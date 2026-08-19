Cómo Will Power pasó de la última posición al podio en la carrera de IndyCar en Markham

Will Power logró convertir su salida desde la última posición en un extraordinario podio el domingo en las calles de Markham.

Tras salir en la 25.ª posición, el australiano de 45 años se abrió paso por el complicado circuito urbano temporal de 2,19 millas y 12 curvas en la que posiblemente fue la carrera más caótica de la temporada 2026 de la IndyCar, para terminar tercero en la Ontario Honda Dealers Indy de Markham.

"No sé cómo acabamos ahí", dijo Power, piloto del Honda n.º 26 de Andretti Global. "La verdad es que teníamos un coche realmente bueno en las reanudaciones. Sin duda, ganamos muchas posiciones ahí. Después, se trataba de tomar buenas decisiones estratégicas".

Un equipo sin dormir por la apuesta "imposible"

Romain Grosjean, Dale Coyne Racing, Marcus Ericsson, Andretti Global, Will Power, Andretti Global Foto de: Indrawan Kumala / NurPhoto vía Getty Images

La remontada de Power fue posible gracias al esfuerzo de toda la noche de su equipo de boxes de Andretti Global, que trabajó hasta altas horas de la madrugada —tras un día en el que ya habían tenido que reparar los daños causados por un accidente en la segunda sesión de entrenamientos— para completar un cambio de motor.

"Sí, los chicos se han dejado la piel. Muchos de ellos solo durmieron dos horas anoche", dijo Power. "Repararon un coche de la segunda sesión de entrenamientos y cambiaron el motor anoche. Quería tener un buen día por ellos. Hay que olvidarse de todo y concentrarse al máximo".

Ese esfuerzo dio sus frutos en el box, bajo la dirección de su estratega y director del equipo Andretti Global, Ron Ruzewski, quien fijó un objetivo ambicioso antes de que se diera la salida.

"Ron Ruzewski suele colocarme en la mejor posición. Hoy lo ha vuelto a hacer", dijo Power. "Me dijo: “¿Qué premio te doy si subes al podio?”. Yo pensaba que era imposible. Le respondí: “Lo que tú quieras”. El objetivo de hoy es quedar entre los tres primeros. Yo pensaba: “Ni loco”. Y acabamos ahí. Hace un trabajo estupendo. Un trabajo estupendo en el box".

Remontando posiciones

Will Power, Andretti Global Foto de: Perry Nelson / Lumen vía Getty Images

A medida que avanzaba la carrera, Power se lanzó con agresividad en las reanudaciones para ganar posiciones en pista y fue abriéndose paso entre el pelotón con una furiosa remontada —con su compañero de equipo Marcus Ericsson pisándole los talones— durante la última tanda.

"Al final había que adelantar mucho para avanzar, y lo conseguimos", dijo Power. "Mis neumáticos estaban bastante gastados al final. Solo intentaba aguantar. Pero los demás tenían que ahorrar combustible, así que eso nos ayudó a subir al tercer puesto... Pero no tenía el ritmo necesario porque mis neumáticos llevaban muchas más vueltas. Me esforcé mucho por ganar posiciones en pista. Al principio maltraté un poco los neumáticos. Intenté conservarlos".

Contacto con un compañero de equipo y fallo de la radio

Will Power, Andretti Global Foto de: Gavin Baker / Lumen vía Getty Images

El drama de los últimos compases de la carrera alcanzó su punto álgido cuando el que acabaría siendo el ganador, Ericsson —que llevaba un juego más nuevo de neumáticos blandos tras hacer una parada fuera de secuencia bajo bandera verde en la vuelta 69 de 90—, se acercó rápidamente a Power

"Marcus estuvo muy rápido todo el día", dijo Power. "Marcus llegó a sacar una ventaja de 18 segundos. Simplemente se escapó porque tenía el ritmo".

Cuando Ericsson se acercaba para adelantar, un malentendido por radio estuvo a punto de provocar un desastre. En los últimos compases de la carrera, Ericsson se lanzó a por la curva 5, lo que provocó un breve contacto rueda con rueda entre los dos compañeros de equipo.

"Sí, fue un malentendido porque el equipo me avisó por radio diciendo: “Marcus va muy rápido, se está acercando”", explicó Power. "Yo respondí: “Vale, díganle que le dejaré pasar en la recta trasera para poder mantenerme cerca de (Alex) Palou”". O bien no recibió el mensaje, o no le llegó lo suficientemente rápido. Ni siquiera miré por el retrovisor. Simplemente giré. No tenía ni idea de lo que pasaba. Simplemente giré. Estuvo muy cerca de que arruináramos un buen día para el equipo".

Power añadió además: "Obviamente, en ese momento estaba molesto porque habíamos perdido toda esa ventaja. Solo fue un malentendido. Iba a salir bien, sí. Pero acabamos donde íbamos a acabar de todos modos, así que no pasó nada".

Cogiendo ritmo al final de la temporada

Will Power, Andretti Global Foto de: Michael L. Levitt / Lumen vía Getty Images

A pesar del espeluznante choque, Ericsson se alzó con la victoria, coronando un día memorable para Andretti Global con un doble podio. Para Power, la carrera puso de manifiesto el sólido ritmo que se está forjando en el garaje a medida que la temporada entra en su fase decisiva.

"El coche se comportó muy bien en las reanudaciones", dijo Power. "Creo que hicimos buenos ajustes para la carrera. Sí, el equipo está realmente compenetrado. Diría que, al igual que en Mid-Ohio y Portland, estábamos empezando a compenetrarnos de verdad, todo está saliendo bien. Ha sido un buen año. Cuatro podios en un año en la IndyCar, es muy difícil, tío. Es muy difícil conseguirlo. Por muy mal que haya pintado a veces, hemos tenido un gran potencial. Ahora estamos empezando a despegar de verdad".