras tenía un buen coche, yo estaba totalmente concentrado y en esa última carrera salió todo bien y algo quiso que ganara".

En verano, Felix Rosenqvist, piloto de McLaren en IndyCar, dijo que veía muy probable que Palou no fuera a correr en 2023, y no fueron pocos los que pensaron que el joven piloto español podía verse ante un año fuera de la pista si el asunto no se resolvía de manera positiva.

Sin embargo, Alex asegura que nunca temió por un asiento, y aunque no aclara si tenía un plan B, sugiere que habia otras opciones en la categoría americana: "No. Tenía claro que eso no podía pasar y que iba a estar corriendo. Sabía que no me podían dejar sin correr. Osea, que no existía el momento de que alguien no me dejara correr en IndyCar".

Las siguientes semanas tras el polémico anuncio sobre su fichaje por McLaren fueron turbias. El Chip Ganassi Racing presentó una demanda contra Palou, y su abogada acusaba al equipo de querer alejar a Alex de la Fórmula 1.

Cuando se le preguntó si había sido una llamada concreta la que arregló todo entre él y el mítico propietario del equipo, Chip Ganassi, dijo que realmente no: "Hubo muchas llamadas. Videollamadas no hubo ninguna con él, y muchísimas con los abogados".

"Pero al final fue tan largo, que no hubo un momento que cambiara todo, sino que nos fuimos poniendo en la piel del otro y entendiéndonos. Hablamos bastante sobre todo en la última carrera, en Laguna Seca, y ahí yo ya sabía que se iba a solucionar. No sabía si sería en un día o en dos semanas, pero sabía que se solucionaría".

"Ahora está todo bien, todo genial, como si no hubiera pasado nada".

Finalmente el equipo, el propietario y el piloto lograron entenderse, y haber acabado el año con una victoria sin en ese momento ni siquiera tener contrato para 2023 es la mejor muestra del compromiso que tiene Palou y de que, cuando arranque el próximo curso en St. Petersburg, en marzo, el catalán de 25 años será candidato a todo.

Mientras tanto, es turno de descansar en España durante estas Navidades antes de ponerse el mono de nuevo para empezar a rodar en Indianápolis, en enero y febrero. No disputará con Ganassi las 24 Horas de Daytona.